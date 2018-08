Chọn bạn đời như ý qua 5 đặc điểm khuôn mặt

1. Khuôn mặt cân xứng

Trục trung tâm của khuôn mặt cho thấy khuôn mặt có cân xứng hay không. Chỉ có khuôn mặt cân đối được coi là may mắn. Nên tránh chọn kiểu tóc phá vỡ sự cân bằng hai bên của khuôn mặt, ví như tóc ngắn lệch, tóc vắt một bên, theo Wofs.

Khuôn mặt cân đối là yếu tố đầu tiên thể hiện sự giàu sang.

2. Trán cao

Trong nhân tướng học của Trung Quốc, phần trán thể hiện sự may mắn do trời định. Người có trán hơi cong, tròn, cao, thậm chí hơi nhô ra là tiềm năng cho sự giàu có. Nó cũng cho thấy bạn sẽ sớm ổn định sự nghiệp, có quyền thế và quyền lực. Đây được coi là một chỉ số đáng tin cậy trong 8 yếu tố trên khuôn mặt tiết lộ được sự giàu sang.

Tuy nhiên, cái trán hoàn hảo thế này là rất hiếm, miễn là nó trông nổi bật, rộng rãi. Người có trán cao cũng thông minh và suy nghĩ thoáng.

Người Trung Quốc tin rằng một cái trán tốt có ích cho bạn. Do đó, giữ cho nó sáng sủa, rõ ràng, tránh các vết sẹo hay nổi mụn khó coi, đảm bảo trán mịn màng và không có các nếp nhăn.

Ngược lại, nốt ruồi đen ở trung tâm trán là không may mắn và tốt nhất nên loại bỏ. Nốt ruồi đỏ có xu hướng đem lại may mắn.

3. Mũi nở

Đúng ra kích thước chiếc mũi là bộ phận trên khuôn mặt chuẩn nhất cho thấy tiềm năng một người có giàu hay không. Người Trung Quốc luôn thích có một chiếc mũi to, thể hiện cho tài sản, sự giàu có đến từ nhiều nguồn khác nhau, ứng nghiệm hơn với phụ nữ.

Người phụ nữ có mũi tròn, cao, phồn thực là mang đến may mắn cho bất cứ người đàn ông nào cô kết hôn. Các nhà nhân tướng học cho rằng, chiếc mũi là một phần quan trọng của khuôn mặt và sẽ không bao giờ được phẫu thuật thay đổi. Bạn có thể dùng mỹ phẩm để nó cao, rõ, đẹp hơn. Cũng không nên có các lông, đốm loang lổ, hoặc nốt ruồi ở đây vì sẽ làm tắc nghẽn may mắn tiền bạc.

Lỗ mũi không nên quá nhỏ cũng không nên quá to. Nốt ruồi ở đầu mũi là dấu hiệu của sự bất hạnh.



4. Môi mọng

Đôi môi được xem là con sông thứ hai trên khuôn mặt. Người Trung Quốc ví nó như sông Huia, một con sông nhỏ, nhưng mềm mại và dồi dào nước. Điều này nói lên, đôi môi không quan trọng về kích thước nhưng không được khô, vì đó là biểu hiện của sự cạn kiệt may mắn.

Nốt ruồi xung quanh miệng, miễn là chúng không phải là màu đen, sẽ tăng cường sự may mắn. Thông thường, nốt ruồi nhỏ màu đỏ quanh miệng chỉ ra người đó sẽ không bao giờ thiếu thức ăn.

Đôi môi không quan trọng kích thước, miễn là phải luôn căng mọng.

5. Cằm đầy đặn

Chiếc cằm đầy đặn cung cấp một bộ rễ vững mạnh cho khuôn mặt. Chiếc cằm mạnh mẽ thể hiện bằng việc đường quai hàm nổi bật, nhô ra, khá nhiều thịt. Nó thể hiện cho sức khỏe, tuổi thọ. Cằm xuôi hay vòng xuống thể hiện cho sự bất hạnh tuổi già, thậm chí chết sớm.

6. Mắt sáng

Không có gì gợi mở nhiều về cuộc sống của bạn hơn đôi mắt sáng. Đôi mắt bạn thể hiện cho một tương lai tốt khi nó sáng và luôn mở to. Không quan trọng là hình dáng, kích thước của đôi mắt, mà quan trọng ở sức sống bên trong nó tỏa ra.

Đôi mắt sáng được bảo vệ bởi lông mày cong, thể hiện cho sức khỏe tốt và sự thành công. Lông mày không nên quá gãy hoặc cạo sạch vì giúp bảo vệ bạn khỏi những lúc lệch hướng và người ghen tị. Khi bạn nhổ lông mày đừng nên nhổ lông phần lông phía trên. Điều này ngay lập tức cắt bớt may mắn của bạn. Nếu bạn có một mắt nhỏ hơn mắt kia hãy kẻ mắt để sửa chữa sự mất cân bằng.

Trong thực tế, nhiều người thiếu lông mày. Nếu không có lông mày, bạn rất khó thành công trong bất cứ điều gì.

7. Gò má đầy đặn

Các xương gò má đánh dấu vị trí giàu thứ 7 trên mặt. Khi gò má nổi bật và sáng bóng, nó tiên đoán sự giàu có. Ở đây không nên có xương vì nó là dấu hiệu không tốt. Da gò má hồng và sáng là chỉ số may mắn tốt. Gò má có da sậm và khô thể hiện sự mất sức sống.

8. Đôi tai nổi bật

Hai tai to và tương xứng cho thấy sự may mắn và khôn ngoan. Đôi tai đại diện cho dòng chảy của sông Hoàng Hà. Người Trung Quốc đặc biệt thích người có đôi tai dài, gợi liên tưởng về Đức Phật. Tai dài nhưng không quá nhiều thịt thể hiện cho sự đẳng cấp hơn người và sự hy sinh cao cả.

Trong số 8 điểm gợi nên sự giàu có, chỉ có một phần ứng với thời thơ ấu, còn hai phần ứng với thanh niên và lúc về già. Việc đọc vị khuôn mặt cho chúng ta biết về tiềm năng may mắn. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là khuôn mặt luôn thay đổi theo thời gian. Sự may mắn trên cơ thể dù thế nào cũng không đáng tin bằng việc bạn nỗ lực tạo ra may mắn cho chính mình.

Bảo Nhiên