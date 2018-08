Điều tra từ y tế địa phòng quận cho biết, có khoảng 900 người dùng bữa trưa với các món thịt heo xào cải, canh khổ qua dồn thịt. Ăn xong, một số người bắt đầu hoa mắt và buồn nôn.

Đến 15h ngày 30/9, tức ba giờ đồng hồ sau khi ăn, có tổng cộng 32 người phải nhập viện.

Theo ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM, nguyên nhân ban đầu được xác định do ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên may mắn không có trường hợp nào nguy kịch.

Cũng theo ông Hòa, thức ăn của Công ty TNHH Nissey do một cơ sở bên ngoài vào nấu. Để tìm hiểu chính xác nguyên nhân gây ngộ độc, chi cục đã lấy 11 mẫu gồm thức ăn và nước uống mang đi xét nghiệm.

Trung Hào