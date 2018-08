Bạn trai chỉ muốn yêu, không muốn cưới / 5 mẫu đàn ông không nên cưới

Những chàng trai có thể dạy bạn nhiều điều, nhưng như thế không có nghĩa là bạn nên dành cả cuộc đời còn lại của mình cho họ. Trên trang Oprah.com, nữ văn sĩ Mỹ Adelle Waldman, tác giả của tiểu thuyết The Love Affairs of Nathaniel P cùng rất nhiều bài viết trên The New York Times Book Review, The Wall Street Journal, Slate, The New Republic… đã liệt kê 5 mẫu đàn ông bạn có thể hẹn hò nhưng lại không nên lấy làm chồng.

Ảnh: advice.uk.match.com.

1. Chàng trai không bao giờ muốn kết hôn, cho đến khi gặp bạn

Điều này nghe tuyệt vời như một giấc mơ. Chàng tuyên bố với tất cả mọi người chàng là “con thuyền không bến đậu”. Và chàng đã phản bội lại lý tưởng sống đó sau khi gặp bạn. Tuy nhiên, vấn đề là dù chàng hứa hẹn gì với bạn lúc này, đến khi tình cảm giữa hai người trở nên nhàm chán (và chắc chắn sẽ có lúc điều này xảy ra), chàng sẽ suy nghĩ lại. Điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy tồi tệ. Bạn có thể nghĩ rằng sẽ cố gắng hơn, làm bất kỳ điều gì trong khả năng của mình để mối quan hệ giữa hai người không bao giờ buồn tẻ. Tiếc rằng, đây không phải là cơ sở của hôn nhân.

Tuy nhiên, bạn vẫn nên gặp người đàn ông này. Nhờ thế, đến khi gặp người đàn ông đáng để kết hôn, bạn sẽ nhận ra sự khác biệt. Người đàn ông bạn nên lấy làm chồng phải là người yêu cuộc sống gia đình, sẵn sàng chung tay cùng bạn giữ gìn cuộc hôn nhân. Chàng không cảm thấy hối tiếc những khi cuộc sống vợ chồng không được như ý bởi vì chàng đã đón đầu được mọi chuyện. Chàng biết tình yêu, hôn nhân cũng như bất kỳ những điều có ý nghĩa nào trong cuộc đời này đều không bao giờ hoàn hảo. Là một người có trách nhiệm, chàng sẽ biết tìm cách vượt qua những khó khăn.

2. Anh chàng quảng giao, thân thiết với tất cả mọi người

Chàng trai này có thể giúp đỡ bạn rất nhiều, giúp bạn đặt bàn ở một quán ăn trong giờ cao điểm, giúp bạn liên hệ với công ty mà bạn muốn gửi hồ sơ xin việc. Nhưng bạn hãy cảnh giác. Chàng trai này sẽ liên tục phải nghe điện thoại, kiểm tra và trả lời e-mail, nhắn tin trong suốt bữa tối, trong cả kỳ nghỉ và trong suốt thời gian khi hai bạn đi chơi cùng nhau. Bạn hãy suy nghĩ, chàng sẵn sàng giúp đỡ người khác từ việc nhỏ như mua hàng đến việc lớn như xin việc. Quảng giao và đối xử tốt với tất cả mọi người là phẩm chất tốt đẹp của người đàn ông này nhưng phẩm chất này chỉ có ý nghĩa trong tình bạn chứ không phải trong tình yêu, nơi vốn có ít nhiều sự ích kỷ.

3. Chàng quyến rũ, nhạy cảm và không nói gì nếu lỡ mắc sai lầm

Chàng có rất nhiều phẩm chất tuyệt vời, vì thế bạn hãy hẹn hò với chàng nếu mục đích của bạn chỉ là muốn học thêm một kỹ năng rất quan trọng trong cuộc sống: giao tiếp cởi mở. Nhưng giao tiếp trong hôn nhân phức tạp hơn nhiều, dù bạn có thể là người vị tha nhất, tử tế nhất thì đảm bảo rằng vẫn có lúc bạn muốn lấy cái chảo đập vào mặt chàng.

Bởi vì chàng giỏi đoán suy nghĩ hơn người khác nên bạn sẽ có xu hướng im lặng và cho rằng chàng phải hiểu được bạn đang nghĩ gì trong đầu. Và cũng vì chàng giỏi đoán nên bạn cũng cảm thấy khó khăn nếu định chê trách chàng điều gì, kể cả việc chàng bông đùa sự chậm chạp của bạn trước mặt bạn bè khiến bạn xấu hổ. Đã có rất nhiều những cuộc hôn nhân tan vỡ vì những khoảnh khắc im lặng như thế. Tốt nhất, bạn hãy nói ra những khó chịu của mình, giải thích tại sao điều đó khiến bạn khó chịu và trao cho người bạn đời cơ hội để xin lỗi và sẽ làm tốt hơn vào lần sau.

Nhưng nếu chàng cứ im lặng, trong một lúc nào đó, bạn có thể cảm thấy bất ổn khi không biết chắc chắn cái gì có thể khiến anh ấy bực mình. Và lúc nào bạn cũng phải cố gắng.

4. Anh chàng đẹp trai, giàu có, thành công, và là niềm mơ ước của tất cả các cô gái

Và đây là lời khuyên của tôi: Bạn hãy xem mình cảm thấy như thế nào khi sánh vai chàng bước trên phố. Bạn hạnh phúc trước những đôi mắt mở to, ngưỡng mộ của bạn bè hay những người quen biết. Tuy nhiên, bạn nên nhớ, cảm giác hãnh diện, vui sướng đến từ việc giành được tình cảm của một người đàn ông vốn được chị em hâm mộ chưa chắc đã là cảm giác hạnh phúc trong tình yêu.

Hôn nhân được tạo thành từ rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời chứ không chỉ là vài giây phút được tự hào khi đi cùng chàng. Hãy chắc chắn rằng người đàn ông mà bạn kết hôn chính là người bạn muốn ở bên cạnh nhất khi chỉ có hai người.

5. Chàng trai trẻ tuổi si mê bạn điên cuồng

Anh chàng này không chỉ ghi nhớ từng lời bạn nói mà còn sẵn sàng sưởi ấm trái tim bạn bằng những hành động ngọt ngào, lãng mạn. Anh chàng giúp bạn khám phá thêm về chính mình, giúp bạn tự tin và lạc quan hơn. Tuy nhiên, mối quan hệ lãng mạn của hai người không thể kéo dài lâu không phải do vấn đề tuổi tác, chẳng có vấn đề gì khi ta sánh bước bên một anh chàng trẻ tuổi hơn, mà bởi sự tôn thờ ngưỡng mộ thái quá có thể sẽ biến thành sự oán giận nếu không được đáp ứng như ý. Thậm chí, bạn còn không muốn yêu chàng dù chỉ trong thời gian ngắn, bởi bạn chỉ thấy vui với hình ảnh hào nhoáng của chính mình phản chiếu trong ánh nhìn ngưỡng mộ của anh ta. Bạn nên để chàng ra đi, cần quan tâm đến lợi ích của việc kết nối giữa hai con người, đó là những gì bạn thực sự cần khi kết hôn.

Kim Anh