6 dấu hiệu bạn đang yêu một chàng trai tốt / 5 cách khiến chàng tôn trọng bạn

1. Cho anh ấy không gian riêng

Dù có yêu bạn, đàn ông vẫn luôn yêu không gian riêng của họ. Người đàn ông không yêu hoặc bắt đầu tránh né phụ nữ khi nhận ra rằng cô ấy yêu cầu quá nhiều không gian riêng tư của anh ta. Đàn ông thích tự do, và điều quan trọng là bạn hiểu được anh ấy cần tự do như thế nào. Một người đàn ông cảm nhận được sự tự do của mình, sẽ luôn yêu bạn và dành tặng lại bạn sự tự do đó. Đừng buộc anh ấy phải làm những gì bạn muốn, đàn ông không thích vậy.

Ảnh: pothislove.

2. Thể hiện tình yêu của bạn càng nhiều càng tốt

Bất chấp vẻ ngoài lịch lãm, đàn ông thường không an toàn đâu! Và họ thường có nhu cầu đặc biệt để nghe bạn nói yêu họ. Vì vậy, hãy thể hiện tình yêu của bạn tại mỗi dịp có thể. Đôi khi chỉ có thể đơn giản như nói "Em yêu anh”. Điều này có thể làm nên một sự khác biệt rất lớn với tình yêu của bạn và sự tin tưởng của chàng đối với bạn.

3. Đừng ngại ngần thể hiện sự gần gũi

Có những thời điểm chỉ một đụng chạm nhẹ có thể xóa tan mọi cảm xúc tồi tệ, giúp bạn hàn gắn sau một trận tranh cãi nảy lửa. Vì vậy, bất cứ khi nào có cơ hội, bạn hãy nắm lấy đôi tay và dành cho anh ấy một cái ôm ấm áp. Một nụ hôn có thể làm lành nhiều nỗi đau hơn bạn có thể tưởng tượng, đặc biệt là khi chàng im lặng, hờn dỗi.

4. Thực sự nỗ lực để hiểu anh ấy

Điều này là khá quan trọng trong hầu hết mối quan hệ và đặc biệt quan trọng trong trường hợp người đàn ông đã trưởng thành cảm thấy bị hiểu lầm hoặc là thiếu tự tin về thái độ của người khác đối với họ. Hãy cho anh ấy thấy rằng, bạn thực sự mong muốn có thể thấu hiểu anh ấy. Bạn hãy chia sẻ nỗi lo sợ, giấc mơ và ký ức của anh ấy. Đàn ông luôn yêu say đắm người mà có thể hiểu được suy nghĩ của họ.

5. Hãy thẳng thắn

Rất nhiều phụ nữ đẩy đàn ông vào bước đường cùng bằng việc hy vọng chàng sẽ tự hiểu mình. Tuy nhiên, sự việc này chỉ làm phức tạp hóa vấn đề thêm thôi. Nếu muốn chàng luôn luôn yêu bạn, hãy tạo ra sự khác biệt, hãy thẳng thắn. Đàn ông thích sự thẳng thắn và không thích vòng vo. Hầu hết bạn bè chàng rất thẳng thắn với nhau. Vì vậy, hãy thẳng thắn nói với anh ấy thay vì ép buộc anh ấy phải hiểu xem bạn đang nghĩ gì.

6. Khen tặng anh ấy

Đàn ông có cái tôi rất lớn. Không gì làm họ thấy tuyệt vời hơn là một lời khen của người phụ nữ mà họ yêu. Tuy nhiên, để có được sự tin tưởng và tôn trọng của chàng, bạn phải đưa ra những lời khen ngợi thật chân thành. Ngay cả khi bạn thấy rằng đã khen anh ấy lời khen mà anh ấy đáng được nhận, hãy lặp lại nó. Đó là một cách để bạn nhắc nhở rằng, bạn vẫn luôn yêu anh ấy.

7. Kết bạn với bạn thân của anh ấy

Mỗi chàng trai, dù có tính cách hướng nội hay hướng ngoại, đều có một nhóm bạn thân mà anh ấy thực sự quan tâm. Đừng khẳng định mối quan hệ của hai người bằng cách ghét hay xa lánh họ. Bạn nên làm bạn với họ. Anh ấy không những sẽ yêu bạn nhiều hơn mà còn cho phép bạn ở bên và trở thành một người thân yêu của anh ấy.

Quỳnh Trang