Imlovinit24

Sự kiện "imlovinit24" diễn ra từ ngày 23/3-24/3, tại McDonald’s Đa Kao (quận 1, TP HCM) thu hút ca sĩ Hariwon, rocker Anh Khoa cùng hàng nghìn bạn trẻ Sài Gòn tham gia.

Cưỡi chiếc phân khối lớn, rocker Anh Khoa dẫn đầu cuộc diễu hành của 50 chiếc xe 2 và 3 bánh từ Thảo Cầm Viên đến cửa hàng McDonald's Đa Kao (Điện Biên Phủ, quận 1, TP HCM). Trong khi đó, ca sĩ Hariwon chu đáo chuyển quà cho hàng nghìn bạn trẻ có mặt tại quầy Drive-thru - loại hình cho phép người mua chỉ cần ngồi trên xe máy để xem menu, chọn món, thanh toán và nhận hàng.

Sự kiện "imlovinit24" dành riêng cho xe 2 hoặc 3 bánh.

Trung bình cứ 5 giây có một khách hàng lái xe 2 hoặc 3 bánh trải nghiệm dịch vụ tiêu dùng mới mang tên Drive-thru của McDonald's. Ngoài dịch vụ mua hàng miễn phí trên xe máy, giới trẻ còn được áo phông và hàng trăm món đồ chơi Happy Meal trong phim "Cloudy with the chance of meatball". Các món đồ chơi được buộc vào những chiếc dù nhỏ, thả xuống tận tay người tham dự.

Nhân viên McDonald’s phục vụ nước uống miễn phí cho khách hàng.

Hàng trăm nhân viên của McDonald’s được huy động nhằm đảm bảo an ninh và trật tự cho sự kiện imlovinit24, giúp các chủ phương tiện xe 2-3 bánh tham gia các hoạt động. Đội ngũ nhân viên trẻ của McDonald’s còn phục vụ nước mát cho dòng người xếp hàng giữa thời tiết nắng nóng của Sài Gòn.

Đã có gần 16.000 bạn trẻ được thưởng thức phần ăn miễn phí gồm một bánh burger, một phần khoai tây chiên French Fries và một ly nước ngọt phiên bản đặc biệt.

An San