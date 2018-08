Nghiên cứu vào năm 2013 tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho thấy, 20% hộ gia đình thiếu nước và hơn 50% hộ đang sử dụng nước giếng khoan, giếng đào và nước sông. Một nửa trong số đó đang sử dụng trực tiếp mà không có bất cứ biện pháp xử lý.

Chương trình “Nước uống sạch cho trẻ em” đến Việt Nam thông qua hoạt động hướng dẫn người dân Quảng Trị xử lý nước đúng cách và trữ nước an toàn.

Thực trạng này trở nên nhức nhối hơn khi cứ mỗi mùa mưa đến là nguồn nước giếng của hầu hết các hộ dân bị nhiễm tạp chất, hay mùa hè thì bị nhiễm phèn. Do đó bà con không có nước sạch để sử dụng. Đặc biệt vào mùa lũ, nước lên tới cả nóc nhà nhưng người dân vẫn phải sống trong cảnh không có nước sạch.

Khi sử dụng nước nhiễm bẩn, người dân sẽ phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 80% bệnh tật của con người liên quan đến nước và môi trường sống mất vệ sinh. Hàng năm 1,8 triệu trẻ em trên thế giới tử vong vì thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh kém.

Đại diện ban tổ chức pha bột lọc nước vào nước nhiễm bẩn của huyện Hải Lăng.

Vừa qua, chương trình "Nước uống sạch cho trẻ em" do P&G Việt Nam cùng Tổ chức Tầm nhìn Thế Giới thực hiện đã tới vùng Hải Lăng, Quảng Trị. Thông qua chương trình, người dân nơi đây đã được hướng dẫn xử lý nước đúng cách và trữ nước an toàn nhờ sử dụng sản phẩm bột lọc nước P&G Purifier of Water.

Theo kiểm nghiệm, gói bột lọc nước này có khả năng lọc nước bị nhiễm bẩn thành nước uống sạch, loại bỏ được đến hơn 99% vi khuẩn gây bệnh. Đây là sản phẩm phi thương mại mang tính đột phá công nghệ được sản xuất hoàn toàn phục vụ cho mục đích xã hội.

Nước sau khi lọc sạch và an toàn để uống nhờ bột lọc nước và niềm vui của trẻ em huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Ban đầu, chương trình “Nước uống sạch cho trẻ em” sẽ được triển khai tại 4 huyện của Quảng Trị: Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hướng Hóa và Hải Lăng với tổng giá trị dự án là 4,5 tỷ đồng. Mục tiêu trong năm 2014 sẽ cung cấp hơn 20 triệu lít nước sạch cho hơn 36.000 người dân và trẻ em tại 4 huyện, nhằm giảm thiểu tỷ lệ trẻ em mắc các bệnh do thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh kém, đặc biệt trong mùa bão lũ. Sau Quảng Trị, nhiều địa phương khác trên cả nước cũng sẽ được triển khai chương trình này.

Phương Thảo