Lỗi cha mẹ hay mắc khi nuôi con nhỏ

1. Tôi có nhất thiết phải cho con bú cả năm đầu tiên không? Mới được 6 tháng mà tôi đã sắp hết sữa.

Các bác sĩ nhi khoa khuyến cáo cho trẻ bú mẹ trong 12 tháng, đặc biệt là 6 tháng đầu. Nhưng "một người mẹ nên ngừng cho con bú nếu nhận ra mình không còn hứng thú với điều này, mặc dù điều đó có lợi lâu dài cho bé", Erica Brody, giám đốc chương trình cho con bú mẹ tại Trường Y Icahn , thành phố New York, cho biết. Ngược lại, bạn không nhất thiết phải cai sữa khi trẻ được một tuổi, nếu cho con bú làm bạn hạnh phúc.

2. Tôi có phải hấp bình sữa cứ sau mỗi lần cho bé bú?

Lý tưởng là bạn nên làm điều đó. Nhưng vì điều này là khó khả thi với nhiều bậc cha mẹ, nên bạn có thể rửa bình bằng xà phòng và nước sau mỗi lần cho bé ăn, và hấp bình qua đêm, bác sĩ nhi khoa Esther Krych, biên tập viên của Mayo Clinic Guide to Your Baby’s First Year, cho biết. Luôn nhớ rằng rửa tay bằng xà phòng và vệ sinh tốt cũng quan trọng không kém việc hấp bình.

Ảnh: boomsbeat.com

3. Thuật ngữ "ngủ thẳng đêm" nghĩa là gì, và điều đó có xảy ra không?

Yên tâm, sẽ có lúc điều đó xảy ra, nhưng bạn phải chờ một thời gian. Thường một bé 2 tháng tuổi có thể ngủ một mạch 5 tiếng trước khi thức dậy đòi ăn, theo một nghiên cứu trên tạp chí Pediatrics. Nó sẽ kéo dài lên 8-12 tiếng lúc bé được 4 tháng. Tuy nhiên, điều này có thể không trùng với khái niệm "thẳng đêm" của bạn vì bé có thể ngủ từ 7 h tối đến 3 giờ sáng. Bé không thể ngủ thẳng một giấc tới sáng cho đến 5 tháng tuổi.

4. Mẹ chồng bảo tôi làm hư con vì bế nó quá nhiều, điều đó có đúng không?

Không. "Sự tiến hóa có ngôn ngữ riêng của nó, các bé muốn được ôm ấp. Đó là lý do vì sao chúng đáng yêu và khiến người khác khó cưỡng lại được", tiến sĩ Brody nói. Tuy vậy, nếu trẻ cần sự gần gũi vào ban ngày, thì ban đêm lại là câu chuyện khác. Trẻ được bế nhiều khó mà tự dỗ mình vào giấc ngủ khi thức dậy trong đêm. Hãy đặt trẻ vào cũi ở trạng thái mơ màng nhưng còn thức, để ngửa và trẻ sẽ học cách dỗ mình vào giấc ngủ.

5. Con tôi không ngủ như trẻ nhỏ. Nó liên tục đập tay xuống giường. Có gì bất thường không?

Hãy thư giãn. Trẻ dành một nửa thời gian trong giấc ngủ để trở mình, co giật, phát ra tiếng động, và đập chân tay. Các chuyên gia tin rằng các hoạt động Rem - giấc ngủ hoạt động - này là điều quan trọng để não phát triển. Đến 6 tháng tuổi, trẻ sẽ có thời gian ngủ yên tĩnh hơn.

6. Trẻ đi ngoài phân màu xanh có bình thường?

Chắc chắn là bình thường, kể cả khi nó có màu nâu, vàng nhạt, màu mù tạc. Những thay đổi này phụ thuộc vào việc bé uống sữa công thức hay sữa mẹ. Bạn có thể bỏ qua điều này, trừ phi nó có màu trắng và trông như phấn, đen và trắng, hoặc đỏ. Nó có thể là dấu hiệu của một bệnh, cần đến gặp bác sĩ ngay.

Một lưu ý nữa, bé cần có 6 bỉm ướt mỗi ngày, chứng tỏ bé uống đủ nước và đủ dinh dưỡng.

7. Đánh thức bé đang ngủ có phải là không tốt?

Không. Thực tế, sẽ có những tình huống còn mang lại lợi ích. Nếu bé không tăng cân đủ, bác sĩ nhi sẽ khuyến cáo bạn đánh thức bé dậy cứ sau một khoảng thời gian để cho ăn, đảm bảo bé nhận đủ dinh dưỡng. Đây cũng là cách hay khi bạn đánh thức bé dậy trước khi bạn lên giường ngủ, để bé có thể tỉnh táo vừa đủ cho việc bú sữa. Nhờ vậy, bé sẽ ngủ được lâu hơn trong đêm. Ngoài 6 tháng tuổi, bạn có thể đánh thức bé khi bé ngủ giấc ban ngày quá dài, để đảm bảo thực hiện đúng lịch sinh hoạt.

8. Bé cần mặc bao nhiêu lớp quần áo khi muốn đi ra ngoài trời?

Hãy mặc cho bé nhiều hơn bạn một lớp áo. Điều này không áp dụng nếu bạn đã mặc cho bé rất ấm rồi, hoặc địu bé áp sát vào người, vì nhiệt cơ thể bạn sẽ giúp giữ ấm bé.

9. Nếu mẹ đã uống chút rượu bia, có nên cho bé bú?

Có thể. Chất cồn đi vào sữa mẹ ngay khi bạn tiêu thụ nó, và một cốc rượu bia sẽ mất 2-3 tiếng để ra khỏi cơ thể. Vì thế nếu bạn uống bia rượu ngay sau khi cho con bú, thì bạn vẫn có thể cho bú trong lần tới cách đó 3 tiếng. Nếu con bạn cần bú sớm hơn trong khoảng thời gian này, hoặc nếu bạn uống nhiều hơn một cốc có độ cồn cao, hãy vắt bỏ sữa đi, cho bé bú sữa công thức hoặc sữa mẹ đã dự trữ trước đó.

10. Tại sao lúc nào cũng phải đội mũ cho bé khi ra ngoài?

Không cần vậy đâu. Dù đầu của bé chiếm phần lớn diện tích cơ thể, vì thế sẽ mất nhiệt nhiều hơn, bạn không cần thiết phải đội mũ cho bé suốt ngày. Nếu bé ra ngoài trời lạnh, hãy đội mũ. Còn không thì thôi.

11. Bác sĩ bảo tôi cho con ăn cứ 3 tiếng một lần. Vậy nó tính từ lúc bắt đầu hay kết thúc bữa ăn tới bữa ăn lần tới? Vì đôi khi bé ngâm nga đến cả tiếng đồng hồ.

Bac sĩ muốn nói 3 tiếng tính từ lúc bắt đầu bữa ăn thứ nhất, tới điểm bắt đầu bữa ăn thứ hai. Nên nhớ, thời gian đầu bữa ăn của bé có vẻ rất lâu, thậm chí bé sơ sinh ăn một bữa tới 20-30 phút. Nhưng dần dần thời gian ăn mỗi bữa sẽ ngắn lại, bé ăn nhanh hơn nhiều.

12. Bé mới sinh có bị nhầm lẫn giữa ngày và đêm không?

Hoàn toàn có thể. Vì thế bạn cần giúp bé tạo lập giờ sinh học. Đưa bé ra ngoài đi dạo, sưởi dưới nắng mặt trời. Nói chuyện với bé bằng tông vui vẻ, hạnh phúc trong thời gian ban ngày. Vào buổi tối, vặn nhỏ đèn, nói thì thầm và vuốt ve nhè nhẹ để bé hiểu đã đến giờ đi ngủ.

Thuận An (theo Sheknows)