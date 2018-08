Điểm chung của típ phụ nữ dễ ngoại tình

Hãy tham khảo bốn mẫu phụ nữ bạn chớ nên vội gắn bó hoặc ít nhất cũng cần tìm hiểu thật kỹ lưỡng trước khi có ý định hẹn hò dài lâu, theo Menshealth.

Nàng vừa bước ra khỏi một mối quan hệ

Tại sao việc hẹn hò với cô ấy có thể mang lại rắc rối: "Người phụ nữ đang hồi phục từ sau đổ vỡ tình cảm sẽ cực kỳ hấp dẫn bởi vì họ đầy đam mê và có đôi chút bất cần, nhưng họ sẽ dễ làm trái tim bạn tổn thương", chuyên gia tâm lý tình cảm người Mỹ Donna Barnes cảnh báo.

Một cô gái vừa tan vỡ trái tim sẽ cố gắng tránh bị tổn thương hết mức và có thể làm mọi điều để rũ bỏ sự lo âu. Cô ấy sợ cô đơn và sẽ dễ chấp nhận bất cứ ai mang lại cho mình cảm giác thoải mái hơn, Barnes giải thích.

Điều đó có nghĩa là, nàng sẽ vui vẻ và dễ dàng bước vào một một mối quan hệ mới bằng việc tạo sự đáng yêu, quyến rũ cho mình và điều đó sẽ khiến bạn dễ xiêu lòng và cả tổn thương trước cô ấy.

Ngoài ra, vì nhanh chóng bước vào mối quan hệ với cô gái này, bạn có thể gặp một số rắc rối cô ấy mang tới từ mối quan hệ trước. Các rắc rối đó cũng rất có thể là lý do nàng chia tay người cũ.

Cô nàng tu bia rượu ừng ực ở quán bar hay trong bữa tiệc

Tại sao việc hẹn hò với cô ấy có thể mang lại rắc rối: "Các chàng trai dễ bị cuốn hút trước các cô gái mê tiệc tùng bởi vì họ trông có vẻ phóng khoáng, vui vẻ", chuyên gia về mối quan hệ Rachel Sussman, tác giả cuốn sách The Breakup Bible, cho biết. Nhưng việc này cần thận trọng: Cô ấy uống rượu như nước lã như vậy thường có lý do nào đó như vừa chia tay hay có một ngày tồi tệ và một số phụ nữ dễ xúc động và xiêu lòng khi họ say.

Người phụ nữ hay đổ lỗi cho những người khác

Tại sao việc hẹn hò với cô ấy có thể mang lại rắc rối: Nếu mỗi câu chuyện nàng kể luôn là về những điều gì đó tồi tệ xảy ra - nhưng hoàn toàn không phải do lỗi của cô ấy - hãy cảnh giác. "Người phụ nữ đó không có khả năng tự chịu trách nhiệm nên chẳng bao giờ nhận lỗi. Cô ấy sẽ không bao giờ cảm thấy cần phải thay đổi các hành vi không tốt của mình", nhà tâm lý Barnes nói.

Người phụ nữ luôn cắm mặt vào điện thoại

Tại sao việc hẹn hò với cô ấy có thể mang lại rắc rối: Việc không lúc nào rời chiếc điện thoại thông minh cho thấy "cô ấy cần liên lạc với những người khác ngay lập tức để có cảm giác an toàn", nhà tâm lý Barnes cho biết.

Nếu không nhắn tin cho bạn bè, cô ấy có thể xem thư điện tử, lướt Facebook... "Vấn đề là khả năng ngừng tương tác với người khác của họ. Nếu họ không thể dẹp công việc sang một bên vào tối thứ sáu, sự phụ thuộc đó sẽ trở thành một vấn đề trong mối quan hệ của hai người", bà giải thích. Ngoài ra, một cô gái luôn phải tìm kiếm nguồn an ủi từ mạng hay những nơi khác sẽ khó xây đắp một mối quan hệ lành mạnh.

