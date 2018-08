Ảnh minh họa: Askmen.

Hôn nhân chỉ dành cho những gã khờ. Suy nghĩ đó thật sai lầm. Đa số đàn ông, nếu được hỏi riêng, họ sẽ không hùa theo những bạn nhậu độc thân nữa mà sẽ không ngần ngại nói rằng họ mong muốn và tin rằng mình sẽ kết hôn trong tương lai. Và đối với họ, kết hôn là điều tốt đẹp, bởi dù sao vẫn hơn sống một mình.

Trang Askmen đưa ra một số lý do khiến các chàng trai nên quyết định lấy vợ hơn là sống độc thân:

1. Giúp sống tốt hơn

Bước vào cuộc sống gia đình, bạn học được thế nào là sự hy sinh và thỏa hiệp. Người đàn ông thông minh sẽ chọn người phụ nữ sâu sắc, kiên định và chung thủy làm bạn đời. Tuýp phụ nữ như vậy là người đồng hành tuyệt vời. Cô ấy có thể “khai phá” những ưu điểm tiềm ẩn trong bạn. Nàng có thể giúp bạn có phong độ đỉnh cao.

2. Hạnh phúc hơn

Những người đàn ông đã kết hôn sống hạnh phúc hơn những người đàn ông độc thân. Hôn nhân mang lại cho đàn ông nền tảng vững chắc và động lực để họ thành công trong cuộc sống. Họ có thể làm được nhiều điều to lớn nếu những rắc rối trong tình yêu và những cuộc chia tay nhức nhối được thay bằng một người bạn đời yêu thương và chăm sóc họ.

3. Đời sống chăn gối hạnh phúc

Những cuộc tình ngắn ngủi rất thú vị bởi hưng phấn của cuộc đuổi bắt, nhưng bạn có thấy khi lên giường với một cô gái mới quen, bạn trở nên vụng về, hồi hộp và lo lắng? Đó là vì bạn không biết trước những phản ứng của đối phương. Vợ chồng thì khác, hai người sẽ hiểu nhau, họ có cảm giác về cơ thể của nhau và biết rõ ham muốn của nhau. Vì vậy, quan hệ chăn gối của một đôi vợ chồng sẽ thỏa mãn hơn so với những người độc thân.

Hơn nữa, một mối quan hệ dài lâu và bền chặt sẽ mang lại những trải nghiệm ngọt ngào. Có những điều bạn rất muốn làm nhưng không dám bởi sợ bị phán xét. Nhưng trong mối quan hệ dài lâu được hình thành trên sự tin tưởng, bạn có thể thể hiện những khát vọng sâu thẳm nhất.

4. Quan hệ tình dục thường xuyên

Những người đàn ông đã kết hôn quan hệ tình dục thường xuyên hơn những người đàn ông độc thân. 23% đàn ông độc thân có những thời kỳ tới một năm không quan hệ tình dục, trong khi đó chỉ 1% đàn ông đã kết hôn trải qua điều này.

Tương tự, nếu 19% đàn ông độc thân có quan hệ tình dục từ hai tới ba lần một tuần thì có tới 36% đàn ông đã kết hôn có tần xuất quan hệ thường xuyên như vậy. Trong khi đàn ông độc thân đến quán bar, mất tiền để thu hút sự chú ý của một cô gái nào đó, những người đàn ông đã kết hôn ở nhà và hạnh phúc với vợ của mình.

5. Kết hôn mang lại lợi ích tài chính

Có vô số lợi ích tới từ hôn nhân. Dù muốn hay không, xã hội được thiết kế để cuộc sống đôi lứa trở nên dễ chịu hơn. Nếu bạn đang độc thân, vậy là bạn không may rồi.

6. Bạn hấp dẫn hơn

Đàn ông có vợ trở nên hấp dẫn hơn đối với phụ nữ. Dĩ nhiên, không ai khuyên bạn lấy vợ để tăng khả năng ghi điểm với phụ nữ. Thu hút sự chú ý của những phụ nữ xinh đẹp luôn khiến đàn ông thấy thật tuyệt vời, khiến họ tự tin hơn. Khi đi chơi với hội bạn độc thân, phụ nữ đẹp tìm đến những người đàn ông đã kết hôn để nói chuyện nhiều hơn so với những người độc thân. Vậy ai đang cười lúc này nhỉ?

7. Hôn nhân giúp bạn không cô đơn

Bạn đang hẹn hò với vài cô nàng xinh đẹp một lúc, nhưng việc này sẽ không thể kéo dài mãi mãi. Sống độc thân rồi sẽ ra sao khi bạn 60, khi tóc thưa dần và chẳng còn cô nàng nào liếc nhìn bạn? Hôn nhân là sự đầu tư cho tương lai. Bạn hy sinh vài năm sống độc thân ngọt ngào, nhưng đổi lại bạn đã đầu tư dài hạn vào người bạn đời, xây đắp một tình yêu sâu sắc, vĩnh cửu sẽ theo bạn suốt cuộc đời.

8. Hôn nhân cho con bạn sự phát triển tốt nhất

Không phải kết hôn mới có được một gia đình, nhưng đó vẫn là cách tốt nhất. Làm cha là một nấc thang trong đời mà mỗi người đàn ông đều muốn trải qua và hôn nhân là giải pháp lâu dài và an toàn nhất để bắt đầu cuộc sống gia đình.

9. Tăng khả năng kiếm tiền

Bạn đang tiết kiệm tiền mua chiếc TV màn hình rộng? Nếu kết hôn, chắc bạn đã có nó rồi. Kết hôn nghĩa là chia sẻ các chi phí và cùng nhau góp tiền mua vật dụng gia đình. Nhưng còn những khoản chi cho vợ như đi ăn ở ngoài hay quà vào dịp lễ, tết thì sao, chẳng tốn à? Thật sự, số tiền bạn chi vào những điều này là quá nhỏ bé so với số thu nhập hàng tháng cô ấy góp vào sau khi hai người kết hôn. Hôn nhân giúp bạn chi trả cho những thứ mà một mình bạn không thể đủ sức, đó là nhà đẹp, xe tốt, kỳ nghỉ tuyệt vời và rất nhiều điều khác nữa.

10. Sống lâu hơn

Hôn nhân cải thiện cuộc sống của bạn, nó giúp bạn sống lâu hơn. Những người đàn ông kết hôn và sống hạnh phúc sẽ sống lâu hơn hẳn những người đàn ông độc thân. Một người sống độc thân có nguy cơ tử vong vì mắc bệnh truyền nhiễm cao hơn 5 lần so với người kết hôn, tương tự gia tăng 40% khả năng tử vong vì bệnh tim mạch và khả năng đột tử tăng gấp đôi. Nói chung, tỷ lệ tử vong vì nhiều lý do ở đàn ông độc thân cao hơn tới 250% so với đàn ông kết hôn.

Hồ Bích Ngọc