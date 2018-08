Những bà mẹ dễ bị tẩy chay trên Facebook

Facebook giúp xóa tan khoảng cách và tăng cường kết nối giữa mọi người khắp nơi trên thể giới, thế nhưng nó lại là thủ phạm tạo nên khoảng cách giữa bạn và người quan trọng nhất với bạn – người bạn đời. Nhà tâm lý John Grohol cho biết điều này xảy ra rất nhiều.

“Các công cụ giao tiếp như Facebook khiến cho mọi người trở nên dễ bị cám dỗ và có những hành động liều lĩnh hơn. Facebook làm cho bạn giao tiếp tự nhiên hơn - có thể dẫn đến những việc làm liều lĩnh mà bạn không làm trong đời sống hàng ngày”, John Grohol nói.

Dưới đây là những chia sẻ của chuyên gia về việc Facebook có thể hủy hoại mối quan hệ của bạn như thế nào và cách tránh những rủi ro trong mối quan hệ của bạn:

1. Theo dõi thông tin về các cặp đôi khác khiến bạn cảm thấy không hài lòng về mối quan hệ hiện tại

“Rất nhiều khách hàng đã nói với tôi rằng ‘Tôi phải thoát khỏi Facebook. Nó khiến tôi phát điên’. Họ phải đấu tranh tư tưởng khi nhìn thấy hình ảnh các cặp đôi khác hạnh phúc mĩ mãn trên Facebook. Ngay cả trước khi mạng xã hội lan tỏa khắp nơi, việc so sánh mối quan hệ của mình với người khác hoặc coi cặp đôi khác là hình mẫu lý tưởng và tiêu chuẩn cho mình không bao giờ mang lại điều tốt đẹp. Đó là mục tiêu không thể đạt được và phi thực tế”, Margaret Rutherford, nhà tâm lý lâm sàng tại Fayetteville, Arkansas cho biết.

2. Chia sẻ quá nhiều trên Facebook có thể gây ra mâu thuẫn

Alexandra Solomon, nhà tâm lý và tác giả cuốn Brave, Deep, Intimate: 20 Lessons to Get You Ready for the Love of a Lifetime cho biết “Chia sẻ quá nhiều cũng có thể gây ra rắc rối. Một trong các khách hàng của tôi, Carolyn thường xuyên phải làm việc vất vả. Một buổi sáng mùa xuân, cô ấy và chồng mình là Thomas quyết định xin công ty nghỉ ốm để đưa bọn trẻ đi chơi công viên. Sau đó, khi lướt Facebook, cô ấy phát hiện ra chồng đã đăng tải bức ảnh họ chụp tại công viên lên. Cô ấy vô cùng tức giận và cảm thấy bị phản bội. Trong khi chồng cô cho rằng vợ mình đang làm quá bởi cô ấy không hề kết bạn với đồng nghiệp nào trên Facebook. Anh ấy xin lỗi và mặc dù không hề có ý làm vợ nổi giận, anh ấy có thể thấy hành động của mình đã làm tổn thương vợ. Họ đã tranh luận về sự khác biệt trong việc sử dụng mạng xã hội: Tại sao việc đăng tải những bức ảnh gia đình lên Facebook lại quan trọng với Thomas? Nó có ý nghĩ thế nào với anh ấy? Sẽ thế nào khi họ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên và bình thường – không đăng tải lên Facebook, không lượt thích và bình luận? Họ cũng nói về thái độ đề phòng của Carolyn với mạng xã hội. Dĩ nhiên, cô ấy không muốn đăng ảnh lên Facebook bởi họ đã viện lý do ốm để nghỉ làm, nhưng họ cũng hiểu được rằng đó là bản tính của cô ấy và sâu xa hơn là thái độ đề phòng trước việc sử dụng mạng xã hội”.

Ảnh: gopixdatabase.com

3. Quan tâm đến Facebook hơn là quan tâm đến nửa kia

“Một trong những vấn đề tôi gặp thường xuyên nhất là một người cảm thấy bị lờ đi bởi nửa kia chỉ chăm chú lướt Facebook trên điện thoại khi họ ở cùng nhau. Khi khách hàng của tôi thể hiện sự lo lắng về điều này, tôi khuyến khích họ chia sẻ thẳng thắn với nửa kia. Tôi hướng dẫn họ cách chia sẻ cảm xúc sử dụng chủ ngữ 'Tôi' và đề cập trực tiếp đến vấn đề khiến họ buồn và cảm thấy không được quan tâm. Dần dần, chia sẻ một cách cởi mở và thay đổi từng bước cách giao tiếp sẽ tạo nên sự khác biệt đáng kể”, Jennifer Twardowski, nhà tư vấn về mối quan hệ giải thích.

4. Người thân và bạn bè vẫn kết nối với người cũ của bạn có thể tạo nên trở ngại cho mối quan hệ

“Khách hàng của tôi là Rick và Sarah đã kết hôn được 10 năm. Gần đây họ ly hôn và Rick tái hôn với Lynne. Tuy nhiên, gia đình và bạn bè Rick vẫn kết bạn với Sarah trên Facebook, khi họ bình luận về các bức ảnh và dòng trạng thái của Sarah thì nó như nhát dao đâm vào tim của Lynne. Cô ấy băn khoăn không biết liệu gia đình mới có yêu quý và coi cô là một thành viên hay không. Rick cảm thấy tội lỗi và an ủi Lynne rằng mọi người đều yêu quý cô nhưng họ đã biết Sarah một thời gian rất lâu rồi. Lynne cảm thấy bất an và tức giận Rick vì vẫn còn liên hệ với vợ cũ. Vì vậy, Rick nói chuyện với mọi người về việc này và mỗi người có phản ứng khác nhau - một số người cảm thấy buồn bực. Thật khó để đưa ra một câu trả lời trọn vẹn trong tình huống tiến thoái lưỡng nan này nhưng tôi sẽ xem xét mối tương quan giữa tất cả các thành viên để hiểu rõ mối lo ngại là gì và cảm giác của mỗi người khi rơi vào hoàn cảnh trên”, Alexandra Solomon chia sẻ.

5. Yêu cầu kết bạn từ tình cũ khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối

“Amy, một khách hàng của tôi, có cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn 8 năm nay. Cô ấy đã chấp nhận kết bạn với người yêu cũ trên Facebook, Joe, nghĩ rằng chẳng có hại gì khi nối lại mối quan hệ và trò chuyện để cập nhật tình hình cuộc sống của nhau. Cả hai bắt đầu gửi tin nhắn qua lại trên Facebook và càng nói chuyện nhiều với nhau, họ bắt đầu chuyển sang tán tỉnh. Tán tỉnh khiến cô ấy cảm thấy mình đặc biệt và có chút liều lĩnh, hai yếu tố thiếu vắng trong cuộc sống hôn nhân bình lặng và dễ đoán của mình. Dần dần, mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn khi cuối cùng Amy đã quyết định gặp Joe. Một quyết định tồi tệ dẫn đến những quyết định tệ hơn - ngủ với anh ta. Cô ấy đã cảm thấy rất tội lỗi và xấu hổ. Cô ấy có nên thú nhận với chồng? Amy đã giấu nhẹm mọi chuyện và nghĩ rằng điều này sẽ không xảy ra nữa. Tuy nhiên, cô tiếp tục nhắn tin với Joe trên Facebook và lên kế hoạch gặp gỡ lần tiếp theo. Mỗi lần như vậy, cô ấy cảm thấy tội lỗi hơn. Sau đó, chồng Amy phát hiện ra sự thật và bắt buộc phải nói chuyện về cuộc hôn nhân và tương lai của hai người. Ví dụ trên cho thấy bạn cần phải luôn duy trì sự kết nối với người bạn đời và không nên tán tỉnh người khác - đặc biệt là tình cũ - qua tin nhắn trên các ứng dụng điện thoại hoặc mạng xã hội như Facebook. Làm như vậy sẽ hạn chế khả năng bạn bị cám dỗ vào vòng xoáy tội lỗi.”, John M. Grohol cho biết.

6. Sau khi ngoại tình, bạn sẽ khó vượt qua vết thương lòng hơn

Chuyên gia tâm lý về hôn nhân và gia đình, Amanda Deverich nói rằng “Tôi đã rất ngạc nhiên trước những gì một người bị bạn đời phản bội có thể làm. Facebook khiến cho các cặp đôi khó vượt qua được những vết thương lòng sau khi bị lừa dối, ngay cả khi họ không sử dụng nó có dụng ý; mạng xã hội tạo nên sự nghi ngờ, nỗi đau tinh thần và những kí ức khó phai nhạt trong lòng người bị phản bội”.

7. Lướt Facebook trước khi đi ngủ làm ảnh hưởng đến sự gần gũi và chất lượng giấc ngủ

“Nếu bạn không ngừng lướt Facebook khi lên giường đi ngủ, nó có thể gây tổn hại cho mối quan hệ của bạn. Khi bạn chăm chú vào màn hình, bạn đã bỏ qua cơ hội cùng nửa kia tâm sự, sẻ chia cảm xúc, tăng kết nối tình cảm, gần gũi, thân mật, âu yếm. Không những thế, nó còn ảnh hưởng đến giấc ngủ khiến bạn cảm thấy thiếu ngủ hơn. Như tôi đã nói các khách hàng của mình, hãy tránh dùng mạng xã hội hoặc máy tính ít nhất một tiếng trước khi đi ngủ để có một giấc ngủ sâu hơn, đồng thời, thêm lửa cho mối quan hệ của mình. Hãy biến phòng ngủ thành nơi không có các thiết bị điện tử.”, Alicia H. Clark, nhà tâm lý ở Washington DC cho biết.

Hương Giang (theo huffingtonpost)