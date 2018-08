1. Hay cằn nhằn Có lẽ thói quen xấu phổ biến nhất ở phái nữ là cằn nhằn dai dẳng về một điều gì đó. Hầu hết các chàng trai không thể chịu đựng nổi việc này. Tất cả phụ nữ đều làm điều đó, nhưng quan trọng là có người kiềm chế được và có người khiến nó trở thành hành vi xảy ra gần như liên tục. Điều này ảnh hưởng rất xấu đến mối quan hệ của hai bạn. Nó không chỉ gây phiền nhiễu cho chàng mà còn có thể làm rạn nứt mối quan hệ hiện tại. Nếu anh ấy không bao giờ giúp bạn việc bếp núc hay dành quá nhiều thời gian với bạn bè thì bạn cũng không nên chì chiết, đay nghiến. Thay vào đó, hãy bắt đầu một cuộc đối thoại. Bạn cần giải thích hành vi của anh ấy làm bạn cảm thấy ra sao và đưa ra các giải pháp có thể để thay đổi tình trạng khó chịu ấy. 2. Mong muốn chàng đọc được suy nghĩ của bạn Chính bản thân bạn cũng có lúc không thể hiểu nổi cảm giác của mình, nên bạn đừng bao giờ kỳ vọng anh ấy sẽ tự hiểu được mọi suy nghĩ của bạn. Giao tiếp cởi mở và trung thực sẽ hiệu quả hơn nhiều so với hy vọng ai đó biết rõ những gì đang xảy ra trong tâm trí của bạn. Ngay cả nếu những gì bạn nói ra có thể gây ra xung đột thì cũng nên chia sẻ với chàng. Anh ấy sẽ nản chí nếu bạn không thừa nhận bạn đang lo lắng, khó chịu. Hãy cho anh biết lý do sự tức giận của bạn. 3. Không chấp nhận “khoảng trời riêng” Dù bạn có yêu nồng nàn, say đắm đến đâu đi nữa thì điều quan trọng là anh ấy cũng có những sở thích riêng và muốn dành thời gian cho riêng mình. Mong muốn đối phương luôn bên mình như hình với bóng thực sự có thể đẩy chàng ra xa bạn hơn. Đừng tỏ ra khó chịu nếu anh ấy có kế hoạch riêng hay nhắn tin nhiều lần trong ngày khi anh ấy bận rộn. Thay vào đó, tính độc lập cần được phát huy. Bởi lẽ, ai cũng cần có một “khoảng trời riêng” cho mình. Mối quan hệ của bạn sẽ bền vững hơn rất nhiều vì điều đó. 4. Nói chuyện về người cũ Nếu bạn có thói quen khơi lại các mối quan hệ trong quá khứ thì chắc rằng đó là điều mà anh chàng hiện tại của bạn thấy căm ghét. Ngay cả khi người mới của bạn là người có nhiều ưu điểm hơn thì bạn cũng cần cố gắng kiềm chế bất cứ câu nói nào bắt đầu với cụm từ “người yêu cũ của em”. Trọng tâm của bạn nên là hiện tại chứ không phải là những gì đã xảy ra khi bạn yêu người cũ. (Theo VTV)