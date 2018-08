Năm nay, cụm thi Nghệ An có lượng thí sinh đăng kí đông nhất cả nước với hơn 84.000 em đến từ các tỉnh nghèo của miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Nhiều gia đình, để có tiền đưa con đi đã phải bán lúa, bán lạc non và phải tá túc ở những khu nhà trọ chật chội, không dám vào quán ăn cơm bình dân vì sợ tốn kém.

Sau buổi thi, các em đến bàn đăng kí... Ảnh: Nguyên Khoa

Chương trình "Bữa cơm miễn phí - Tiếp sức mùa thi 2012” do Trung tâm hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Vinh và các đơn vị tài trợ lần đầu tiên được tổ chức ở mảnh đất nghèo xứ Nghệ khiến các sĩ tử và phụ huynh nghèo ấm lòng. Đối tượng thụ hưởng là thí sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; thí sinh là người dân tộc thiểu số; thuộc diện chính sách; thí sinh có hộ khẩu thuộc vùng đặc biệt khó khăn, miền núi, nông thôn…

Trưa 4/7, kết thúc môn thi Toán, sĩ tử Lương Văn May ở huyện miền núi Tương Dương cầm giấy báo dự thi đến đăng kí suất ăn miễn phí. Rất nhanh chóng, cậu được các sinh viên tình nguyện giúp đỡ nhiệt tình và trao ngay một suất cơm nóng hổi, thơm lừng rồi được hướng dẫn vào căng tin của trường để ăn. Vào đến nơi, hàng trăm sĩ tử khác cũng đang ngồi ăn cơm miễn phí một cách ngon lành.

"Trong mơ em cũng không nghĩ đến là có cơm miễn phí ở nơi đất khách quê người lạ lẫm này", May nói với tấm lòng cảm kích.

Và nhanh chóng được các sinh viên tình nguyện trao những suất cơm nóng hổi. Ảnh: Nguyên Khoa

Thạc sĩ Lê Kông Đức, Giám đốc trung tâm phục vụ sinh viên Trường Đại học Vinh cho biết, dù lần đầu tiên được tổ chức nhưng chương trình đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng phụ huynh và học sinh.

Để đảm bảo sức khỏe cho các em, ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra rất chặt chẽ nguồn thức ăn, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.

"Dù là các suất ăn miễn phí nhưng ai cũng khen ngon và sạch sẽ", ông Đức khẳng định.

Các em được bố trí ăn cơm miễn phí ngay tại căng tin, sát điểm thi. Ảnh: Nguyên Khoa

Chương trình "Bữa cơm miễn phí - Tiếp sức mùa thi” sẽ tiếp tục được thực hiện trong đợt thi thứ 2 và nhân rộng trong những năm tới.

Nguyên Khoa