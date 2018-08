Hiểm họa rình rập khi trẻ ở nhà cao tầng một mình / 48 kỹ năng sống cần dạy cho con

Hãy nhớ rằng, căn nhà của bạn không thực sự an toàn cho trẻ như bạn nghĩ. Thực tế có rất nhiều mối nguy hiểm tồn tại và có thể đe dọa tính mạng, sự an toàn của trẻ bất kỳ lúc nào.

Dưới đây là 7 mối nguy hiểm phổ biến nhất tồn tại trong căn nhà thân yêu của mỗi người. Hãy ghi nhớ và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn.

Cửa sổ hoặc ban công căn hộ cao tầng

Nếu bạn đang sống trong một căn hộ chung cư cao tầng thì cửa sổ mở hoặc ban công là những nơi cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Đối với trẻ, khung cảnh ngoài cửa sổ và ban công luôn kích thích trí tò mò và sự khám phá của trẻ. Bạn cần:

- Làm khung, hàng rào chắn phù hợp cho tất cả cửa sổ, ban công.

- Không để các loại ghế, kệ, thùng gần cửa sổ hoặc ban công vì trẻ có thể đẩy các vật dụng này gần cửa sổ hoặc ban công để leo và trèo ra bên ngoài.

- Đóng các cửa sổ hoặc cửa ra ban công khi bạn đang làm việc nhà và trẻ chơi trong nhà.

- Không nên bế trẻ nhỏ lại sát ban công hoặc cửa sổ. Điều này kích thích trẻ tò mò hoặc muốn khám phá và trẻ sẽ cố gắng lại gần những khu vực này khi không có người lớn bên cạnh.

Cửa sổ trong nhà không làm cẩn thận có thể trở thành mối nguy cho trẻ. Ảnh: MT.

Điện và các thiết bị điện

Mối nguy hiểm thứ hai đứng sau ban công và cửa sổ là điện và các thiết bị điện. Bạn cần biết rằng các ổ cắm điện và các thiết bị điện đặc biệt có “sức hút” đối với trẻ nhỏ. Bạn cần:

- Che chắn các ổ cắm điện bằng miếng nhựa hoặc băng keo, đặc biệt là ổ cắm điện cho thiết bị cạo râu trong toilet.

- Không để các vật kim loại như thanh sắt, tuốc-nơ-vít, bút chì... trong tầm với của trẻ và ở gần khu vực ổ cắm điện.

- Cuộn gọn lại dây điện của các thiết bị điện sau khi sử dụng (quạt, bàn ủi…).

- Để bàn ủi sau sử dụng còn nóng xa tầm với của trẻ.

Nước và nước nóng

Trơn trượt và té ngã tại gia đình luôn là tai nạn sinh hoạt có thể gây chấn thương nghiêm trọng, thậm chí chết người. Nguy cơ này có thể giảm thiểu nếu bạn đảm bảo rằng:

- Canh chừng trẻ khi bé đi vệ sinh hoặc tắm rửa. Mặt sàn toilet hoặc bồn tắm luôn rất trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm khi bạn sử dụng sữa tắm, xà phòng và nước. Đừng bao giờ cho phép trẻ tự trèo vào hoặc ra khỏi bồn tắm.

- Nước nóng từ vòi sen có thể gây bỏng. Trẻ tỏ ra rất thích thú với việc điều khiển các vòi xả nước trong toilet. Tai nạn bỏng có thể xảy ra nếu trẻ mở chế độ nước nóng và không biết cách tắt hoặc chuyển sang chế độ nước lạnh.

- Đồ ăn nóng đang nấu trên bếp. Bạn nên tập cho trẻ thói quen không đi vào khu vực bếp. Đồ ăn nóng trên bàn ăn cũng là những thứ vô cùng nguy hiểm đối với trẻ. Có rất nhiều tai nạn xảy ra với trẻ nhỏ do đồ ăn nóng vào thời điểm cha mẹ chuẩn bị bữa ăn.

- Bình nước uống nóng lạnh ngày càng trở nên phổ biến trong các gia đình. Sự tiện lợi của bình nước nóng lạnh là không thể phủ nhận nhưng những nguy hiểm do bình nước nóng lạnh là điều bạn cần lưu ý. Hãy mua loại bình nước nóng lạnh có khóa van nước nóng.

- Trẻ có nguy cơ trượt té và tự gây tai nạn do việc đi lại hoặc chạy nhảy trên sàn nhà trơn do có nước. Hãy lau sàn nhà bằng khăn khô ngay sau khăn ướt hoặc mở quạt để mặt sàn khô nhanh hơn.

Bếp và các thiết bị hoặc vật dụng sắc, nhọn

Trong gia đình, căn bếp là hình ảnh tượng trưng cho sự ấm no và hạnh phúc. Tuy nhiên, bếp lại không phải là một nơi thích hợp cho trẻ nhỏ. Có quá nhiều những hiểm nguy tiềm ẩn trong căn bếp nhà bạn. Do vậy bạn cần:

- Luôn ưu tiên sử dụng bếp nấu xa tầm với của trẻ, nếu có thể, hãy lắp đặt tấm bảo vệ cho bếp nấu.

- Luôn để các cán tay cầm của vật dụng nấu bếp, đặc biệt khi đang nấu vào phía bên trong. Đừng bao giờ để cán tay cầm của nồi, chảo nóng ra phía ngoài nơi trẻ có thể với và kéo đổ chúng.

- Không bao giờ để dao, kéo trong tầm với của trẻ. Sử dụng giá treo dao, kéo và tránh để dao, kéo chung với các đồ vật khác trong các ngăn kéo tủ đựng đồ.

- Không bao giờ mang nồi canh hoặc thức ăn nóng trực tiếp từ bếp ra bàn ăn. Luôn nhớ sử dụng các đồ đựng như tô, chén khi cần làm điều này.

- Trẻ nhỏ thường chơi cạnh bạn khi bạn đang nấu bếp. Đây là một hành vi tai hại. Tốt nhất bạn nên tập cho trẻ thói quen không đi vào khu vực bếp.

Hóa chất

Cuộc sống hiện đại không thể thiếu những hóa chất cần thiết như chất tẩy rửa, lau chùi, nước hoa... Thực tế những chất này đã giúp công việc nội trợ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu nhà bạn có trẻ nhỏ thì hóa chất trở thành một nguy cơ tiềm ẩn đối với an toàn của trẻ. Bạn nên nhớ:

- Các loại hóa chất đều phải được cất giữ tại vị trí phù hợp, tránh xa tầm nhìn và tầm với của trẻ.

- Hóa chất phải được bảo quản trong các thùng, chai làm bằng vật liệu phù hợp.

- Thùng, chai đựng hóa chất phải có tem, nhãn dễ nhìn và dễ đọc cho tất cả mọi người.

- Nếu nhà bạn có người giúp việc hoặc người cao tuổi, bạn phải nhắc nhở hoặc hướng dẫn họ về các loại hóa chất có trong nhà.

- Đừng bao giờ cất giữ hoặc bảo quản các loại hóa chất có thể gây cháy, nổ trong nhà của bạn vì bất kỳ lý do gì.

- Nếu có thể, bạn hãy đọc và hiểu thông tin an toàn hóa chất (MSDS: Material Safety Data Sheet) cho loại hóa chất đang cất giữ trong nhà. Thông tin an toàn hóa chất cung cấp cho bạn những thông tin an toàn và sức khỏe cơ bản và quan trọng đối với loại hóa chất mà bạn sử dụng và bảo quản.

Các loại dị vật

Một trong những “sát thủ” hàng đầu gây tử vong cho trẻ nhỏ là dị vật có khả năng gây tắc nghẽn đường thở. Dị vật có thể là các loại hạt như hạt điều, đậu phộng; hoặc các loại trái cây trơn như nhãn, chôm chôm, vải hay các loại kẹo cứng và trơn, các vật dụng khác như nắp chai nước, mảnh lắp ghép đồ chơi... Để ngăn ngừa và xử trí tai nạn do hóc dị vật gây tắc nghẽn đường thở, bạn nên dành thời gian tham dự khóa huấn luyện “Sơ cấp cứu căn bản dành cho mọi người” để học cách xử lý khi trẻ bị hóc dị vật.

Cửa (cửa nhà, cửa cuốn, ngăn kéo tủ, cửa ôtô…)

Có những tai nạn tuổi thơ do bị kẹp tay vào cửa. Bị kẹp tay vào cửa luôn là tai nạn đáng sợ vì sự đau đớn mà trẻ phải chịu đựng. Do vậy, bạn nên:

- Sử dụng chốt cài cửa để trẻ không tự ý đóng, mở cửa và cũng ngăn cửa không tự động sập lại do gió lớn trong khi tay trẻ đang vô tình ở giữa khe cửa.

- Đối với một số cửa có bộ phận tự đóng, cần cẩn trọng để không rơi vào trường hợp cửa tự động đóng trong khi bạn đang ở bên ngoài và trẻ thì ở trong nhà. Điều này trở nên rất tồi tệ nếu như bạn đang nấu đồ ăn ở trong bếp.

- Nói để trẻ hiểu nguy cơ tai nạn do bị kẹp tay vào cửa. Tập cho trẻ thói quen không chơi trò chơi đóng mở cửa.

- Nếu sử dụng cửa cuốn tự động, cần đảm bảo rằng bạn quan sát trong suốt quá trình cửa cuốn vận hành. Tốt hơn hết là sử dụng loại cửa cuốn không tự động, tức là bạn phải liên tục giữ nút ấn hạ cửa trong suốt quá trình vận hành.

- Các cửa ngăn kéo tủ cũng có thể gây tai nạn cho tay của trẻ. Bạn nên dán băng keo để phòng trường hợp trẻ tự ý mở cửa ngăn kéo tủ và đóng lại có thể gây kẹp tay.

- Nếu nhà bạn có ôtô, trẻ từ 3 đến 5 tuổi thường rất thích được tự mình vào xe mà không cần sự trợ giúp của cha mẹ. Bạn phải chắc chắn trẻ đã hoàn toàn ngồi trong xe và kiểm tra các cạnh của cửa xe để đảm bảo trẻ không còn bám tay vào cạnh cửa rồi mới đóng cửa ôtô.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho con khi ở nhà, đặc biệt khi trẻ đang ở độ tuổi 3-5, cần ghi nhớ nguyên tắc “5 Không” dưới đây:

- Không bao giờ để trẻ ở nhà một mình dù chỉ là trong giây lát nếu bạn không muốn phải hối hận.

- Không bao giờ cho rằng trẻ sẽ nghe lời bạn và không nghịch hoặc không làm điều gì đó nguy hiểm. Đây là lứa tuổi của sự tò mò và ưa thích khám phá, trẻ sẽ làm tất cả mọi thứ nhằm thỏa mãn những điều này.

- Không bao giờ phớt lờ hoặc bỏ qua bất kỳ điều gì trong ngôi nhà mà bạn nghĩ hoặc cảm thấy có thể gây nguy hiểm cho trẻ. Hãy lắng nghe tiếng nói từ trái tim của bạn về những điều nguy hiểm có thể gây hại cho con.

- Không bao giờ cho phép sự chậm trễ nếu bạn có thể làm điều gì đó để ngăn ngừa tai nạn hoặc sự cố có thể xảy ra cho trẻ.

- Không bao giờ tin tưởng giao phó tính mạng và sự an toàn của trẻ cho người giúp việc trong gia đình hoặc người già, người cao tuổi. Sự tận tâm của người giúp việc cũng như sức khỏe, phản xạ ở người cao tuổi không là những thứ đáng tin cậy để đảm bảo an toàn cho con của bạn.

Bác sĩ Quản Hồng Đức

Giám đốc điều hành công ty TNHH MTV Dòng Kẻ