Điều gì thực sự níu giữ người đàn ông trong cuộc hôn nhân? Dưới đây là bật mí từ chuyên gia về hôn nhân gia đình về những điều đàn ông mong muốn từ bạn đời của mình:

1. Muốn nghe câu nói “Em yêu anh”

Sau nhiều năm chung sống, đừng cho rằng anh ấy mặc nhiên phải hiểu được tình cảm của bạn dành cho anh ấy nhiều từng nào. Đừng quên thể hiện tình cảm của mình dành cho nửa kia - bằng lời nói và hành động - vì vậy, hãy làm điều đó mỗi ngày.

Đây là lời khuyên của chuyên gia Charles Schmitz, đồng tác giả cuốn Building a Love that Lasts: The Seven Surprising Secrets of Successful Marriage “Câu nói cũ ‘Tôi không cần phải nói bởi anh ấy đã thừa biết điều này’ hoàn toàn không đúng. Nam giới luôn muốn được nghe nửa kia nói lời yêu mình. Hãy tập thói quen nói yêu anh ấy và nhắc nhở lý do vì sao bạn yêu anh ấy thật nhiều lần hàng ngày”.

2. Nam giới luôn muốn có không gian riêng, nhất là sau khi cãi cọ

Đừng buồn và cảm thấy bị tổn thương khi anh ấy muốn ở nhà một mình và xem tivi hơn là đi mua sắm cùng bạn. Tất cả những gì anh ấy muốn là được ở một mình. Nhà tâm lý học Anne Crowley (Austin, Texas) cho biết nếu nửa kia của bạn muốn có thời gian ở một mình sau khi hai bạn vừa cãi cọ và tranh luận gay gắt, tốt nhất là hãy để anh ấy được như ý.

“Khi cặp đôi xảy ra cãi cọ, ngay cả khi người chồng muốn chấm dứt cuộc trò chuyện thì người vợ sẽ sẽ tiếp tục truy hỏi. Điều này khiến cả hai đều không hài lòng: người phụ nữ muốn tìm kiếm cách giải quyết vấn đề nên không ngừng chất vấn, trong khi đó, nam giới cảm thấy như bị tấn công và dồn đến chân tường nên họ muốn né tránh để suy nghĩ thấu đáo hơn”.

Hãy để cho chồng có thời gian để bình tâm trở lại cũng như suy xét trước khi đưa ra giải pháp cho vấn đề và hãy cố gắng kiềm chế sự nóng giận của bạn về việc muốn anh ấy phản hồi ngay lập tức.

3. Muốn bạn là người khởi xướng "chuyện ấy"

Nam giới luôn muốn cảm thấy được khao khát. Để anh ấy luôn là người chủ động đặt câu hỏi “Tối nay thì sao em nhỉ?” và đặc biệt là anh ấy thường xuyên bị bạn từ chối, dần dần anh ấy sẽ cảm thấy nản. Chuyên gia tư vấn về gia đình và hôn nhân Kurt Smith cho biết “Nam giới thường chia sẻ với tôi rằng họ muốn vợ mình chủ động hơn trong chuyện giường chiếu, hãy thể hiện sự ngẫu hứng và tiếp lửa cho chuyện yêu để nó trở nên thú vị và khác biệt hơn. Họ rất muốn được trêu đùa với lời hứa hẹn về chuyện ấy nóng bỏng vào tối thứ 7”.

4. Muốn tiếng nói của mình được lắng nghe

Việc anh ấy không đáp lại bạn ngay lập tức khi hai người cãi cọ hoặc tranh luận không có nghĩa là anh ấy không coi trọng cuộc hôn nhân với bạn. Nhiều người cần thời gian hơn để suy nghĩ về vấn đề, chuyên gia Crowley cho biết.

“Khi người phụ nữ nóng giận thường nói rất nhiều và phần lớn thời gian, người đàn ông sẽ giữ im lặng để vợ mình nói. Phụ nữ luôn là người xử lý thông tin nhanh hơn nam giới, vì vậy, dường như việc phụ nữ đặt câu hỏi cho nửa kia, để cho anh ấy có thời gian cân nhắc câu trả lời là không thể mà tiếp tục nói”. Nếu bạn là một người kín đáo, dè dặt thì điều này sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hơn thế, Crowley nói rằng cách hành xử của bạn sẽ khiến anh ấy giữ im lặng.

“Nam giới thường phàn nàn rằng ‘Cô ấy không thực sự quan tâm đến điều tôi nói’. Nếu bạn muốn biết cảm xúc và suy nghĩ thực sự của anh ấy về vấn đề mà hai người đang thảo luận, hãy cho anh ấy thời gian để đáp lại. Anh ấy muốn đóng góp ý kiến và được lắng nghe, hãy chậm lại, hít một hơi thật sâu và để anh ấy tham gia vào cuộc hội thoại”, chuyên gia bổ sung.

5. Nam giới thích được khen tặng, tôn trọng và đánh giá cao

Chắc chắn bạn hiểu được cảm giác sung sướng tột cùng khi được nửa kia gửi tin nhắn chúc mừng khi hoàn thành tốt một nhiệm vụ khó khăn tại công sở hay gửi tặng hoa không nhân dịp đặc biệt nào cả. Và ngược lại, anh ấy cũng cần đến sự động viên và khích lệ tinh thần như vậy. Đừng quên dành tặng anh ấy những lời khen hào phóng và ghi nhận những gì anh ấy làm cho bạn cho dù nhỏ bé sẽ khiến cho cuộc sống lứa đôi trở nên tuyệt vời hơn.

Smith cho biết “Tôi được nghe nam giới nói rất nhiều rằng: ‘Cô ấy không trân trọng những gì tôi làm’. Cảm thấy không được trân trọng có thể mang lại cảm giác bị coi thường. Tôn trọng là điều rất quan trọng với mọi người nhưng khi cuộc hôn nhân đã kéo dài một thời gian, bạn sẽ dễ quên đi việc thể hiện thái độ tôn trọng, đặc biệt là khi bạn có con và chúng sẽ trở thành mối bận tâm hàng đầu của bạn. Hãy tìm cơ hội để khen ngợi và cảm ơn nửa kia mỗi khi có thể, ngay cả khi anh ấy chỉ giúp đỡ bạn làm việc nhà như đổ rác hay rửa bát”.

6. Nam giới muốn được ôm ấp, vỗ về

Những hành động và cử chỉ tình tứ là cách khiến cho nam giới cảm thấy kết nối hay gắn bó với nửa kia và nhiều người cho biết rằng họ luyến tiếc thời gian mà nửa kia thường xuyên dành cho họ những cử chỉ như thế.

“Các cặp đôi thường không dành cho nhau những âu yếm: chỉ còn là những nụ hôn vội vã và cái ôm chớp nhoáng. Tình huống trớ trêu ở đây là nam giới muốn sex để cảm thấy kết nối với nửa kia, trong khi phụ nữ cần được cảm thấy kết nối về mặt tình cảm trước khi bắt đầu cuộc yêu. Nếu điều này không phương hại đến mối quan hệ, tôi cố gắng đưa ra giải pháp để thu hẹp khoảng cách này giữa hai người: khi cặp đôi khởi động trước khi bước vào cuộc yêu, phụ nữ thường cảm nhận rằng nửa kia cư xử rất tuyệt vời. Vì vậy, điều gì tốt cho bạn thì sẽ cũng có thể áp dụng với nửa kia”.

Chuyên gia Crowley còn thêm rằng “Nếu bạn không duy trì những hành động thân mật thì dần dần bạn sẽ cảm thấy ái ngại khi làm như vậy với nửa kia, hãy thực hiện những bước nhỏ để hâm nóng tình cảm trở lại. Tôi đã hướng dẫn các cặp đôi việc ôm và hôn nhau 4 lần mỗi ngày: khi thức dậy, trước khi đi làm, khi quay về nhà và trước khi đi ngủ”.

7. Nam giới cần được tôn trọng

Nếu bạn may mắn có một người chồng tuyệt vời, hãy công nhận và đối xử với anh ấy một cách tuyệt vời nhất để đáp lại. Chuyên gia Elizabeth Schmitz cho biết “Nam giới thường nói rằng ‘Tôi muốn được vợ mình tôn trọng. Tôi muốn cô ấy tôn trọng con người của mình, cách tôi đối nhân xử thế và cách tôi đối xử với cô ấy’. Hơn tất cả, người đàn ông luôn mong muốn nửa kia tôn trọng, trân trọng họ bởi chính con người của mình. Người phụ nữ biết quan tâm đến điểm mạnh của nửa kia và khen ngợi điều anh ấy làm tốt chính là người có cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất”.

Hương Giang (theo huffingtonpost)