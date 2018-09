Người chồng hối hận vì phản ứng của mình khi bắt quả tang vợ ngoại tình

1. Hoàn toàn nhận thức được hành động của mình là một sự phản bội

Khi bị phát hiện ngoại tình, nhiều người giải thích rằng đó chỉ là "phút qua đường"; "phút yếu lòng", "bản thân không cố tình làm như vậy"... nhưng phần lớn họ đều biết hành động đó là phản bội vợ/chồng. Họ biết rất rõ điều mình làm. Những nỗ lực níu kéo, giải thích của họ là muốn giảm bớt tội lỗi, không thừa nhận chính thức.

2. Hạn chế càng nhiều bí mật càng tốt

Các tuyên bố như "Đó là lần đầu tiên"; "Anh và cô ấy chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp"... chỉ là biện minh, để yên lòng đối tác. Những người ngoại tình luôn cố gắng che giấu mọi thứ, càng ít lộ chuyện càng tốt. Phần lớn họ đều giải thích bản thân chưa đi quá giới hạn hoặc mọi chuyện chưa có gì trầm trọng.

3. Điện thoại là bằng chứng về tội lỗi

Chính vì thế, nhiều người thường lấy lý do bị kiểm soát, không muốn bị đụng vào điện thoại, hay cho rằng bạn đời hoang tưởng. Họ sử dụng những lý do như không được tôn trọng, không thích bị can thiệp quá sâu vào đời tư làm cái cớ cho hành động sai trái của mình. Hãy nhớ rằng, nếu không có gì khuất tất, họ sẽ không bao giờ phải giấu gì cả.

4. Đổ lỗi cho đối tác

Nhiều người cố gắng đổ mọi lỗi lầm cho vợ/chồng, để hợp thức hóa chuyện ngoại tình. Ví dụ như: Anh sẽ không đến với cô ấy nếu em hiểu anh hơn/nếu em đừng lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ đến tiền... Đúng là các vấn đề hôn nhân trước đó có thể ảnh hưởng đến chuyện gia đình trục trặc, tuy nhiên đó không phải là yếu tố quyết định dẫn tới chuyện trăng hoa.

5. Giả vờ tức giận khi bị bạn đời cằn nhằn

Khi bị nhắc đi nhắc lại chuyện ngoại tình, họ sẽ tỏ ra cáu gắt, và thường đáp lại bằng những câu như "Chuyện đó đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa"; hoặc "Anh đã xin lỗi rồi, em còn muốn anh làm gì nữa"...

6. Không đáng tin cậy

Khi bị phát hiện ra chuyện quan hệ ngoài luồng, những người này lúc nào cũng lặp lại câu nói: "Em phải tin tưởng anh". Họ có thể lấy lại niềm tin từ bạn, nhưng phải thông qua hành động thiết thực chứ không phải lời nói, lời hứa trót lưỡi đầu môi.

