Đây là những hướng dẫn của Andrew Marshall, tác giả cuốn "Bẫy độc thân: Hướng dẫn 2 bước để thoát khỏi điều đó và tìm kiếm tình yêu". 1. Hiểu được sự kế thừa từ cha mẹ Sự kế thừa tình cảm từ cha mẹ là yếu tố quan trọng nhất trong việc tìm người yêu. Mối quan hệ của cha mẹ bạn - cách mà họ giao tiếp, làm lành sau một cuộc tranh cãi - sẽ là gợi ý cho mối quan hệ của bạn sau này. Ngoài ra, mối quan hệ của bạn với chính cha hoặc mẹ mình sẽ quyết định đến sự lựa chọn người yêu của bạn: chẳng hạn, con gái của một ông bố xa cách thường cảm thấy không ai thực sự yêu mình. Hãy dành thời gian để hiểu rõ vấn đề, bạn có thể vượt qua trở ngại này từ gốc, thay vì tìm kiếm nó ở bạn đời. 2. Hiểu rõ mẫu hình hẹn hò của mình và làm mới nó Có phải trước nay bạn chỉ để ý đến các anh chàng quá tốt, thuộc diện hiếm có khó tìm? Hay bạn luôn hẹn hò với những 'cậu bé tồi'? Dù thế nào đi nữa, hãy thử đối tượng khác, bởi vì rõ ràng cách cũ là không hiệu quả. Luôn nhớ "nồi nào vung nấy". Nếu bạn đang trong tâm trạng tồi tệ, bạn dễ có xu hướng bị cuốn hút bởi những người cũng đang sống trong khủng hoảng. 3. Đảm bảo rằng mối quan hệ gần đây nhất của bạn đã thực sự chấm dứt Nếu bạn chưa thực sự chấm dứt với người trước, và vẫn còn than khóc vì nó, bạn có nguy cơ lặp lại sai lầm tương tự trong mối quan hệ sau. Phải chăng bạn không thể dứt được tình cũ vì những lý do dưới đây: không muốn làm thương tổn người khác, cố gắng để làm bạn bè quá sớm, ám ảnh về họ hoặc muốn trả thù? Hãy học cách vượt qua vấn đề. Bạn cần bỏ quá khứ đau thương lại phía sau và bắt đầu mối quan hệ tươi mới. Hãy để trái tim có khoảng trống ít nhất 6 tháng trước khi bắt đầu làm quen người mới. 4. Thay đổi cách tìm kiếm người yêu Có hai kiểu người hẹn hò. - Người thụ động - những người để mặc cho số phận đưa đẩy, rút cục để thấy rằng số phận chẳng giúp ích gì cả. - Người xông xáo - họ hẹn hò triền miên và không bao giờ cho mình thời gian để xem lại mình đã học được gì từ mối quan hệ trong quá khứ. Nếu bạn thuộc nhóm người thụ động, bạn cần nắm vai trò kiểm soát: hãy ra ngoài và hẹn hò, tham gia các hội, nhóm, và nhờ bạn bè giới thiệu mình với người khác - bạn không thể tìm thấy bạn trai trong phòng khách nhà mình. Ngược lại, người xông xáo cần dành thời gian để hiểu chuyện gì trong quá khứ, và nhìn nhận xem chúng sai sót ở điểm nào. Biết rõ điểm gì bạn đang tìm kiếm. Điểm gì mà bạn có thể thỏa hiệp được? Phải chăng bạn đang xua các "đối tượng" đi chỉ vì những định kiến vô căn cứ. 5. Đừng vội đánh giá con người khi bắt đầu mối quan hệ Việc đánh giá ai đó là điều rất tự nhiên, nhưng điều quan trọng là không nên phân tích quá nhiều, hãy để kinh nghiệm chỉ cho bạn. Hãy cân nhắc kỹ sau khi đã hẹn hò, hơn là đưa ra một quyết định mang tính bản năng. Người ta chỉ mất 30 giây để đánh giá "đối tác" có hấp dẫn hay không - điều đó dựa trên sự tương hợp và khoảng thời gian cùng nhau, vì thế hãy để mọi việc tiến triển. Không có gì sai nếu tình yêu đến từ từ. 6. Tìm hiểu kỹ lưỡng trong vòng 3 tháng Ba tháng là mốc quan trọng, vì thế hãy xem mối quan hệ của bạn tiến triển thế nào: Phải chăng cả hai bạn đều đã ngừng hẹn hò với những "mối" khác? Bạn sẵn sàng gọi người ấy là bạn trai, bạn gái? Bạn cảm thấy thoải mái khi ở bên người ấy? Ai đang là người dồn nhiều tâm huyết nhất vào mối quan hệ này? Ai thường xuyên gọi điện?... Đôi khi, đóng lại một mối quan hệ còn tốt hơn là đặt nó vào một tình trạng phù phiếm, không hồi kết và vô ích. T. An