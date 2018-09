'Thỉnh thoảng, vợ chồng tôi lại thưởng cho nhau một tối độc thân'

Thể hiện nhiều quan điểm, đăng status khó hiểu trên trang cá nhân

Người sáng lập ứng dụng chuyên về hẹn hò, The Inner Circle, David Vermeulen, cho hay những gì bạn thể hiện trên trang cá nhân có thể là lý do khiến bạn vẫn độc thân đến giờ.

"Cố gắng không đăng lập trường chính trị của bạn về các chủ đề gây tranh cãi như Brexit hay nhập cư. Nói lên quan điểm chính trị của bạn trên trang cá nhân có thể loại bỏ những đối tượng có quan điểm trái ngược bạn", David cho hay trên magazinenews.

Đăng những status có ý nghĩa tiêu cực có thể khiến bạn không tìm được đối tác.

David cũng cảnh báo mọi người không nên đăng những status khó hiểu, chẳng hạn như: "Cuộc sống của tôi giống như một lỗ đen hun hút, mọi điều tốt đẹp dường như đều bị nuốt chửng".

Ông giải thích: "Tất nhiên ai cũng có cảm xúc và đôi khi muốn chia sẻ nó nhưng đăng những điều này không tốt cho việc tìm kiếm một ai đó. Khi đọc được những status kiểu này người ta sẽ có cảm giác họ có thể sẽ rơi vào một mối quan hệ nhiều rủi ro với bạn".

David cũng nói rằng việc đăng quá nhiều ảnh tự sướng cũng không hay bởi các đối tượng tiềm năng có thể nghĩ rằng bạn đang quá tự mãn về bản thân và không muốn tiếp cận bạn. "Bạn có muốn làm quen với một người lúc nào cũng chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để có bức ảnh tự sướng đẹp, đầy đủ ánh sáng không?".

Suốt ngày than vãn về số phận, cuộc đời

Jack Knowles, người sáng lập ứng dụng hẹn hò Temptr, nói rằng nhiều người độc thân mà ông gặp đều có thái độ sầu não, "than thân trách phận" khi họ giải thích cho bạn bè, người thân về lý do tại sao đến giờ họ vẫn chưa tìm được đối tác, đặc biệt là khi họ đã lớn tuổi.

"Đáng buồn thay phương pháp này có thể làm trầm trọng hơn tình hình. Về cơ bản, thật khó để tìm một đối tác khi bạn đang ê chề tuyệt vọng", Jack cho hay.

Quá cầu kỳ, đứng núi này trông núi nọ

Lucy Jones, chuyên gia về các mối quan hệ của ToyboyWarehouse.com cho hay, thời đại internet phát triển với các mạng xã hội, các trang web hẹn hò trực tuyến, cho phép bạn có thể quen biết hàng nghìn người, có hàng trăm đối tác tiềm năng.

Thay vì đứng núi này trông núi nọ, hãy tập trung vào đối tác của mình. Ảnh chỉ mang tính minh họa.

"Bạn có thể trò chuyện với nhiều chàng trai trên mạng. Bạn có thể liên hệ với hàng chục nghìn người bạn cho là có thể hợp với mình nhưng với số lượng nhiều như vậy, có thể bạn sẽ mất đến cả cuộc đời để phán xét tất cả", Lucy cho biết.

Lucy khuyến cáo những người độc thân nên thay đổi suy nghĩ, đừng quá lan man, hãy thôi đứng núi này trông núi nọ để tập trung vào đối tượng thích hợp.

Chưa sẵn sàng quên người cũ

Mối quan hệ trong tương lai của bạn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó sợi dây với người cũ là một trong những yếu tố tác động rất lớn.

"Bạn cũng có ý thức để quên đi người cũ như không đến quán cũ, những nơi nhiều kỷ niệm, nhưng có những thứ đã ăn sâu vào tiềm thức. Điều này trở nên nguy hiểm khi những thay đổi vô thức ngăn cản bạn bắt đầu một mối quan hệ mới. Vì nếu bạn vẫn còn giữ khư khư những tình cảm với người cũ, điều đó sẽ không công bằng với người mới của bạn", Lucy cho hay.

Chuyên gia giải thích thêm: "Cố gắng cởi mở với những trải nghiệm mới, gặp gỡ những người mới, thoát khỏi vùng kiểm soát của chính bạn. Đừng tự thu hẹp mình, hãy mở lòng với mọi người xung quanh, hãy đi để tìm kiếm cơ hội. Sẽ chẳng có chàng hoàng tử nào đến gõ cửa nhà bạn, khi bạn đang nằm lù lù trên giường lướt mạng đâu".

Mộc Miên