Ảnh: In.finance.yahoo.com

1. Có vợ giúp đàn ông hạnh phúc hơn

Các ông chồng có thể than thở bị vợ sai vặt như đi đổ rác, thu dọn nhà tắm…, nhưng các nghiên cứu đều chỉ ra rằng đàn ông lập gia đình thường hạnh phúc hơn. So với những anh “lính phòng không”, đàn ông có vợ đạt điểm cao hơn trong các tiêu chí đo hạnh phúc cá nhân. Lý do có thể là sự biết ơn và hạnh phúc của người vợ dành cho chồng hay cảm giác vui vẻ của chính các quý ông khi ở bên vợ - thì rõ ràng người vợ có ý nghĩa rất lớn và là sự hỗ trợ tuyệt vời để chồng mình hạnh phúc hơn những anh chàng độc thân.

2. Có vợ giúp đàn ông khỏe mạnh hơn

Những bữa ăn tuyệt vời do bà xã nấu hay việc cô ấy rủ rê bạn ra ngoài đều mang lại kết quả xứng đáng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, đàn ông được vợ chăm sóc thường có sức khỏe tốt hơn nhưng anh chàng phải tự lo cho bản thân mình. Đàn ông kết hôn rồi thường giảm hút thuốc, hoặc ít nhất là cũng không hút nhiều như những anh chàng độc thân, và họ cũng ít nguy cơ mắc các chứng bệnh tim hay đột quỵ hơn. Vì thế, nếu vợ bạn có cố gắng làm một món ăn gì mới hay rủ bạn ra ngoài thay vì ngồi nhà xem tivi bạn hãy cảm ơn cô ấy. Bởi tất cả những việc này đều có thể giúp bạn khỏe mạnh.

3. Có vợ giúp đàn ông giảm stress

Nếu bạn cho rằng kết hôn mang đến cho đàn ông nhiều căng thăng và lo lắng hơn vì phải gánh thêm những trách nhiệm cho gia đình nhỏ của mình thì thực sự bạn đã nhầm. Các nghiên cứu chỉ ra rằng đàn ông có vợ có ít hormone tạo ra stress hơn so với đàn ông độc thân. Bởi người vợ đã làm rất nhiều việc giúp họ duy trì cuộc sống thường nhật, vợ đã trông con, giặt phơi quần áo, mua sắm thức ăn hay những sản phẩm tiêu dùng hàng ngày cho gia đình... thay anh ta.

4. Có vợ giúp đàn ông sống lâu hơn

Có ai biết tại sao không? Nhưng rõ ràng, đàn ông lập gia đình thực sự sống thọ hơn đàn ông độc thân. Có thể bởi vì có vợ bên cạnh giúp đàn ông có cuộc sống lành mạnh hơn, sức khỏe đảm bảo hơn trong khi những căng thẳng lại giảm. Và dù người vợ có làm theo cách nào thì cô ấy cũng đang giúp bạn kéo dài cuộc sống của mình. Hãy cảm ơn cô ấy.

5. Có vợ giúp đàn ông có sức khỏe tâm thần tốt hơn

Bạn có thể nghe một ông chồng than vãn: “Vợ tôi đang khiến tôi phát điên lên” ở một thời điểm nào đó. Nhưng rõ ràng những anh chàng đã kết hôn ít gặp các vấn đề về tâm thần (như lo lắng thái quá, trầm cảm) hơn những anh chàng độc thân. Bởi người vợ đã làm rất tốt công việc chăm sóc chồng của mình. Vợ giúp bạn thư giãn khi bạn cần thư giãn, giúp bạn vượt qua những khó khăn trong công việc cũng như trong gia đình.

6. Có vợ giúp đời sống tình dục của đàn ông viên mãn hơn

Rất nhiều người đàn ông ghen tỵ khi xem tivi, lướt web thấy những anh chàng bảnh bao được hàng tá những cô nàng gợi cảm theo đuổi, khi nghe những người bạn độc thân khoe khoang những chiến tích trên giường của họ. Đừng tin, có thể đấy chỉ là đùa. Bởi các nghiên cứu khoa học cho thấy đàn ông có vợ không chỉ được “yêu” thường xuyên hơn mà họ cũng hài lòng hơn với “cuộc yêu” của mình. Và vợ của họ cũng thế. Đó có thể là do cả hai vợ chồng đều cảm thấy an toàn và gắn bó thân thiết trong hoạt động này. Vì thế nếu bạn có xem TV và bắt gặp các anh chàng sát gái, bạn hãy nghĩ đến vợ mình và có thể cười to. Bạn mới là người có đời sống chăn gối nóng bỏng hơn.

Kim Anh (Theo Familyshare.com)