Từ 7h30 sáng 10/12, giới nhiếp ảnh từ các diễn đàn tập trung tại Trường tiểu học Hòa Bình, bên hông Nhà thờ Đức Bà. Họ chia thành 11 nhóm, đến các mái ấm, trung tâm bảo trợ trẻ em khó khăn, hội người già neo đơn cũng như các công viên... để thực hiện những tấm chân dung tặng mọi người.

Một nhiếp ảnh gia cho nhân vật xem hình sau khi chụp. Ảnh: Thanh Hải

Hoạt động Help Portrait tại Sài Gòn

Xem một số bức chân dung tiêu biểu

Nhiều nhóm mang cả gương, lược, gôm xịt tóc cũng như đồ trang điểm để sửa sang cho nhân vật để có những bức chân dung đẹp hơn. Ở những mái ấm cho trẻ em khó khăn, nhiều nhóm còn chọn một người làm ông già Noel, góp tiền mua quà cho các bé.

Gần 2.500 tấm ảnh đã đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn. Các bức ảnh được in khổ 15x10 cm với mã số, tên người nhận. Theo đó, những người ở quận 1 hoặc gần trung tâm thì được các nhiếp ảnh gia hẹn đến lấy ảnh, trong khi những người ở xa, được các phụ trách nhóm mang tới tận nơi.

8 chiếc máy in được huy động và hoạt động hết công suất, tuy nhiên 2 chiếc đã bị hỏng trong qua trình sử dụng. Do số ảnh quá nhiều, một tiệm ảnh tại đường Trần Hưng Đạo đã hỗ trợ việc in ảnh với giá ưu đãi cho sự kiện.

Anh Nguyễn Thanh Hải, người đầu tiên kêu gọi tổ chức Help Portrait Việt Nam cho biết, lượng người tham dự sự kiện năm nay nhiều gấp 3 lần so năm ngoái. "Đây là chương trình mà các nhiếp ảnh gia, những người yêu chụp hình có thể đóng góp tài năng cho cộng đồng", anh Hải chia sẻ, "nhiều bạn đã nhận ra có bức ảnh giá trị gấp nhiều lần khi chứng kiến sự ngỡ ngàng của người lần đầu tiên được cầm ảnh chân dung của mình. Đó là giá trị tinh thần lớn nhất các tình nguyện viên nhận được".

Trong ngày 10/12, Help Portrait đã đồng loạt diễn ra tại hơn 56 quốc gia trên thế giới. Đây là một cộng đồng mở, cho phép mọi người tham gia và tự thực hiện.

Quốc Huy