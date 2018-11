Chọn dạy con theo cách của người Nhật, Mỹ hay Do Thái? / 5 lỗi hay gặp của bố mẹ khi dạy con về tiền

Khi còn là một đứa trẻ, bố mẹ hay dặn dò chúng ta rất nhiều thứ. Nhưng không phải mọi lời khuyên của ba mẹ đều đúng, chẳng hạn như:

Trong vòng một tiếng sau khi ăn, con không nên đi bơi

Tiêu hóa và tập thể dục, cả 2 đều cần cho sự tuần hoàn máu. Sau khi ăn có thể bơi hoặc đi lại được miễn là đừng vận động quá đà sau khi ăn quá no thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

“Bất kỳ một bài tập thể dục nào ngay sau khi ăn sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không nên vận động sau ăn,”, bác sĩ Rachel C.Vreeman, Bác sĩ y khoa, đồng tác giả cuốn sách “Don’t Swallow Your Gum! Myths, Half-Truths, and Outright Lies About Your Body and Health” cho biết.

Ảnh: Menshealth.

Không được nuốt kẹo cao su vì nó sẽ nằm trong dạ dày con 7 năm

Trên thực tế, miếng kẹo cao su khi nuốt vào bụng sẽ đi qua ruột và ra ngoài như các loại thực phẩm khác. “Chỉ có những trường hợp hy hữu như khi trẻ nhỏ nuốt lượng lớn kẹo cao su (khoảng 30-50 miếng) có thể gây tắc nghẽn đường ruột”, bác sĩ Vreeman cho biết.

Ăn quá nhiều thịt gà tây sẽ làm con buồn ngủ

Đúng là trong gà tây có chứa tryptophan, các nghiên cứu cho thấy chất này có thể gây buồn ngủ. Thực tế lượng tryptophan trong gà không đủ để làm con người buồn ngủ đâu. “Thực tế, thịt gà tây, thịt bò chứa cùng một lượng tryptophan. Các nguồn protein khác còn chứa nhiều tryptophan hơn thịt gà tây”, Vreeman cho biết.

Có thể lây khi tiếp xúc với một bạn bị phát ban do dầu của cây sơn

Cây sơn được trồng khá phổ biến. Nhựa của nó dùng để chế biến sơn nhưng lại rất độc, có thể gây kích ứng nặng. Dầu của cây này có thể gây nổi ban nhưng không phải là bệnh truyền nhiễm như bạn nghĩ. Dầu sơn vương trên da hoặc trên quần áo của bạn sẽ rất dễ dính vào người khác khi tiếp xúc, nhưng khi dầu sơn đã được rửa sạch thì bệnh hoàn toàn không lây truyền.

Thời tiết lạnh sẽ làm con bị bệnh

“Cảm cúm gây ra do virus chứ không phải tại thời tiết. Nhiệt độ hay không khí không có khả năng làm bạn bị nhiễm virus. Bạn bị ốm vào mùa đông là do ở trong nhà quá nhiều, tiếp xúc với nhiều người và cả vi trùng từ họ nữa”, bác sĩ Vreeman cho biết.

Thi Trân (Theo Men's Health)