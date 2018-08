Bí quyết giúp kéo dài thời gian lên đỉnh / Nỗi ám ảnh của mày râu chốn phòng the

Khả năng kết thúc sớm và nhanh chóng có thể là ưu điểm trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống nhưng trong quan hệ tình dục thì không như vậy. Xuất tinh sớm là một vấn đề phổ biến và nan giải với nhiều cặp đôi. Harry Fisch, tác giả cuốn: The New Naked: The Ultimate Sex Education for Grown-Ups phát hiện 45% đàn ông kết thúc chuyện ấy quá nhanh, chỉ trong vòng 2 phút, thời gian trung bình là 7,3 phút, ít hơn 4 phút so với thời gian lý tưởng của phụ nữ.

Những con số thống kê này có thể làm nản lòng nam giới cũng như phụ nữ. Nhưng giống như bất kỳ hoạt động thể thao nào, khả năng tình dục và sự sung mãn được cải thiện theo những cách ít ngờ nhất. Dưới đây là những điều ít được biết đến nhưng thực sự có thể giúp bạn kéo dài cuộc yêu, theo Medicaldaily.

Ảnh: bedbugpestcontrolbronx.com

1. Vòng bụng lớn hơn

Với đàn ông, trong chuyện ấy, kích thước không thành vấn đề. Theo một nghiên cứu năm 2010 đăng trên tờ The Journal of Sexual Medicine, vòng bụng càng lớn, khả năng yêu càng tốt hơn. Nam giới thừa cân với bụng to kéo dài thời gian yêu trung bình 7,3 phút so với thời gian 2 phút ở những người gầy hơn. Mặc dù điều này có vẻ phản trực giác, các nhà nghiên cứu thấy rằng nam giới có nhiều mỡ bụng nghĩa là có nhiều estradiol - hormone tình dục nữ - giúp ức chế cực khoái.

2. Cắt bao quy đầu khi trưởng thành

Một nghiên cứu được công bố trên tờ Adult Urology năm 2004 chỉ ra rằng nam giới trì hoãn được thời gian xuất tinh lâu hơn đáng kể sau khi họ cắt bao quy đầu ở tuổi trưởng thành. Temucin Senkul, nhà nghiên cứu chính của công trình này và là một bác sĩ tiết niệu ở Bệnh viện Đào tạo GATA Haydarpasa ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng trì hoãn xuất tinh có thể là do cắt bao quy đầu làm giảm độ nhạy của cậu nhỏ.

3. Tập luyện cơ sàn chậu

Tập luyện cơ sàn chậu không chỉ dành cho phụ nữ hoặc những người có bệnh về bàng quang, chúng còn có thể giúp điều trị cho nam giới bị xuất tinh sớm. Trong một nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị Tiết niệu châu Âu ở Stockholm, Thụy Điển, một nhóm nhỏ nam giới ở độ tuổi từ 19 tới 46 có thời gian xuất tinh là 31,7 giây đã thử tập luyện cơ sàn chậu một đợt 12 tuần. 33 trong số 40 người có cải thiện thời gian xuất tinh trong vòng 12 tuần với những bài tập này và những nỗ lực của họ cũng giúp họ cải thiện sự tự tin. Cuối đợt tập luyện, thời gian xuất tinh trung bình đã tăng lên 146,2 giây, gần gấp 4 lần thời gian trung bình lúc bắt đầu nghiên cứu.

4. Chế độ ăn chay

Những người ăn chay được biết đến với khả năng duy trì và mức năng lượng trên giường ngủ. Một chế độ ăn chay với nhiều hoa quả có thể cung cấp năng lượng ổn định, điều này sẽ không dẫn tới “đỉnh đường huyết” thường gặp với đường đã qua chế biến. Ví dụ, một quả chuối chứa nhiều kali - một chất dinh dưỡng giúp sản sinh hormone tình dục và tăng cường năng lượng.

Các xét nghiệm chỉ ra rằng những người ăn chay có sức bền gấp đôi những người ăn thịt. Một nghiên cứu được đăng trên tờ Yale Medical Journal đã so sánh những vận động viên ăn thịt với những người ăn chay và gần như ăn chay, một nửa trong số những người này là ít vận động. Các nhà nghiên cứu đã đánh giá xem họ có thể giữ được cánh tay dang rộng bao nhiêu lâu và số lần gập cong khớp gối thực hiện được. Kết quả chỉ ra rằng 13% những vận động viên ăn thịt giữ cánh tay được 15 phút, so với 69% những người ăn chay. Tuy nhiên, không có vận động viên ăn thịt nào có thể giữ cánh tay của họ 30 phút so với 47% những người ăn chay. Về gập cong khớp gối, chỉ 33% những người ăn thịt gập được 352 lần, so với 81% những người ăn chay thực hiện được.

5. Viagra

Viên thuốc nhỏ màu xanh này có thể có nhiều tác dụng hơn là chỉ điều trị rối loạn cương hoặc bất lực ở nam giới, nó cũng có thể tăng cường hiệu suất tình dục. Theo một nghiên cứu đăng trên Journal of Sexual Medicine năm 2012, viên thuốc “kỳ diệu” này chứa các chất ức chế phosphodiesterase típ 5, được sử dụng để điều trị rối loạn cương dương - giúp kéo dài thời gian “yêu” trước khi nam giới xuất tinh. 11 trong số 14 nghiên cứu đã chứng minh thuốc điều trị rối loạn cương dương có liên quan tới thời gian kéo dài cuộc yêu lâu hơn, các nghiên cứu này vẫn chưa thể xác định được thuốc có thực sự có vai trò hay không vì một số nghiên cứu đã không kiểm chứng với giả dược.

Khắc phục xuất tinh sớm hoặc đơn giản là mong muốn thúc đẩy khả năng tình dục có thể được giải quyết chỉ đơn giản về mặt tinh thần hơn là thể chất. Giống như bất kì hoạt động thể thao nào, sức bền và khả năng kéo dài trong quan hệ tình dục cần được rèn luyện và bồi đắp. Sau tất cả, kéo dài thời gian yêu không nên được xem là điều không thể ở nam giới.

Hải Ngân