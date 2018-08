Lý đo đàn ông thường làm ngơ khi con khóc / Bức tâm thư của người cha viết cho con trai

Những bài học này có khó dạy hay tế nhị đến đâu, bạn vẫn cần phải dạy con vì đó là công việc của một người cha. Đây là danh sách 10 điều các ông bố rất nên dạy cho các con khi bé sắp bước vào tuổi công dân.

Ảnh: counselingmn.com

1. Một cái bắt tay chặt

Kỹ thuật đúng của bắt tay là tiếp xúc mạnh ở phần thịt mềm giữa ngón cái và ngón trỏ để người bắt tay cùng bạn cũng cảm nhận được sự nhiệt tình. Sau đó ôm bàn tay bạn quanh bàn tay người đó và bóp nhẹ khoảng 2, 3 giây. Lưu ý, nhìn thẳng vào mắt và mỉm cười khi bắt tay là rất quan trọng. Khi con lớn hơn, bạn có thể dạy con làm thế nào để gây ấn tượng với cấp trên.

2. Xử sự khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe

- Để bàn tay ở vị trí cảnh sát có thể nhìn thấy.

- Không lái xe chạy trốn, chống đối, phàn nàn hoặc động chạm vào cảnh sát.

- Xưng hô một cách tôn trọng, "dạ, thưa" đầy đủ.

3. Sử dụng bao cao su đúng cách

Dù là con trai hay con gái cũng cần biết về bao cao su, công dụng và cách sử dụng nó.

- Kiểm tra hạn sử dụng. Bao cao su thường có hạn sử dụng là 5 năm, nhưng nó có hiệu quả cao nhất trong vòng 3 năm kể từ ngày sản xuất.

- Không bao giờ để chúng trong ví hoặc trong cốp xe (áp suất và nhiệt độ cao có thể khiến chúng biến dạng và mất tác dụng).

- Luôn luôn dùng, kể cả khi chỉ quan hệ bằng đường miệng.

- Mỗi cái chỉ nên sử dụng một lần, tái sử dụng không thể đảm bảo an toàn.

4. An ủi một người nào dó

Tại một số thời điểm nào đó khi đang dần trưởng thành, con của bạn sẽ cần phải an ủi một người họ hàng hay một người bạn vừa mất đi một người thân. Để giúp con bớt vụng về, hãy giúp con chuẩn bị một thông điệp đến từ trái tim, để con không bao giờ nói những ngốc nghếch và vô cảm kiểu như “Tôi nghĩ bà ấy ra đi là điều tốt nhất” khi nói về cái chết của một người già ốm yếu.

Trong trường hợp bạn bè có chuyện gì đó không vui, con có thể rủ người bạn đó đi chơi, đi ăn hay đi xem phim cùng gia đình bạn. Ngay cả khi người bạn đó từ chối, những thiện chí của con vẫn được bạn bè đánh giá cao và mối quan hệ của con và bạn sẽ được củng cố.

5. Chọn trang phục phù hợp

Nếu con trai của bạn không sẵn sàng nghe, có thể đưa cho con lời khuyên của Andy Gilchrist, tác giả của cuốn Bách khoa toàn thư về trang phục của nam giới.

- Nên mặc quần đủ dài và đi giày, tất nếu đến một sự kiện trang trọng.

- Tay áo sơ mi nên thò ra từ 0,5 đến 1 cm khi được mặc bên trong một bộ veston hoặc áo khoác thể thao.

- Cà vạt nên dài đến thắt lưng.

- Nên đi tất đủ dài để bảo vệ chân cẳng, tránh bị "đốn ống đồng" khi chơi các môn thể thao đồng đội.

- Thắt lưng phải phù hợp với màu sắc của giày, và nên đi qua đỉa quần thứ nhất.

6. Tính toán tiền bo

Khuyến khích con bạn thưởng cho người phục vụ khi họ làm việc tốt, khoảng 20%. Bạn có thể cho rằng như thế là quá hào phóng, nhưng hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó mình là nhân viên phục vụ trong một nhà hàng. Cách tính 20% nhanh nhất chính là nhân 2 rồi chia 10, ví dụ, nếu bạn ăn hết 350.000 đồng, hãy lấy 350.000 x 2 = 700.000, 700.000 : 10 = 70.000. Hãy bo người phục vụ 70.000 đồng. Nếu thấy vẫn quá hào phóng, có thể bỏ lại số tiền là 10% tổng hóa đơn. 10% thì không cần nhân 2 mà chỉ chia luôn cho 10.

7. Xoa dịu một người tức giận

Cách tốt nhất để ứng xử với một người không thể kiểm soát được tức giận không phải là nói "Bình tĩnh đi" hoặc "Thở sâu đi" - trừ khi mục tiêu của bạn là để đổ thêm dầu vào lửa. Hãy để cho người đó “xả” một chút. Sau đó, bạn hãy bình tĩnh nói: "Tôi có thể nhìn thấy bạn đang rất khó chịu. Tôi sẽ lắng nghe những gì bạn có thể nói, nếu bạn sẵn sàng lắng nghe những gì tôi có thể nói?".

Hãy đưa ra những câu hỏi giúp người đó thoát ra khỏi tình trạng này: “Chúng ta sẽ giải quyết những gì bạn nói theo cách này?”. Bằng cách đưa ra một câu hỏi, bạn cho người đó những ảo giác rằng họ đang được nắm quyền điều khiển. Nếu phương pháp này không thành công, hãy bỏ ra ngoài đi dạo.

8. Lái xe an toàn

Bọn trẻ cần phải tập nhiều lần trước khi có thể tự đi xe, đặc biệt với những gia đình có ôtô. Hãy dành thời gian để con có thể điều khiển xe trong các loại hoàn cảnh khác nhau: Mưa, đêm, sương mù, đường cao tốc. Sau khi con đã có được giấy phép lái xe, hãy giới hạn số lần con đi xe cùng bạn bè trong những khoảng thời gian nhất định. Tại Mỹ, những xe do vài ba thanh niên chở nhau thường gây ra tai nạn nhiều hơn 86% so với xe chỉ có một thanh niên tuổi teen cầm lái. Cũng nên hạn chế cho con đi xe vào ban đêm. Số vụ tai nạn do các thanh niên lái xe vào ban đêm cao hơn ban ngày là 66%.

9. Giúp con vào đại học

Nên giúp con định hướng nghề nghiệp khi bé bắt đầu vào lớp 9, bé sẽ có ý thức học tập và chọn trường cấp 3 phù hợp với trường đại học mà sau bé muốn theo học. Nên tạo điều kiện cho con tham gia các khóa học để sau này bé có thể có khả năng cạnh tranh trong thi cử. Vào mùa hè, hãy đăng ký các lớp học chuẩn bị cho việc vào đại học của con

10. Kỷ luật khi con uống rượu hoặc hút hít

Nên giảng giải cho con những tác hại của các chất kích thích, rượu hay ma túy. Nếu phát hiện con theo bạn bè sử dụng chất kích thích, sau khi bạn đã bình tĩnh trở lại và nói chuyện với vợ, hãy gặp riêng con và nói chuyện với con tại phòng riêng của nó. Bọn trẻ thường dễ tiếp thu vấn đề trong không gian của nó hơn.

Giải thích rằng con đang có một quyết định không thông minh. Nhấn mạnh thông điệp rằng con cần phải có đầu óc tỉnh táo, tập trung vào các mục tiêu trong cuộc sống và hút hít sẽ làm hỏng cơ hội trong cuộc sống của con.

Nếu con hỏi ngược lại rằng, thời bằng tuổi con, bạn có uống bia rượu hoặc hút hít gì không, đừng để con trở thành người điều khiển câu chuyện. Không cần thiết phải nói với con rằng bạn đã làm gì trong quá khứ. Đây không phải làm thời điểm để bạn thú tội.

Kim Kim (Theo MensHealth)