Những chia sẻ dưới đây của chuyên gia về 6 thắc mắc phổ biến liên quan đến tình dục sẽ phần nào giúp làm sáng tỏ băn khoăn thầm kín của chị em.

1. Tôi đã quan hệ tình dục không an toàn. Liệu tôi có nguy cơ nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD)?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (Mỹ), STDs đang ngày càng gia tăng với 19 triệu ca mắc mới mỗi năm. Rất tiếc là bệnh thường không thể phát hiện ngay lập tức, bạn buộc phải đợi khoảng một tuần mới có thể đi khám và làm xét nghiệm xem mình có bị nhiễm Chlamydia hay bệnh lậu hay không, Carol Livoti, bác sĩ phụ khoa đến từ New York (Mỹ) chia sẻ.

“Một đợt điều trị bằng kháng sinh có thể giúp xử lý nhiễm trùng. Tuy nhiên, nếu bạn không điều trị kịp thời thì chúng có thể để lại những tổn thương lâu dài và ảnh hưởng không tốt đến khả năng sinh sản”, bà Livoti chia sẻ. Bên cạnh đó, bạn cũng cần lên lịch theo dõi trong 3 tháng để xét nghiệm loại trừ viêm gan, giang mai. “Những bệnh này cần nhiều thời gian hơn mới biểu hiện”, bà giải thích.

Ngoài ra, nếu bạn đang không sử dụng biện pháp tránh thai nào thì cần uống ngay thuốc tránh thai khẩn cấp càng sớm càng tốt sau khi quan hệ để tránh mang thai ngoài ý muốn. “Thuốc tránh thai khẩn cấp có hiệu quả trong 72 giờ sau quan hệ tình dục không an toàn. Tuy nhiên, bạn càng uống sớm thì hiệu quả càng cao”, bà Livoti cho biết. Và trong tương lai, bạn nên dự trữ sẵn bao cao su trong ví hoặc cạnh giường ngủ để bảo vệ an toàn cho bản thân và bạn tình.

2. Tôi 30 tuổi… và chưa từng quan hệ

Theo một khảo sát quốc gia về tăng trưởng gia đình được tiến hành tại Mỹ thì chỉ 1/53 phụ nữ ở độ tuổi 30 đến 34 là còn trinh. “Tuy nhiên, không có gì sai trái nếu bạn muốn chờ đợi, đặc biệt là khi bạn đang kiêng vì những lý do liên quan đến tôn giáo hoặc vì bạn muốn tìm một nửa đích thực”, Tammy Nelson, tác giả cuốn Getting the Sex You Want chia sẻ. Còn nếu bạn muốn có đời sống tình dục phong phú nhưng chưa thực hiện được thì đó lại là chuyện khác.

“Khi phụ nữ nhiều tuổi hơn, nhiều người bắt đầu hoảng sợ và cảm thấy lỗi thời so với bạn bè nếu họ vẫn chưa một lần ‘yêu’”, bà Nelson chia sẻ. Nếu bạn cảm thấy lo lắng về tình trạng của mình thì hãy xem xét đến việc tìm một chuyên gia để tìm xem điều gì cản trở bạn. Nó có thể là tâm lý sợ hãi khi nghĩ đến "chuyện ấy", là sự thiếu tự tin, hoặc một vấn đề gì đó bắt nguồn từ thời thơ ấu. Giải tỏa những rào chắn này có thể giúp bạn thấy tự tin hơn.

3. Tôi không hào hứng với sex nhiều như bạn trai

“Trong một mối quan hệ, việc người này thích quan hệ tình dục hơn so với người kia là điều hoàn toàn bình thường”, bà Nelson chia sẻ. Và ham muốn của nữ giới thường bị cảm xúc chi phối nhiều hơn so với nam giới. Chính vì thế, căng thẳng do công việc hay những vấn đề cá nhân cũng ảnh hưởng rất nhiều đến ham muốn của chị em. Theo chia sẻ của các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ), 9% nữ giới ở độ tuổi từ 18 đến 44 thú nhận ham muốn tình dục của họ luôn thấp. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài tháng này qua tháng khác thì đó có thể là vấn đề về sức khỏe.

“Rất nhiều loại thuốc, ví dụ thuốc chống trầm cảm, thuốc tránh thai, thuốc kháng histamine..., có thể gây ra tác dụng phụ liên quan đến tình dục”, bà Nelson chia sẻ. Trong tình huống này giải pháp tốt nhất là bạn nên chuyển sang sử dụng loại thuốc khác. Còn nếu bạn không sử dụng loại thuốc nào thì hãy kiểm tra hàm lượng hoóc môn bởi vì nó có thể bị thay đổi do bệnh tiểu đường, huyết áp cao, và các vấn đề khác về sức khỏe.

Một khi bác sĩ đã xác định hay loại trừ được nguyên nhân gây sụt giảm ham muốn tình dục của bạn thì bạn nên tìm cách cải thiện ham muốn theo cách tự nhiên. Tập thể dục và ăn uống hợp lý có thể giúp cải thiện hình dáng cơ thể và tăng cường năng lượng. Chính vì thế, hãy thử những phương pháp này. “Thể dục thúc đẩy các hoóc môn có tác dụng cải thiện ham muốn. Đây chính là loại kích thích tình dục tốt nhất”, bà Nelson chia sẻ.

4. Tôi bị đau khi quan hệ

Theo một nghiên cứu do tạp chí Obstetrics & Gynecology tiến hành thì 60% phụ nữ bị đau khi quan hệ. “Trong phần lớn trường hợp nguyên nhân là thiếu sự bôi trơn cần thiết”, bà Livoti chia sẻ. Thuốc tránh thai, thuốc kháng histamine, và các loại thuốc khác có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng khô âm đạo. Tuy nhiên, nguyên nhân này chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Và tình trạng này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi.

“Thêm vào đó, sự ma sát trong quá trình quan hệ tình dục có thể làm cạn chất bôi trơn tự nhiên”, tiến sĩ Debby Herbenick, một nhà nghiên cứu đến từ ĐH Indiana (Mỹ) chia sẻ. Trong tình huống này, hãy giữ bên mình một ống kem bôi trơn bởi vì nó không gây ra khó chịu gì, có thể tương thích với cao su và silicon đồng thời có thể sử dụng ngay.

Tuy nhiên, nếu sự khó chịu vẫn không biến mất sau khi bạn đã áp dụng biện pháp này, hoặc nếu bạn bị đau kèm theo sốt và chảy máu thì việc cần thiết là phải đi khám phụ khoa. “Tình trạng khó chịu và kích ứng tại vùng kín có thể là dấu hiệu nhiễm trùng vùng chậu, bàng quang, hoặc đường tiết niệu. Những bệnh này cần điều trị bằng thuốc”, bà Livoti chia sẻ.

5. Tôi không thích quan hệ bằng miệng

Theo bà Amy Levine, chuyên gia tư vấn tình dục (Mỹ) thì có 2 lý do điển hình khiến phụ nữ không thích nhận oral sex: Hoặc là do bạn tình không thành thạo, hoặc là do họ nghĩ rằng vùng kín của mình không đủ sạch và có mùi khó chịu. Với lý do thứ nhất, hãy giúp “đối phương” biết được họ phải làm thế nào bằng cách đưa ra chỉ dẫn cụ thể, ví dụ “Em rất thích nếu anh…”. Còn với lý do thứ hai, tắm rửa sạch sẽ trước thời khắc yêu là giải pháp đơn giản và hiệu quả.

Còn với việc chị em ngại “yêu” bạn tình bằng miệng thì bà Nelson cho biết trong khi một số chị em cho rằng hành động đó làm hạ thấp phẩm giá của họ thì nhiều người lại cảm thấy ngược lại. Làm "đối phương" thỏa mãn khiến chị em thấy mình mạnh mẽ. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng bạn có thể bị nhiễm STDs như herpes hoặc HPV khi quan hệ bằng miệng, cho nên cả hai cần trò chuyện trung thực về tình trạng sức khỏe của mình trước tiên.

6. Tôi chưa bao giờ đạt cực khoái

Theo Rachel Needle, nhà tâm lý học lâm sàng tại Trung tâm Sức khỏe Hôn nhân và Tình dục (Mỹ), 10% nữ giới rơi vào hoàn cảnh này. Bạn càng căng thẳng về điều đó thì bạn càng khó có thể tập trung để đạt được cực khoái.

Tuy nhiên, cực khoái thực sự xứng đáng để bạn nỗ lực đạt được nó. Theo các nghiên cứu, nó không chỉ giúp bạn cảm thấy tuyệt vời hơn mà còn giảm căng thẳng, giảm đau, giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt và thậm chí còn giúp bạn sống lâu hơn. Không có công thức chung cho con đường đạt cực khoái bởi nó khác nhau ở mỗi người. Tuy nhiên, chìa khóa là hãy tìm hiểu kỹ chính mình. “Thủ dâm là cách tốt để làm điều này”, bà Levine chia sẻ. “Một khi bạn đã tự mình ‘lên đỉnh’ thì bạn sẽ có thể hướng dẫn bạn đời tốt hơn”.

Thanh Mai (theo Shine)