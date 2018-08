7 dấu hiệu đàn ông chán vợ

Dưới đây là phân tích của các nhà tâm lý học chỉ ra 7 dấu hiệu cho thấy cô ấy không hài lòng với mối quan hệ đang có:

1. Gợi ý về việc quan tâm đến đời sống tình cảm của con

Cả hai bạn cùng đi làm và chịu trách nhiệm quán xuyến việc nhà như lau dọn, nấu nướng và chăm sóc con. Tuy nhiên, người vợ thường xuyên cảm thấy quá nhiều trách nhiệm đang đè lên đôi vai của mình trong việc chia sẻ tình cảm với con. Nhà tâm lý học và tác giả cuốn Deeper Dating: How to Drop the Games of Seduction and Discover the Power of Intimacy cho biết “Đây là một lời phàn nàn tế nhị nhưng đầy sức nặng của những người phụ nữ đã kết hôn mà tôi được chứng kiến. Trên giấy tờ, có vẻ cả hai cùng đảm nhiệm trách nhiệm ngang nhau trong việc lên kế hoạch cho những kỳ nghỉ gia đình hay đưa đón con đi học, nhưng dường như chỉ có người mẹ là luôn ngập chìm trong những bài báo về cách nuôi dạy con hoặc nói chuyện với bọn trẻ về những việc xảy ra trong ngày”.

Để thể hiện cho vợ thấy bạn là một người chồng có trách nhiêm, hãy tích cực lắng nghe khi cô ấy chia sẻ với bạn về một nghiên cứu nào đó mà cô ấy mới đọc được hay những bữa ăn tốt cho sức khỏe mà cô ấy muốn chuẩn bị cho con - đồng thời đưa ra những ý kiến của riêng bạn để thảo luận. “Vợ bạn nhận ra rằng nếu cô ấy không chú ý đến những vấn đề này thì sẽ không ai để ý cả”, chuyên gia bổ sung thêm.

Ảnh: mydearvalentine.com

2. Ánh mắt thể hiện sự chán nản với câu chuyện đùa của bạn

Có thể bạn nghĩ rằng những câu chuyện cười sẽ là cách tốt nhất để đáp lại những chuyện buồn phiền cô ấy vừa chia sẻ nhưng ánh mắt cô ấy lại thể hiện sự chán nản với điều đó.

“Phụ nữ không thích nghe những câu nói đùa, đặc biệt là khi họ đang cố gắng nói với bạn một vấn đề rất nghiêm túc. Khi bạn không ngừng đùa cợt, cô ấy sẽ cảm thấy bị gạt sang một bên và không quan trọng cho dù cô ấy thực sự nghĩ rằng bạn khá hài hước”, nhà tâm lý học và tác giả của cuốn How to Talk to Your Kids About Your Divorce chia sẻ.

3. Không hài lòng về "chuyện ấy"

Dù hai bạn hài lòng về tần suất chuyện yêu nhưng có gì đó vẫn thiếu vắng trong đời sống tình dục lứa đôi. Chuyên gia nói “Rất nhiều người đã nói với tôi rằng cho dù chồng họ cố gắng đáp ứng những nhu cầu của mình trong chuyện ấy, nhưng có gì đó rất quan trọng mà anh ấy không hiểu. Thường thì điều đó liên quan đến màn dạo đầu: anh ấy chỉ muốn nhanh chóng nhập cuộc nhưng với hầu hết phụ nữ, màn khởi động là vấn đề quan trọng nhất. Tình dục mà thiếu vắng màn dạo đầu nóng bỏng sẽ không dẫn đến cuộc yêu mặn nồng cũng như tăng cường tình cảm giữa hai người, mà điều này rất cần thiết với phụ nữ”.

Thêm vào đó, những hành động sau khi cuộc yêu kết thúc cũng vô cùng quan trọng – trò chuyện, ôm ấp, âu yếm, vuốt ve… khiến cho cuộc yêu thêm viên mãn.

4. Cô ấy liên tục hỏi “Anh có nghe em nói không?”

Không có gì tệ hơn khi phải nghe vợ phàn nàn sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Nếu bạn chăm chú vào màn hình điện thoại hơn là lắng nghe cô ấy, bạn sẽ mất đi sự kết nối tình cảm với nửa kia.

Nhà tâm lý học và tác giả cuốn Overcome Relationship Repetition Syndrome and Find the Love You Deserve cho biết “Điều này có thể rất nhỏ bé và không đáng kể nhưng sự lắng nghe là một trong những điều quan trọng để xây dựng nền tảng cho mối quan hệ. Nếu bạn đã kết hôn, bạn cần hiểu rằng cô ấy muốn biết việc bạn đã trải qua một ngày thế nào để cảm thấy vui vẻ và được chú ý”.

5. Bạn cố gắng giải quyết các vấn đề của cô ấy trong khi những gì cô ấy muốn ở bạn là lắng nghe

Khi cô ấy ca thán về người sếp khó chịu ở công sở hay các vấn đề gia đình, hãy chú ý lắng nghe cô ấy giãi bày. “Có thể bạn đưa ra những giải pháp ngay lập tức cho vấn đề của cô ấy. Nhưng hầu như phụ nữ giải quyết vấn đề chỉ bằng cách nói ra vấn đề đó. Họ muốn nhắc nhở nửa kia rằng, đôi khi họ chỉ cần được lắng nghe là đủ”, chuyên gia Kristin Davin giải thích.

6. Bạn giễu cợt cô ấy ở chốn đông người

Bạn nghĩ rằng giễu cợt cô ấy trước mặt bạn bè khi cô ấy mắc lỗi gì đó chỉ là điều vui vẻ. Tuy nhiên, hành động này của bạn sẽ là điểm trừ trong mắt cô ấy. “Không bao giờ đùa cợt hay làm bẽ mặt cô ấy trước mặt người khác bởi điều này chỉ dẫn đến sự tức giận và không hạnh phúc”.

7. Cô ấy không bao giờ khởi xướng chuyện "yêu"

Bạn biết rằng những màn yêu nóng bỏng của tuần trăng mật sẽ không kéo dài mãi nhưng với hầu hết các cặp đôi, đời sống tình dục là điều không thể thiếu trong cuộc hôn nhân. Nếu cô ấy hoàn toàn không hứng thú với chuyện chăn gối, bạn cần tìm hiểu nguyên nhân vì sao.

“Hầu hết phụ nữ có ham muốn tình dục giảm dần theo thời gian nhưng khi có tâm trạng hưng phấn, cô ấy không ngần ngại khởi xướng cuộc yêu lúc hai người gần gũi. Nếu số lần cô ấy chủ động trên giường chỉ đếm trên đầu ngón tay thì có thể sự tức giận và không hài lòng với cuộc hôn nhân đang ngăn cản cô ấy tận hưởng cuộc yêu với bạn”, chuyên gia Rodman cho biết.

Hương Giang (theo huffingtonpost)