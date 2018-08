Tiết trời lạnh mùa đông ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của trẻ nhỏ. Bé dễ mắc các bệnh về đường hô hấp trên như viêm họng, cảm lạnh, cảm cúm hay sổ mũi… Nếu không điều trị kịp thời, bệnh dễ để lại biến chứng nguy hiểm.

Ngoài yếu tố thời tiết, một nguyên nhân khác khiến trẻ dễ mắc bệnh là do chưa được tắm đúng cách. Thể trạng non nớt, nhiệt độ thay đổi đột ngột giữa trong và ngoài phòng tắm là lý do đầu tiên khiến trẻ dễ bị ốm. Phòng tắm không đủ kín gió, nước tắm không đủ nhiệt hay thời điểm tắm không thích hợp cũng là nguyên do khiến bé dễ mắc các bệnh đường hô hấp trên.

Tắm đúng cách để đảm bảo sức khỏe cho bé.

Để đảm bảo sức khỏe cho bé khi tắm trong mùa đông, mẹ nên tham khảo 5 mẹo dưới đây:

- Cân nhắc tình trạng sức khỏe của bé cũng như thời tiết để lựa chọn cách tắm phù hợp. Nếu trời quá lạnh, mẹ chỉ cần lau người, thay quần áo cho con, hoặc sau khi tắm xong, mẹ cần nhanh chóng ủ ấm bé.

- Phòng tắm cần được che chắn kín gió, nước đủ nóng. Nhiệt độ nước phù hợp là 37 độ C. Mẹ có thể thêm gừng, muối, lá trầu không hay trà xanh để tăng tính ấm.

- Thời điểm thích hợp để tắm là 10h-10h30 hay 13h-16h. Không nên tắm muộn vào buổi tối vì đây là thời điểm nhiệt độ giảm thấp, nhiều gió.

- Mẹ nên tắm từng phần cho bé, không nên cởi hết đồ để tắm liền một lúc. Tắm nhanh từ dưới lên trên. Thời gian tắm hợp lý là 4-6 phút.

- Cuối cùng, mẹ có thể sử dụng các thiết bị sưởi ấm trong phòng tắm. Trên thị trường hiện có nhiều sự lựa chọn như đèn sưởi, máy sưởi hay quạt sưởi. Các thiết bị đó giúp nhiệt độ trong phòng luôn ấm để mẹ yên tâm tắm cho bé.

Tuy nhiên, mẹ không nên bật lò sưởi trong thời gian quá lâu, đặc biệt là khi phòng tắm hẹp và nhỏ dễ gây cảm giác mệt mỏi và khó thở bởi luồng khí nóng tỏa ra. Tốt nhất, mẹ chỉ nên bật máy sưởi 5-10 phút trước khi tắm cho bé.

Cách lắp đặt chính xác nhất với đèn sưởi nhà tắm là lắp đèn ở vị trí trên cao từ 1,8m đến 2m. Đây là khoảng cách an toàn giúp đèn sưởi ấm được không gian rộng, không bị nước bắn vào. Khi lắp đặt nên chú ý dây dẫn nguồn với hệ thống công tắc sao cho không bị chặn, ảnh hưởng bởi vật bên ngoài. Đảm bảo dây dẫn được bao bọc cẩn thận, tránh tình trạng bị động vật cắn, gặm gây sự cố về điện, ảnh hưởng đến quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, nếu mẹ muốn tiết kiệm cho gia đình thì có thể lựa chọn quạt hút kết hợp chức năng sưởi. Những sản phẩm này có chức năng thông gió để hút ẩm, lọc bụi tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, đồng thời có tính năng sưởi ấm dùng cho mùa lạnh.

Trong đó, quạt hút âm trần Panasonic được làm ấm bằng gió theo nguyên tắc quạt sấy nên không gây khó chịu. Khi bật chế độ sưởi, quạt hút vẫn đồng thời chạy chức năng lưu thông gió, không gây cảm giác ngột ngạt, khó chịu cho người dùng.

Thế Đan