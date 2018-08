7 cách giúp các bà mẹ hạnh phúc hơn

Dưới đây, Parentables đã liệt kê 4 bí quyết giúp các bậc cha mẹ vượt qua sự mệt mỏi, để có thể tận hưởng cuộc sống bình yên và hạnh phúc hơn.

Ảnh: Schuitema.co.za

1. Có quan điểm sống tích cực

Bí quyết để vượt qua những bực tức nhỏ nhặt là xem xét mọi việc trong những bối cảnh chung của nó. Khi cảm xúc tồi tệ xuất hiện, hãy đưa quan điểm tích cực quay trở lại với bạn bằng việc biết ơn những may mắn của mình.

Rõ ràng, bạn đang rất may mắn vì bạn đang được nuôi dạy một đứa con bình thường, khỏe mạnh. Một sự thật đơn giản rằng có lẽ bạn đang đọc bài viết này bằng cách sử dụng một thiết bị kết nối với internet, có nghĩa là bạn không phải đối phó với nạn mù chữ, sống trong nghèo đói cùng cực, hoặc chống lại bệnh tật như nhiều người khác trên khắp thế giới. Bạn không phải sống cảnh màn trời chiếu đất. Bạn có thể mua những thực phẩm cần thiết để duy trì cuộc sống cho bạn và gia đình của bạn.

Tôi chắc chắn rằng bạn có nhiều may mắn hơn nữa ngoài những điều cơ bản để duy trì sự tồn tại. Đếm các may mắn thường làm tăng sự lạc quan. Gretchen Rubin, tác giả của “Dự án Hạnh phúc” đề nghị phát triển một thói quen hàng ngày để nuôi dưỡng lòng biết ơn. Gretchen nghĩ về những may mắn của mình mỗi lần cô chuẩn bị tức giận: "Tôi nghĩ cuộc sống của mình tốt đẹp như thế nào mỗi ngày khi được đi dạo cùng con gái".

2. Kết nối với các cha mẹ khác

Có những lúc bạn sẽ cảm thấy mình là người duy nhất chưa hoàn thành công việc, đáng thất vọng hoặc phải tranh đấu mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày. Đây là tâm trạng phổ biến của mọi người nói chung, và các ông bố bà mẹ nói riêng. Thật dễ dàng để cảm thấy như vậy khi bạn có trách nhiệm chăm sóc con cái và bạn luôn phải đặt nhu cầu của bé lên trên các nhu cầu của bản thân.

Con người là những động vật xã hội, cảm giác được kết nối với những người khác làm cho chúng ta thấy dễ chịu hơn. Tất cả chúng ta đều có nhu cầu được lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ. Bằng cách chia sẻ khó khăn của mình với các cha mẹ khác, bạn thấy mình được kết nối và không hề đơn lẻ.

Nếu gặp một khó khăn nào đó với con cái, bạn có thể gọi điện hoặc gửi email cho một người bạn để cười, nói chuyện và chia sẻ. Nếu bạn cần giúp đỡ, đừng ngại hỏi mọi người. Rất có thể người mà bạn hỏi cũng sẽ có những cảm giác như bạn tại một số thời điểm.

3. Hãy tận hưởng hiện tại

Bạn nên nhớ thời thơ ấu của con bạn sẽ qua rất nhanh. Khi bạn đắm chìm trong quá khứ hoặc quá lo lắng về tương lai, bạn sẽ bỏ lỡ những niềm vui nho nhỏ ở ngay bên cạnh mình. Khi tâm trí của bạn lang thang khỏi hiện tại, bạn bỏ lỡ cuộc sống đang hiện hữu, mà cuộc sống thì xảy ra ở thời điểm hiện tại, chứ không phải quá khứ hay tương lai.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Harvard phát hiện ra rằng bất kể là hoạt động nào, khi tập trung vào các nhiệm vụ chính, chúng ta dễ dàng cảm thấy hạnh phúc hơn so với việc bị phân tâm hoặc suy nghĩ về cái gì khác.

4. Hãy bao dung

Các bé gây sự chú ý với bố mẹ bởi vì các bé muốn cảm thấy được yêu thương và thừa nhận. Nhưng đôi khi các bé cũng muốn kiểm tra sự kiên nhẫn và giới hạn chịu đựng của bố mẹ. Chúng ta hãy trung thực: đôi khi trẻ em đang thử chúng ta!

Bạn hãy thử đặt mình vào vị trí của các bé. Khi bé tin tưởng các mong muốn của mình của mình sẽ được đáp ứng, điều gì xảy ra nếu bố mẹ không chú ý và kiên nhẫn. Và theo bản năng, đứa trẻ sẽ là cố gắng làm ầm ĩ để gây chú ý.

Khi cha mẹ cảm nhận được sự tổn thương nếu không được chú ý, chúng ta sẽ để tâm đến con cái của mình và kiên nhẫn với các bé hơn. Đổi lại, các bé sẽ đỡ đòi hỏi sự chú ý của cha mẹ hơn. Khi cha mẹ có lòng bao dung, con cái sẽ cảm thấy an toàn và sẽ đỡ quấy nhiễu cha mẹ.

Kim Kim