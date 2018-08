Tại sao các đôi hoàn hảo vẫn ly dị

Trong khi các thông tin về vụ ly hôn của Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn ngập tràn các mặt báo, các chuyên gia về tình yêu - hôn nhân nói rằng bất cứ cặp vợ chồng nào cũng có thể học được nhiều điều hữu ích từ các sai lầm của đôi minh tinh này, theo Huffingtonpost.

1. Cuộc hôn nhân nào cũng dễ vỡ, dù hai người có vẻ hoàn hảo thế nào

Ở bề ngoài, Pitt và Jolie có cuộc sống hoàn hảo bên nhau: Họ đi khắp thế giới để giúp đỡ những người khó khăn và cùng đóng những bộ phim ăn khách. Họ có 6 đứa con đáng yêu, sở hữu vô số bất động sản ở nhiều nơi - và vào lúc rảnh, họ thậm chí còn sản xuất một loại rượu vang hảo hạng.

Nhưng việc ly hôn của họ đã chứng tỏ ngay cả những cặp hoàn hảo cũng có các vấn đề riêng, Aaron Anderson, một nhà trị liệu hôn nhân gia đình tại Colorado, Mỹ, chia sẻ.

"Hãy đối xử với hôn nhân của bạn giống như nó là một thứ luôn mong manh dễ vỡ, bởi thực tế là vậy. Thậm chí ngay cả khi bên ngoài mọi thứ có vẻ êm đẹp thì điều bạn cảm nhận bên trong mới quan trọng. Đừng lơ là chủ quan", ông nói.

"Để hôn nhân thành công, bạn cần nuôi dưỡng, vun xới và luôn quan tâm tới nó", Anderson khuyên.

2. Hôn nhân lần 2, lần 3 thường khó hơn lần đầu

Các đôi kết hôn lần 2 hay 3 đối mặt với nguy cơ ly hôn cao hơn. Jolie từng qua hai đời chồng còn Pitt cũng đã có vợ trước khi hai người đến với nhau. Đó là một khởi đầu khó khăn cho bất cứ đôi nào - nhất là khi cả hai lại luôn bị bao vây bởi các tờ báo lá cải, Virginia Gilbert, một nhà trị liệu về hôn nhân gia đình ở Los Angeles, Mỹ, nói.

"Khi bạn có khởi đầu chông gai như vậy, rất dễ lý tưởng hóa những phẩm chất tốt của 'nửa kia' trong khi lại phớt lờ các báo động đỏ trong mối quan hệ. Các vấn đề bạn cố trốn tránh trong cuộc hôn nhân đầu có khả năng sẽ lộ rõ hơn trong các mối quan hệ tiếp theo nếu bạn không giải quyết chúng", bà nói.

3. Nếu hôn nhân kết thúc, cố gắng giữ kín các chi tiết riêng tư

Mặc dầu các tin đồn về lý do Pitt và Jolie chia tay lan rộng và xấu đi rất nhanh (việc Pitt sử dụng chất kích thích hay dùng bạo lực lời nói với con cái), cả hai bên đều nhanh chóng đưa ra các thông báo thận trọng về vụ chia tay này và giữ kín mọi việc từ đó.

Đó là một cách tiếp cận thông minh, theo Karen Covy, một luật sư ly hôn và tác giả cuốn sách When Happily Ever After Ends: How to Survive Your Divorce Emotionally, Financially and Legally.

Không có vụ ly dị nào thu hút sự chú ý của giới truyền thông nhiều như của Pitt và Jolie nhưng nhiều người vẫn chỉ cố "đánh hơi" các thông tin xung quanh chứ không thể tiếp cận nguồn tin từ người trong cuộc", Covy nói. "Giống như cặp minh tinh này, bạn hãy đưa ra một thông báo ngắn về việc ly dị của mình (chẳng hạn: Tôi và chồng ly hôn. Tôi rất trân trọng sự quan tâm của mọi người và hy vọng các bạn tôn trọng không gian và những nhu cầu riêng của chúng tôi trong thời gian khó khăn này"), sau đó không cần chia sẻ gì thêm.

Bằng cách đó, bất cứ khi nào những người hàng xóm hay đồng nghiệp tò mò muốn biết thêm các chi tiết, bạn sẽ không cần giải thích gì thêm.

4. Thuê luật sư tốt nhất (trong khả năng của bạn)

Trước khi đưa đơn ly hôn, Jolie đã tìm một trong những luật sư tốt nhất: Laura Wasser, luật sư ly hôn đã đại diện cho những người nổi tiếng như Johnny Depp, Britney Spears, Kim Kardashian và Heidi Klum khi chia tay bạn đời. Những người bình thường cũng nên làm như vậy để đảm bảo quyền lợi của mình và việc ly hôn diễn ra suôn sẻ nhất có thể, Randall Kessler, một luật sư ly hôn tại Atlanta, Georgia, Mỹ bày tỏ.

"Luật sư tốt hiểu lợi ích to lớn của việc giải quyết mọi việc ổn thỏa trước khi ra tòa, với cả các trường hợp lớn hay nhỏ. Việc này không chỉ tốt cho vợ chồng mà cả con cái họ", ông nói.

5. Bảo vệ con cái khỏi những xung đột của bố mẹ

Trong đơn ly hôn, Jolie yêu cầu được quyền nuôi 6 con và cô được chấp thuận trong thỏa thuận tạm thời về ly dị.

Dù ai được quyền nuôi con, việc tránh để trẻ phải tham gia vào cuộc tranh giành này là cần thiết, theo Rosalind Sedacca, một chuyên gia về ly hôn và nuôi dạy trẻ, tác giả cuốn sách How Do I Tell the Kids about the Divorce.

"Bạn cần có sự nhạy cảm và khách quan về các nhu cầu của con. Bạn hãy kể với con về những điều trẻ cần biết liên quan tới những thay đổi trong cuộc sống mà không nói xấu về 'nửa kia'. Hãy để con biết dù chuyện gì xảy ra bố mẹ vẫn yêu bé. Đừng cướp đi tuổi thơ của trẻ bằng cách nói cho con biết những thông tin không hay của người lớn", bà nói.

6. Hôn nhân có thể không còn nhưng hai bạn vẫn luôn nên hợp tác nuôi dạy con

Pitt và Jolie đều bày tỏ ý muốn đặt gia đình lên trên hết và đây là điều đúng đắn nếu họ muốn cùng nuôi dạy con tốt, Laura Heck, một nhà trị liệu hôn nhân gia đình tại Utah, Mỹ nói.

"Việc cùng nỗ lực và thỏa hiệp không kết thúc chỉ bởi vì hai bạn chia tay, nó càng trở nên quan trọng hơn bởi nền tảng gắn bó từ hôn nhân đã tan vỡ, và bạn phải thiết lập một nền tảng mới để cùng hướng tới con cái", bà nói.

Vương Linh