10 lời nói dối hay gặp nhất của các Adam / Những sai lầm của vợ khi nghĩ về chồng

Dưới đây là 10 bí mật mà đàn ông thường giấu vợ, theo tờ Woman's Day và những bí quyết giúp các bà vợ xử lý trong những tình huống này.

1. Anh muốn em thấy anh là một người đàn ông mạnh mẽ và vĩ đại

Đàn ông thường cảm thấy bất an nếu những phẩm chất nam tính của anh ấy, ví dụ thể lực, không bao giờ gây ấn tượng với vợ. Tiến sĩ tâm lý, chuyên gia trị liệu các vấn đề hôn nhân Mike Dow, cho rằng dù không phải năm 1950 nhưng vẫn còn những quan điểm truyền thống khi xác định giá trị bản thân của một người đàn ông. Vì vậy, khi cảm thấy mình không khỏe, chàng sẽ im lặng.

Lời khuyên cho các bà vợ là hãy khen ngợi sức mạnh của chồng, dù chỉ là khi chàng mở một cái nắp hộp thiếc giúp bạn. Nếu cảm thấy cơ thể chàng hơi ì, bạn cũng không nên nói ra vội, trước hết, hãy tạo cơ hội cho chàng tự phát hiện và tập luyện. Tiến sĩ Dow cho rằng đàn ông sẽ cảm thấy yếu đuối khi vợ quá quan tâm đến sức khỏe của mình thay vì để chàng tự có trách nhiệm với nó.

2. Đúng là anh có để ý đến cô nàng đó

Theo tiến sĩ Dow, bộ não của người đàn ông được cấu tạo để chú ý đến những cô nàng trẻ đẹp, vì đây dường như là những phụ nữ có khả năng sinh sản tốt. Sự thật, nếu gặp một cô nàng trẻ trung, chàng nhìn và quay đầu đi trước khi kịp nhận ra sự việc. Bộ não của nam giới có cấu tạo giống động vật hơn bộ não phụ nữ, “chỉ cần bạn là người chàng rất yêu thương và ngủ chung giường mỗi ngày, thì một cô gái 25 tuổi không thể nào đánh bại được vị trí của bạn trong trái tim chàng”, tiến sĩ Dow cho biết. Bạn có thể cùng chàng ra ngoài làm mới tình yêu nhưng nên tránh những nơi có nhiều đối tượng để chàng có thể liếc ngang liếc dọc.

3. “Yêu” thật tuyệt nhưng không nên ngày nào cũng gần gũi

Dow ví von: “Khi nói đến chuyện quan hệ tình dục, đàn ông là những chiếc lò vi ba còn phụ nữ là những bếp nấu chậm chạp”. Não của phụ nữ ngập trong oxytocin - loại hooc môn được tiết ra khi yêu, tạo lên cảm giác hưng phấn, hạnh phúc. Điều đó mang lại cho bạn cảm giác bình yên trong suốt cả ngày. Tuy nhiên, testosterone của đàn ông lại ngăn cản quá trình sản xuất oxytocin, nhưng nam giới lại nhận được một liều oxytocin lớn ngay sau khi đạt cực khoái. Vì thế, dù thưởng thức sự lãng mạn trong quá trình ân ái thì chàng cũng thích về đích thật nhanh. Thật khó khăn để chàng có thể giải thích điều tế nhị này. Nếu chàng luôn cố gắng làm hài lòng vợ, thì cũng rất cần đôi lúc được hành động nhanh theo ý mình.

4. Em đâu có mập trong chiếc váy đó. Em mặc chiếc váy nào đối với anh cũng thế

Một vật từ xa vẫn có thể dễ dàng gây ấn tượng với chàng. Từ vài nghìn năm trở về trước, bộ não của người đàn ông đã là bộ não của một thợ săn, có thể phát hiện ra những con thú từ xa. Nhưng chàng lại rất khó điều chỉnh đối với những chi tiết ở gần. Với chàng, bạn mặc chiếc váy xanh cũng chẳng khác gì chiếc váy đỏ. Nếu chàng đưa ra một phản ứng nào đó về trang phục của bạn khi được hỏi, bạn cũng đừng nên tin vào điều đó. “Nếu chàng đã cưới bạn thì trong mắt chàng bạn là người rất xinh đẹp. Và chàng muốn bạn mặc bất kỳ thứ gì mà bạn thấy thích nhất”, Dow nói.

5. Anh có những tưởng tượng đặc biệt về sex

Dù đó là những suy nghĩ trong sáng hay khiếm nhã, chàng cũng không thực hiện những mong muốn cá nhân này, tuy nhiên, không phải vì chàng muốn giữ nó cho riêng mình. Phần lớn nam giới đều cảm thấy khó khăn khi diễn đạt những gì mình muốn ở trên giường. Nhà trị liệu tâm lý Charles J. Orlando, tác giả của cuốn “The Problem with Women... is Men” khuyên: “Chồng bạn có thể muốn điều ấy nhưng lại không biết cách diễn đạt thế nào để cho bạn hiểu được. Bạn có thể giúp anh ấy bằng cách chia sẻ một trong những tưởng tượng của mình”.

6. Đôi khi anh muốn em yên lặng

Theo tiến sĩ Dow, nếu phụ nữ có thể vừa lắng nghe chồng nói vừa thư giãn thì nam giới ít có khả năng “2 trong 1” như vậy. Bộ não của nam giới có cấu tạo tuyến tính hơn, đi từ nhiệm vụ này tới nhiệm vụ khác. Thêm vào đó, giao tiếp tại công sở cả ngày khiến bộ não của nam giới chóng mệt mỏi hơn bộ não của phụ nữ. Có thể khi bạn đang say sưa phàn nàn các vấn đề ở công sở của mình thì chàng chẳng để ý gì cả vì não hết khả năng tiếp nhận thông tin. Vì thế, bạn nên cố gắng cho chồng một chút không gian khi chàng trở về nhà. Nếu chàng có cơ hội nghỉ ngơi, chàng sẽ dễ nói chuyện hơn. Và điều này cũng tốt cho bạn hơn.

7. Anh nói dối để giữ hòa bình

Nếu chàng không biết bạn sẽ nói về vấn đề gì, có thể chàng sẽ nói dối để tránh nguy cơ rơi vào một cuộc tranh cãi. Theo tiến sĩ Sue Johnson, tác giả của cuốn Hold Me Tight: Seven Conversations for a Lifetime of Love, nếu chúng ta biết được những bí mật của sự sợ hãi, chúng ta có thể bao dung hơn và giúp người bạn đời của mình giải quyết được nỗi lo lắng của anh ấy. Nếu thấy chồng có vẻ bối rối, hãy hít một hơi thật dài và cố gắng không tức giận. Còn nếu các bạn tranh cãi, sau đó hãy nói với chồng rằng, dù sao bạn cũng luôn đánh giá cao sự trung thực của chồng.

8. Anh muốn em chăm sóc bản thân mình nhiều hơn

Đúng, chồng yêu con người và cách sống của bạn nhưng anh ấy cũng muốn bạn hài lòng với vẻ bề ngoài và cảm giác của chính bạn. Tuy nhiên, anh ấy có thể không biết cách làm thế nào để gợi ý với bạn về một kiểu tóc mới, tham gia các lớp tập thể dục thể thao hay một ngày gửi con cho người khác trông hộ. Thay vào đó, chàng im lặng cho tới khi bạn hành động. Tiến sĩ tâm lý Brosh khuyên: “Hãy cho chồng thấy giá trị trong mỗi ý kiến của anh ấy bằng cách hỏi chàng về bề ngoài và thói quen sức khỏe của bạn. Chồng của bạn nên biết rằng, anh ấy luôn được hoan nghênh khi chịu chia sẻ những bí mật với bạn”.

9. Anh không muốn làm tất cả những công việc bẩn thỉu

Trong một thế giới bình đẳng nam nữ, chồng của bạn có thể nhận được thông điệp lẫn lộn về những gì người ta mong đợi của chàng. Vì vậy, anh ta sẽ giết chết tất cả các con nhện và làm tất cả những công việc ngoài sân nếu chàng nghĩ rằng bạn không thấy những nỗ lực của chàng. Phân chia và chinh phục, e rằng chàng sẽ ốm vì phải xử lý tất cả những công việc truyền thống vốn dành cho nam giới. Hãy nói với chồng rằng bạn muốn anh ấy chia sẻ việc nhà với bạn. “Nếu chàng giết nhện vì ghét thì không có vấn đề gì, nhưng nếu chàng giết vì bực bội do bạn đã không xử lý chúng thì đây là điều đáng sợ”, tiến sĩ John nhận xét.

10. Chúng ta đang gặp khó khăn về tài chính

Đàn ông thường đánh đồng sự ổn định về tài chính với khả năng bao bọc gia đình của mình. Nhưng điều đáng ngại là ngày càng có nhiều ông chồng cảm thấy mình không thành công trong vai trò làm chồng. Nếu chồng bạn kiếm được ít hơn trước đây, và anh ấy không thể thanh toán các hóa đơn, anh ấy có thể giấu nó đi. Anh ấy không muốn nhìn vào chính bản thân mình và càng không muốn thấy sự lo lắng trong mắt vợ. Nếu việc bị sa thải có thể là một bí mật lớn mà anh ấy muốn giấu kín, thì chàng cũng hiếm khi tiết lộ chính xác các khoản thu và chi của mình. "Hãy chia sẻ các vấn đề tài chính, và bạn sẽ không quá ngạc nhiên trước những bí mật của chồng”, Orlando khuyên, “và hãy thường xuyên để cho chồng biết rằng bạn yêu anh ấy chứ không phải là chỉ quan tâm đến tiền”.

Kim Anh (Theo Woman’s Day)