1. Không sạch sẽ và ngăn nắp

Phụ nữ luôn than phiền rằng anh xã không biết cách giữ cho nhà cửa gọn gàng và sạch sẽ. Các anh thường xuyên vứt quần áo bẩn trên sàn nhà, không đậy nắp bồn cầu, vứt bát đũa bẩn vào bồn rửa, để vật dụng bừa bãi trong phòng khách… Và không ai khác ngoài họ phải thu dọn bãi chiến trường đó. Việc này tạo thêm gánh nặng cho họ bên cạnh hàng tá trách nhiệm khác trong gia đình.

Ảnh: Magforwomen.

2. Ít quan tâm đến con cái

Trách nhiệm của nửa kia trong việc nuôi dạy và chăm sóc con cái cũng là chủ đề thường được chị em đề cập đến. Thường thì vợ là người dành nhiều thời gian để quan tâm đến việc học ở trường, bài vở và các hoạt động khác của con. Và đương nhiên chị em không cảm thấy thật thoải mái họ phải dành gần hết thời gian của mình để lo cho con cái trong khi nửa kia lại toàn tâm lo cho sự nghiệp.

3. Không còn lãng mạn

Không có người phụ nữ nào lại không thích những hành động lãng mạn từ anh xã của mình. Tuy nhiên, sau đám cưới, sự lãng mạn phần nào cũng bị lụi tàn so với thuở còn hẹn hò. Vì vậy, phụ nữ thường ca thán rằng đức lang quân không còn lãng mạn như trước. Các chàng dường như mất đi sự say mê dành cho người phụ nữ của mình và thậm chí còn bị hấp dẫn bởi những bóng hồng khác. Và phụ nữ luôn luôn có sự so sánh thái độ đó của chồng trước và sau khi cưới.

4. Không lắng nghe

Những đôi đã kết hôn thường tranh cãi từ những việc nhỏ nhặt cho đến việc lớn. Phụ nữ luôn muốn một cuộc trao đổi để tìm ra giải pháp cho các vấn đề sau mỗi cuộc chiến nhưng nửa kia lại cảm thấy không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện lê thê dài dòng và quá ủy mị. Đây có lẽ là điều chị em thường phàn nàn nhất. Họ kết tội cánh mày râu là không tôn trọng và không muốn lắng nghe họ.

5. Coi mọi việc là nghiễm nhiên

Nhiều phụ nữ cảm thấy sau khi kết hôn, nam giới thường coi mọi việc là hiển nhiên. Họ cho rằng cảm giác an toàn sau kết hôn đã dẫn đến thái độ thờ ơ của nửa kia trong mọi việc, từ giải quyết mâu thuẫn hay đối mặt với các tình huống hàng ngày.

6. Thói quen chi tiêu

Thực chất, thói quen tiêu tiền của nam giới rất khác so với phụ nữ. Và sự khác biệt trở nên rõ ràng hơn sau khi kết hôn. Rất nhiều phụ nữ đã lập gia đình thường ca thán rằng thói quen chi tiêu, tiết kiệm tiền và mục tiêu tài chính của họ không tương đồng với chồng mình. Đồng thời, chị em cũng rất ghét việc anh xã lập quỹ đen.

7. Răm rắp nghe theo mẹ

Một lời phàn nàn khác thường thấy ở phụ nữ về nửa kia đó là các chàng rất dễ bị ảnh hưởng bởi mẹ. Ngay cả khi không sống cùng bố mẹ thì chỉ cần một cuộc điện thoại của mẹ cũng có thể khiến chàng thay đổi ý kiến.

Thanh Mai (theo magforwomen)