Theo chuyên viên tâm lý Trần Đăng Thảo, nấu ăn thường bị coi là “chuyện đàn bà”, nên nhiều khi cánh đàn ông không thèm ngó ngàng tới. Tuy nhiên biết nấu ăn cũng là một trong những kỹ năng quan trọng đối với tất cả mọi người trong đời sống hiện đại, cho dù là nam hay nữ. Hơn nữa, có những niềm vui, niềm tự hào nho nhỏ mà chỉ một người đàn ông sẵn sàng lăn xả vào bếp mới có thể mang lại cho gia đình.

Trong một buổi nói chuyện "Trước thềm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3", vị chuyên viên tâm lý chia sẻ 10 lý do một người đàn ông độc thân hay đã có vợ nên bắt đầu “tay xoong tay chảo” vào bếp học nấu ăn ngay từ bây giờ:

1. Để không phải phụ thuộc vào người khác

Từ nhỏ đến lớn bạn không phải lo lắng về chuyện bếp núc, vì đến bữa là đã có cơm lành canh ngọt của mẹ chuẩn bị, thế nhưng lúc bạn quyết định ra ở riêng thì sao? Không phải lúc nào cũng có người sẵn sàng nấu cơm cho bạn. Lúc này đây kỹ năng nấu ăn trở nên rất cần thiết. Bạn nên học nấu ăn càng sớm càng tốt để không phải dựa dẫm vào người khác. Tự nấu ăn đôi khi mang lại cho bạn cảm giác sống độc lập, tự túc và những trải nghiệm rất thú vị.

Đàn ông biết nấu ăn có nhiều lợi thế hơn trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Tổ Ấm Việt.

2. Tiện lợi và ngon hơn cơm tiệm

Có thể bạn cho rằng mua đồ ăn bên ngoài đỡ tốn thời gian và hương vị cũng ngon hơn là tự nấu. Nhưng một khi tập nấu ăn ở nhà, bạn sẽ có suy nghĩ khác hẳn. Mua đồ ăn sẵn có thể thuận tiện vài lần đầu nhưng không thể mang lại cảm giác hài lòng về lâu dài.

Tự nấu sẽ giúp bạn quyết định thực đơn và hương vị của món ăn theo đúng ý mình. Hơn nữa, bạn có thể tự sáng tạo những món ăn rất riêng không có ở bất kỳ nhà hàng nào. Một khi đã thành thạo trong các thao tác nấu ăn cơ bản, bạn có thể dễ dàng chiều theo dạ dày và khẩu vị của mình.

3. Kiểm soát cân nặng

Bạn sẽ hoàn toàn kiểm soát những gì mình ăn ở nhà, đồng thời kiểm soát cân nặng của bản thân. Khi tự nấu ăn bạn nắm được nhu cầu của bản thân và gia giảm thành phần cho hợp lý. Thức ăn ở nhà nấu lành mạnh hơn nhiều so với thức ăn ngoài, vì lượng calo mang lại luôn ít hơn so với đồ ăn mua từ nhà hàng và thực phẩm chế biến sẵn. Đó là chưa kể vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở các quán ăn vỉa hè hiện nay đang ở mức "báo động".

4. Nấu ăn là một trải nghiệm rất đáng "thử"

Có lẽ bạn chưa tin, nhưng tự nấu cơm cho chính mình là cách hiệu quả giúp giải tỏa căng thẳng. Bạn có thể để tâm trí rời xa những mệt nhọc sau một ngày làm việc khi đang rửa rau, thái hành, nấu canh. Cảm giác trưng bày “tác phẩm” của mình sau khi hoàn tất cũng rất tuyệt vời. Không những thế, bạn sẽ thấy hài lòng hơn khi tự tay nấu ăn cho những người thân yêu và nhận lời khen tặng từ thực khách.

5. Tiết kiệm

Rõ ràng chi phí tự nấu ăn thấp hơn nhiều so với việc ăn cơm tiệm hoặc mua đồ ăn sẵn. Khi bạn ăn trong một nhà hàng, hóa đơn còn bao gồm tiền mặt bằng, nhân viên phục vụ và các dịch vụ đi kèm. Trong trường hợp mua thực phẩm chế biến sẵn, bạn bắt buộc phải chi trả thêm phí vận chuyển, đóng gói bao bì và bảo quản. Thế nên nấu ăn là một cách tuyệt vời tiết kiệm tiền cho bạn. Số tiền tiết kiệm được có thể sử dụng vào các mục đích khác cần thiết hơn.

6. Đàn ông biết nấu ăn luôn hấp dẫn trong mắt phụ nữ

Đối với phụ nữ, đàn ông biết nấu ăn đồng nghĩa với việc có khả năng tự chăm sóc mình và người thân, chu đáo, trưởng thành và có trách nhiệm. "Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua bao tử", cho dù ngoại hình của bạn như thế nào, biết nấu ăn cũng là một lợi thế ghi điểm mạnh mẽ trong mắt phái yếu. Hầu như không một phụ nữ nào có thể hờ hững trước một người đàn ông biết nấu ăn ngon.

7. Nấu ăn mang lại niềm vui

Đáng tiếc là một số người không nhận ra điều này và đinh ninh rằng nấu ăn là một việc cực nhọc và phiền phức. Thiếu động lực nấu ăn, bạn sẽ dễ dàng chọn những cách khác để lấp đầy dạ dày của mình. Nhưng khi bạn bắt đầu tìm hiểu những kỹ thật cơ bản, sẽ không có gì ngăn cản sức sáng tạo của bạn và công việc bếp núc sẽ trở nên thú vị hơn.

"Hiện nay có rất nhiều chương trình truyền hình về nấu ăn nổi tiếng thế giới như Master Chef, đem lại nhiều cảm hứng cho cuộc sống. Nếu việc nấu ăn tẻ nhạt, không dễ gì có những chương trình ăn khách và hấp dẫn đến vậy", ông Thảo chia sẻ.

8. Đảm bảo sức khỏe

Nếu tự nấu ăn, chắc chắn bạn sẽ lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon và chế biến lành mạnh. Điều này sẽ giúp bạn tránh xa khỏi những hóa chất và phụ gia độc hại trong đồ ăn chế biến sẵn. Ngoài ra, người tự nấu ăn sẽ có xu hướng ăn ít hơn so với ăn ở ngoài vì bạn sẽ có ý thức về lượng thức ăn cần thiết cho cơ thể, tránh dư thừa, lãng phí. Nhìn chung, nấu ăn tại nhà giúp điều hòa chất và lượng thực phẩm đưa vào cơ thể, giúp bạn khỏe mạnh hơn.

9. Nấu ăn là kỹ năng sống cơ bản

Đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm nhận được rằng biết nấu ăn sẽ rất có ích trong cuộc sống của mình. Hơn nữa nấu ăn là một sở thích lành mạnh và giúp bạn có thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Ông Thảo nói thêm: "Biết nấu ăn còn giúp bạn chăm sóc những người yêu thương trong những trường hợp cần thiết. Thế nên hãy xem đây là một kỹ năng hữu ích cần trang bị ngay từ bây giờ".

10. Cải thiện cuộc sống

Trong thời đại hiện nay, các dịch vụ thức ăn luôn luôn có sẵn khiến bạn cảm thấy học nấu ăn trở nên thừa thãi. Thế nhưng dù cho thực tế có nhiều lựa chọn giúp bạn nuôi sống bản thân, tự nấu ăn vẫn luôn là kỹ năng thiết yếu giúp cuộc sống luôn phong phú. "Không phải là phóng đại khi cho rằng ý thức tự học nấu ăn sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Khi chế biến món ăn sẽ giúp bạn rèn luyện những phẩm chất tích cực như sự tự tin, sáng tạo, lập kế hoạch tốt, khả năng tổ chức và nhiều hơn thế nữa", vị chuyên viên tâm lý đúc kết.

Kim Thanh