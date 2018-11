Trong suốt 15 năm hoạt động, chương trình này chú trọng giáo dục sức khoẻ vệ sinh răng miệng đến 15 triệu học sinh; tặng hơn 20 triệu bộ sản phẩm và trang bị khu chải răng, thiết bị phòng y tế nha cho nhiều trường tiểu học trên cả nước.

Khảo sát tại vùng đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, tình trạng men răng yếu xảy ra khá phổ biến do nguồn nước, thực phẩm của khu vực có hàm lượng canxi thấp. Ngoài ra, thói quen ăn ngọt, điều kiện kinh tế, y tế khó khăn cũng là lý do khiến tỷ lệ mắc bệnh răng miệng của vùng này cao hơn so với cả nước.

Đoàn xe nha lưu động đến các tỉnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tại mỗi trường, đoàn cũng tổ chức nhiều hoạt động nâng cao ý thức chăm sóc sức khoẻ răng miệng, như diễn kịch, trò chơi, tư vấn chải răng đúng cách... Hàng chục triệu bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng (kem đánh răng và bàn chải) được trao tặng đến học sinh và người dân. Ngoài ra, các nha sĩ còn thăm khám, tư vấn và điều trị miễn phí cho các em, nhằm giảm tải gánh nặng y tế tại địa phương.

​Trải qua 15 năm thực hiện, hàng nghìn chuyến xe nha lưu động mang đến cho người dân cơ hội được tiếp cận với những thiết bị y tế tiên tiến. Khu chải răng và phòng y tế nha học đường tại nhiều trường tiểu học đều được trang bị các thiết bị hiện đại.

Đoàn nha sĩ trong chuyến đi tới tỉnh Sóc Trăng, tháng 8.

Nhờ các đóng góp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, “Bảo vệ nụ cười Việt Nam” đã được Liên đoàn Nha khoa Thế giới (FDI) và Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam (VOSA) lựa chọn là đối tác đồng tổ chức Ngày sức khỏe răng miệng thế giới 20/3 tại Việt Nam. Trong năm 2013, hoạt động này thu hút hơn 3.000 học sinh tham gia và hơn 7 triệu người dân cam kết đánh răng 2 lần mỗi ngày (sáng và tối).

Bà Trần Tuệ Tri - Phó chủ tịch ngành hàng chăm sóc cá nhân và truyền thông của Unilever Việt Nam nhấn mạnh, sức khỏe răng miệng cần được các gia đình quan tâm nhiều hơn nữa, đặc biệt là những hộ dân ở vùng sâu, vùng xa. Một hàm răng khỏe mạnh không chỉ giúp giảm chi phí y tế cho cha mẹ mà còn mang lại nụ cười đẹp cho các em.

Đại diện chương trình công bố mục tiêu 8 triệu nụ cười trong kế hoạch hoạt động 6 năm tiếp theo.

Trong 6 năm tới, chương trình “Bảo vệ nụ cười Việt Nam” sẽ tiếp tục mang dịch vụ nha khoa miễn phí tới 8 triệu trẻ em trên toàn quốc.

Minh Tân