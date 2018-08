Triển lãm kiến trúc thế giới được xem là sự kiện "Oscar" của giới kiến trúc sư toàn cầu. Năm nay 7 công trình của Việt Nam lọt vào danh sách đề cử gồm 4 thiết kế đã hoàn thành là Nhà hội nghị Đại Lải, Nhà hàng cà phê Kontum Đông Dương, Ngôi nhà Stone House, Tổ chim và 3 dự án tương lai: New Smart City Dao Viet, The One và Làng Đại Học Vĩnh Phúc.

Nhà hàng cà phê Kontum Đông Dương dựa trên ý tưởng của những chiếc nơm cá úp ngược. Ảnh: ArchDaily.

Đây là lần thứ tư diễn ra triển lãm. Năm nay có 286 công trình dự giải, 174 tác phẩm được lựa chọn để trình bày trực tiếp trước 95 giám khảo quốc tế. Các xu hướng màu sắc năm 2014 cũng sẽ được giới thiệu tại triển lãm.

Ngôi nhà Stone House ở quận 2, TP HCM, được đánh giá là 1 trong 10 công trình kiến trúc độc đáo của thế giới. Ảnh: Oki Hiroyuki.

Năm ngoái, sự kiện này thu hút 1.400 kiến trúc sư đến từ hơn 60 quốc gia trên thế giới.

Phan Dương