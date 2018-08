Mệt vì đặt tên cho con / Bi hài những cái tên sai chính tả

Quyết định này đưa ra sau khi một đứa trẻ được bố mẹ đặt tên là "Anal" (Hậu môn).

Trong danh sách 77 cái tên này, nhiều cái tên bị cấm như "V8" (ký hiệu động cơ xe hơi V8), "Queen Victoria" (nữ hoàng Victoria), "4Real"... và nhiều cái tên kỳ dị, có hơi hướng bạo lực khác.

Cha mẹ không được tùy tiện đặt những cái tên "kỳ quái" cho trẻ. Ảnh minh họa: aliexpress.

Cha mẹ cũng bị cấm đặt tên cho con theo kiểu dùng các số thứ tự đơn giản như "2nd" (hai), "3rd" (ba) hoặc "5th" (năm)... Những cái tên này được cho là dường như thể hiện sự cạn kiệt cảm hứng và "lười suy nghĩ" khi đặt tên cho con của các ông bố bà mẹ.

Bộ Nội vụ còn quy định không được sử dụng các tên có chứa các chữ thể hiện tước vị hoàng gia như "King" (Vua), "Duke" (Công tước) và "Princess" (Công chúa). Các cái tên kỳ quái như "Lucifer" (Ma vương) and "Mafia No Fear" (Mafia không sợ hãi) cũng không được phép lựa chọn.

Những chữ độc lập có vẻ như là tắt nhưng không đại diện cho bất cứ điều gì như "AJ", "MC", "VI", "LB", "CJ" cũng bị từ chối. Ngoài ra, cái tên có vẻ rất ý nghĩa như "Justice" (công lý, tư pháp) và một số biến thể như "Justus" và "Juztice" không được chấp thuận khi dùng để đặt tên cho trẻ.

Năm 2008, tòa án gia đình New Zealand đã ra lệnh cha mẹ của cô bé 9 tuổi có tên dài dòng "Talula Does The Hula From Hawaii" (tên của một ban nhạc pop) phải thay đổi tên khác có ý nghĩa không phải xấu hổ và "có phần ngốc nghếch hơn".

Lê Phương (Theo Telegraph)