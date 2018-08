1. Chúc mừng năm mới Ất Mùi. Khỏe hơn Phạm Văn Mách. Mạnh hơn Barack Obama. Giàu hơn Bill Gates. Quyến rũ hơn Don Juan. Bí mật hơn… Bin Laden. May mắn hơn Xuân tóc đỏ.

2. Năm mới 2015 chúc sống lâu như rùa, sống dai như đỉa. Lúc nào cũng vui vẻ như chim sẻ. Khỏe mạnh như chim đại bàng. Giàu sang như chim phụng. Làm lụng như chim sâu. Sống lâu như chim đà điểu.

3. Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở. Chúc mừng năm mới!

Năm mới người dân đi chùa cầu an cho bản thâ, gia đình, bạn bè một năm như ý, bình yên. Ảnh: Khánh Ly

4. Năm mới 2015, xin chúc tất cả các đồng chí: “Dù thất bại hay thành công, dù lông bông hay đang làm việc, dù đang ăn tiệc hay ở nhà, dù già hay trẻ, dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng, dù là rồng hay là tôm, dù đang bia ôm hay trà đá, dù có hút thuốc… lá hay là không, dù có công hay có tội, dù bơi lội hay karate, dù đi xe hay đi bộ… Năm mới vui vẻ hạnh phúc”.

5. Lời người chồng chúc riêng vợ: “Xuân sang biếc lộc trên cành. Anh xin chúc vợ trẻ xinh nhất nhà. Đi chợ bớt bánh, bớt quà. Nói năng ỏn ẻn, thơ ca suốt ngày. Bạc tiền chật ví, nặng tay. Bớt bài đay nghiến “cô này xinh không”. Dịu dàng giữa đám bạn đông. Đừng luồn tay véo anh gồng mình lên. Chúc em khỏe mạnh, hiền, duyên. Chúc em bớt tính xỏ xiên các chồng. Chúc em môi đỏ mặn nồng. Chứ đừng trợn mắt rồi phồng má lên. Chúc em bớt tính hay rên. Mỗi lần lương lậu không nguyên, không tròn. Chúc em vui vẻ, cười giòn. Để anh cũng bớt ăn đòn mỗi khi Vợ ơi xuân đến đông đi Thôi thì chúc vợ mơ gì cũng nên”.

6. Sang năm mới Ất Mùi chúc mọi người có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng. Đong cho đầy Hạnh phúc. Gói cho tròn Lộc tài. Giữ cho mãi An khang. Thắt cho chặt Phú quý. Cùng chúc nhau Như ý. Hứng cho tròn An khang. Chúc năm mới Bình an. Cả nhà đều Sung túc.

Những lời chúc năm mới được mọi người gửi đến người thân dịp năm cũ đi qua, năm mới sắp đến. Ảnh: Khánh Ly.

7. Mừng 2015 phát tài phát lộc. Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ. Sức khỏe có dư, công danh tấn tới. Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa. Xin chúc mọi nhà một năm đại thắng.

8. Năm mới Ất Mùi, thêm một nụ cười cho lòng thêm ấm áp. Một ánh mắt cho hạnh phúc tràn đầy. Một lời nói cho trọn vẹn niềm tin. Một cái nắm tay cho yêu thương còn mãi. Một sự chờ đợi cho tình mãi bền lâu. Một chút hờn ghen cho yêu thương tỏa sáng. Một trái tim hồng cho tình yêu thủy chung. Chúc mừng năm mới, tình yêu thăng hoa.

9. Năm hết Tết đến. Chúc ông chúc bà. Chúc cha chúc mẹ. Chúc cô chúc cậu. Chúc chú chúc dì. Chúc anh chúc chị. Chúc luôn các em. Chúc cả các cháu. Dồi dào sức khỏe. Có nhiều niềm vui. Tiền xu nặng túi. Tiền giấy đầy bao. Đi ăn được khao. Về nhà người rước. Tiền vô như nước. Tình vào đầy tim. Chăn ấm nệm êm. Sung sướng ban đêm. Hạnh phúc ban ngày. Luôn luôn gặp may. Tràn đầy hạnh phúc.

10. Câu chúc năm mới cho gia đình: "Chúc ông bà một tô như ý, chúc cô chú một chén an khang, chúc anh chị một đĩa tài lộc. Cung kính mời nhau chén rượu nồng. Chúc mừng năm đến, tiễn năm xong. Tân niên phúc lộc khơi vừa dạ. Xuân mới tài danh khởi thỏa lòng. Vạn chuyện lo toan thay đổi hết. Sự gì bế tắc thảy hanh thông. Như anh, như chị, bằng bè bạn. Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong."

Khánh Ly Tổng hợp