Quy tắc 1 - Đừng quá lệ thuộc vào các môn thể thao có tổ chức Nếu con bạn có chân trong đội bóng, điều đó không có nghĩa là trẻ đã vận động đủ. Một nghiên cứu trên tờ Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine cho thấy chưa đầy 25% sinh viên các trường thể thao đạt đủ 60 phút vận động mỗi ngày. Thêm nữa, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy trẻ con dành khoảng 30 phút hoạt động ngoài trời mỗi ngày cho việc ngồi bất động. Vì thế trong các trò chơi, cần để tất cả các trẻ tham gia. Quy tắc 2 - Biến trò chơi thành trò vui Đừng lo lắng quá nhiều đến các luật của trò chơi. "Biến một trò chơi hoặc hoạt động thành công thức quá cứng nhắc là cách tốt nhất để khiến một đứa trẻ ngồi im", nhà tư vấn sức khỏe trường học Jim Liston, nhận định. "Nhiệm vụ của bạn là khiến trò chơi trở nên dễ dàng, không phải là ra lệnh". Vì thế nếu lũ trẻ ngừng chơi một trò có tổ chức và bắt đầu đuổi theo một con bướm, hãy ủng hộ chúng. "Chừng nào lũ trẻ còn chạy, nhảy và nô đùa, chúng sẽ được cải thiện sức khỏe và khả năng thể thao". Quy tắc 3 - Tắt tivi Nếu muốn con bạn rời khỏi ghế xem tivi một lúc, bạn cũng phải làm như vậy. Một nghiên cứu năm 2010 của Anh tìm thấy các bé gái 6 tuổi có nguy cơ xem tivi hơn 4 tiếng mỗi ngày cao hơn 3,5 lần, nếu cha mẹ chúng cũng ngồi lỳ trước màn hình. Với các bé trai, nguy cơ này cao hơn gấp 10 lần. May mắn thay, giải pháp đơn giản chỉ là tắt tivi. Nhưng bạn sẽ tự hỏi "tivi cũng có khả năng giáo dục cơ mà?" Xin thưa, cứ 8 chương trình cho trẻ em thì mới có 1 chương trình mà trẻ có cơ hội học hỏi thực sự. Quy tắc 4 - Trừ phi bạn và trẻ chơi các trò được định hướng để hoạt động Trẻ cũng có thể có thời gian vận động tốt bằng một số trò chơi vi deo nào đó, được định hướng rõ ràng để tăng sự vận động, như các game Wii Fit Plus hay Wii Sports Resort. Quy tắc 5 - Không bao giờ đặt phần thưởng cho trẻ là thức ăn Không nghi ngờ gì nữa, béo phì ở trẻ hiện đã quá phổ biến. "Chúng tôi nhắc trẻ phải ăn uống lành mạnh, nhưng sau đó lại thưởng cho chúng về việc ăn uống tốt bằng đồ ăn nhanh", là câu chuyện của nhiều ông bố bà mẹ. "Hành vi này có thể dạy trẻ rằng ăn là tốt, ngay cả khi chúng không đói". Thay vì thế, cha mẹ hãy cho chúng một phần thưởng khác, chẳng hạn thêm thời gian để chơi bên ngoài. Quy tắc 6 - Hướng dẫn con bằng cách "cầm tay chỉ việc", không phải là "nói" Hãy quên đi câu "Để ý đến quả bóng nhé" Vì sao? Vì lần đầu tiên nghe thấy câu này, lũ trẻ sẽ chẳng hiểu bạn đang nói gì. Thay vì thế, hãy cho bé thấy cách rê dắt một quả bóng ra sao. Quy tắc 7 - Biết khi nào cần động viên trẻ Trẻ con không ngốc nghếch. Khi xem con chơi, các ông bố bà mẹ thường nói "Làm tốt lắm". Nhưng cách này không an ủi được chúng, hoặc giúp chúng lần sau làm tốt hơn. "Lời động viên nên cụ thể và xác thực, chẳng hạn. 'Ném bóng tốt 10 lần. Bố đã thấy con tập tích cực. Nỗ lực của con đã có kết quả'". "Bạn nên kết hợp giữa hướng dẫn và động viên trẻ khi trẻ mắc sai lầm", chuyên gia Liston cho biết. Quy tắc 8 - Cho trẻ chơi với bạn bè Hãy nhớ lại những ngày bạn chạy quanh với lũ trẻ trong xóm từ sáng sớm đến tối mịt mà không thấy chán! Điều đó có thú vị không? Và đó cũng là cách quan trọng để giúp cho con bạn tích cực vận động: Các nhà nghiên cứu Anh phát hiện những đứa trẻ có bạn hàng xóm hoạt bát thì cũng sẽ tự mình vận động nhiều gấp 2-3 lần so với những đứa trẻ không có bạn bè quanh nhà năng nổ. Quy tắc 9 - Đừng so sánh con bạn với những trẻ khác Trẻ phát triển khả năng phối hợp giữa chạy, bắt và ném ở những tốc độ khác nhau. "Nếu một đứa trẻ cố gắng bắt bóng khi đang chạy trước khi tập bắt bóng khi đứng im, cậu ta sẽ không bao giờ có kỹ năng để thành công. Không may, nhiều cha mẹ và huấn luyện viên tin rằng giải pháp duy nhất là tập luyện chăm chỉ hơn nữa, trong khi bí mật thực sự là hãy bắt đầu từ những nhiệm vụ đơn giản để trẻ có thể tiến bộ dần dần". Quy tắc 10 - Tạo thuận lợi nhất cho trẻ Khuyến khích con bạn tham gia những môn thể thao "sôi nổi" - như bóng rổ hay bóng đá, chúng khiến trẻ phải vận động nhiều hơn. T. An