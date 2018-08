Những anh chồng lộ chuyện ngoại tình vì bệnh khó nói

Dưới đây là một số báo hiệu cần cảnh giác có thể khiến một người dễ lạc lối, dù họ vốn chung thủy với bạn đời, theo Bustle:

Sự ổn định

Một trong những điều đáng ngạc nhiên nhất dẫn đến ngoại tình là sự ổn định và êm ấm, theo tiến sĩ tâm lý Claudia Luiz. "Trong quá trình trưởng thành, chúng ta luôn phải đối mặt với những thay đổi và bất ổn. Não quen dần với các hoạt động đó và sẽ thấy 'không bình thường' khi mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ", ông giải thích.

Tin tốt là, nhận ra bản thân đang cố tình phá hoại những điều hoàn hảo sẽ giúp bạn vượt qua quá trình này. "Hỏi bất cứ người ngoại tình nào rằng tại sao họ làm vậy nếu đang có hôn nhân hạnh phúc với bạn đời', họ đều đáp rằng 'tôi không biết'. Đó là bởi các hoạt động này diễn ra một cách vô thức trong quá trình chúng ta tìm kiếm những cuộc phiêu lưu, thách thức mới. Ý thức được mình đang ở tình trạng nguy hiểm sẽ giúp bạn hiểu bản thân và tránh mắc lỗi", nhà tâm lý nói.

Nhiều người ngoại tình không hiểu vì sao họ lại làm vậy. Ảnh minh họa: AdomOnline.

Chạm tới một mốc tuổi nào đó

"Khi chạm mốc sinh nhật tuổi nào đó, người ta dễ phản bội người mình đã gắn bó bao lâu", chuyên gia về mối quan hệ Holly Zink nói. Một nghiên cứu năm 2014 đăng trên Proceedings of the National Academy of Sciences cho thấy người ta dễ "say nắng" vào trước năm bước sang mốc tuổi mới (29, 39, 49...). Rõ ràng những năm chuyển tiếp này khiến nhiều người đặt câu hỏi về cuộc sống của mình và những gì sẽ xảy ra trong thập kỷ kế tiếp.

Để tránh sa vào quan hệ ngoài luồng trong giai đoạn này, điều quan trọng là hãy luôn giao tiếp, dành thời gian cho nhau và đừng để những việc quan trọng như một dịp kỷ niệm nào đó bị quên lãng vì những chuyện tủn mủn thường ngày.

Kiếm ít tiền hơn bạn đời

"Tiền ảnh hưởng tới nhiều khía cạnh trong mối quan hệ và là lý do khiến nhiều đôi đổ vỡ", chuyên gia tâm lý Christina Vinters nhận định. Một nghiên cứu của ông cho thấy vợ chồng dễ phản bội nhau khi một trong hai người kiếm được nhiều tiền hơn hẳn. Mặc dù trò chuyện cởi mở với bạn đời về tình hình tài chính là điều cực kỳ quan trọng, việc nhất định phải làm là khiến bạn đời ủng hộ trong mọi việc mình làm. Nếu vợ hay chồng đang gặp khó khăn, bạn nên khích lệ và dành cho họ chút không gian để tự nhận ra họ cần làm gì.

Muốn trở thành người vợ tốt hơn

Một nghiên cứu được nhà xã hội học Alicia Walker thực hiện cho thấy phụ nữ có thể phản bội chồng vì muốn trở thành một đối tác tốt hơn. Họ không "ăn phở" vì thiếu tình yêu. Hầu hết các chị em được khảo sát nói rằng họ rất yêu chồng. Động cơ để ngoại tình là sex. Điều thú vị là, những phụ nữ tìm sex ngoài luồng thấy mình trở thành người vợ tốt hơn bởi họ không hậm hực với chồng vì chuyện chăn gối nữa.

Luôn bị bạn đời nghi ngờ

Niềm tin rất quan trọng nếu bạn muốn giữ gìn gia đình. Nếu bạn từng ngoại tình, chẳng lạ khi bạn đời phải lo lắng về sự thiếu chung thủy của bạn trong mối quan hệ hiện tại. Nhưng chuyên gia về hôn nhân gia đình Davida Rappaport cho rằng, ngờ vực sẽ phản tác dụng.

Theo ông, nếu bạn bắt đầu đặt câu hỏi liệu vợ/chồng mình có đang ngoại tình, việc chất vấn bạn đời mà không có bằng chứng sẽ khiến người kia khó chịu và giữ thế phòng thủ. Thậm chí, cuối cùng họ có thể ngoại tình thật, đơn giản vì bạn đối xử với họ như kẻ phản bội. Hãy thành thật nói với bạn đời về cảm giác bất an của bạn và cả hai cùng cố gắng giải quyết để ngăn việc này trở thành vấn đề lớn.

Đánh mất mình sau khi kết hôn

Khi một người cảm thấy chẳng còn biết mình là ai nữa vì đã quá tận tụy với bạn đời, ngoại tình có thể là cách họ tìm tới để giải phóng bản thân. Tiến sĩ tâm lý Michael Reitano cho biết: "Mối quan hệ bền khi mỗi người thấy mình có khả năng phát huy hết những điều tốt đẹp nhất của bản thân và gắn kết với người kia như một đội". Vì thế, đừng ngại dành cho bạn đời một khoảng riêng. Điều đó cũng thể hiện niềm tin dành cho nhau đủ lớn.

Vương Linh