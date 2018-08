MC Kỳ Duyên dạy con bằng công việc bồi bàn / Bố mẹ thành đạt dạy con kiếm tiền bằng bán hàng rong

Một nghiên cứu từ Đại học Brigham Young tìm thấy rằng các bậc cha mẹ luôn luôn đảm bảo để trẻ "thành công" đã đẩy con họ vào nguy cơ cao trong mọi việc, từ sự thiếu tự trọng đến các hành vi nguy hiểm.

Theo Jessica Lahey - chuyên gia về giáo dục và là tác giả của cuốn The Gift of Failure: How the Best Parents Learn to Let Go So Their Children Can Succeed (tạm dịch Quà tặng của thất bại: Cách mà các bậc cha mẹ tốt nhất học được để giúp con thành công) - điều này thật đơn giản. Chúng ta cần cho con thất bại thường xuyên hơn... để giúp chúng thành công về sau.

Lahey cho biết bà thường chứng kiến các sinh viên suy sụp vì thất bại, bởi vì họ chưa bao giờ trải qua điều đó, và không biết cách nào để vượt qua chuyện này.

Lời khuyên của bà là: Hỡi các ông bố bà mẹ, nếu bạn muốn con lớn lên và trưởng thành bay khỏi tổ, bạn cần để chúng thấm giá trị từ bài học thất bại. Và đây là 4 tình huống hãy để chúng trải qua điều đó:

Thất bại sẽ giúp trẻ hiểu lần sau phải làm tốt hơn như thế nào. Ảnh: funnyrush.

1. Làm bài tập về nhà

Cha mẹ nên vạch rõ thời gian làm bài tập của trẻ. Nói cho trẻ biết bạn muốn một mốc thời gian cụ thể - chẳng hạn làm tất cả bài tập trước bữa tối, hoặc tối thứ sáu, trước khi kỳ nghỉ cuối tuần bắt đầu. Sau đó, cho trẻ tự quyết mà không cần rầy la, ép chúng làm nhanh. Trẻ sẽ phải tự giải quyết hậu quả nếu không hoàn thành đúng thời hạn.

2. Chọn bạn chơi

Mọi đứa trẻ dường như đều có một người bạn mà cha mẹ chúng không thích. Nhưng trẻ (đặc biệt tuổi trung học) đều thử kết bạn giống như thử cá tính. Hãy để chúng tự do làm như vậy, chúng sẽ học được không chỉ về tình bạn, mà còn cơ hội thấy được những hành vi xấu xí của người bạn "không tốt" này, và từ đó lựa chọn không chơi nữa.

3. Làm việc vặt trong gia đình

Bạn có từng đi sau con và sắp xếp lại những chiếc đĩa được trẻ đặt không ngay ngắn? Bạn có từng phát điên lên và la hét rằng đáng lẽ chúng sẽ có quần áo sạch đến trường nếu chịu khó nhặt quần áo bẩn bỏ vào máy giặt?

Thực tế là - nếu những chiếc đĩa không thẳng hàng và lũ trẻ cuối cùng phải xếp lại bằng tay, hoặc nếu chúng từng phải mặc áo bẩn đến trường, thì lần tới, chúng sẽ làm việc đó tốt hơn nhiều.

"Đôi khi, chúng lặp lại điều đó hai lần trước khi học được cách làm nghiêm túc", Lahey nhắc nhở.

4. Khi chơi thể thao

Trong buổi thi đấu mà trẻ tham gia, trẻ thích người đến xem là ông bà hay cha mẹ? Ông bà thường đến chỉ để xem trẻ thi đấu, trong khi cha mẹ quan tâm đến việc trẻ thắng hay thua và thể hiện ra sao. Vì thế, tất nhiên lũ trẻ muốn ông bà hơn là cha mẹ tới. Một cách hay để cho trẻ "thất bại" khi chơi thể thao là không mổ xẻ tất cả các phần thi đấu ngay sau đó. Để trẻ tận hưởng sự thú vị, và nhấm nhấp kinh nghiệm từ đó.

Thuận An (theo sheknows)