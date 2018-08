Lý do bạn gái không nên sống thử trước khi cưới

Nhiều cô gái độc thân dù xinh đẹp, thông minh phàn nàn rằng họ không may mắn trong tình trường vì gặp phải những chàng đểu, cứ no xôi chán chè là đi tìm người khác. Debra Macleod, tiến sĩ tâm lý, chuyên gia huấn luyện các phương pháp trị liệu hôn nhân gia đình phân tích một số lý do bà tin rằng sống thử là một lựa chọn tệ nếu phụ nữ muốn lập gia đình và có hôn nhân hạnh phúc:

1. Đàn ông và phụ nữ có cái nhìn khác nhau về ý nghĩa của việc sống chung. Phụ nữ thường coi đây gần như là bước đệm để tiến tới hôn nhân trong khi đàn ông coi đó là một màn "chạy thử" không đòi hỏi nghĩa vụ gì. Các đôi sống chung khi mơ hồ về các giá trị trái ngược nhau như vậy sẽ sớm gặp các vấn đề.

2. Bạn từng nghe câu "Tại sao phải mua bò khi bạn được nhận sữa miễn phí?". Câu này chẳng hay ho gì nhưng nó phản ánh sự thật. Kết quả của sống chung thường là đàn ông được thoải mái sex mà không cần ràng buộc. Và điều này loại bỏ một phần động cơ tiến tới hôn nhân của đàn ông - để có đời sống tình dục thường xuyên.

Ảnh minh họa: Stuff.

3. Sống chung nghĩa là người đàn ông không phải theo đuổi bạn gái nữa. Và nếu thứ gì đó quá dễ có được, người ta thường không trân trọng nó như những thứ phải vượt qua thử thách mới đạt tới. Tôi từng thấy nhiều nam giới thờ ơ với vợ và điều này chủ yếu rơi vào các đôi từng sống thử trước khi cưới.

Không biết bao nhiêu lần tôi đã nghe cánh mày râu nói rằng: "Chúng tôi không cưới, vì thế việc này chẳng thành vấn đề" hay "Tôi cưới chỉ vì cô ta lúc nào cũng lải nhải về chuyện đó", hoặc "Tôi chỉ cầu hôn bởi vì ai cũng mong đợi tôi làm thế".

4. Người phụ nữ thường cảm thấy ấm ức và bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn hy vọng và thất vọng. Giáng sinh tới và cô ấy hy vọng bạn trai sẽ mang nhẫn đến cầu hôn nhưng không có. Sinh nhật tới và nàng lại mong ngóng món quà là một chiếc nhẫn nhưng cũng không nốt. Chị gái lấy chồng, nàng lại chờ đợi bạn trai cũng ngỏ lời xin cưới nhưng rồi lại thất vọng.

Tệ hơn, vòng luẩn quẩn này thường dẫn tới kết cục là người phụ nữ đưa ra tối hậu thư: Cưới hoặc chấm dứt. Điều này có thể khiến người đàn ông miễn cưỡng cưới hoặc người phụ nữ lại cố đánh lừa mình rằng "hôn nhân chỉ là một tờ giấy" nên cô ấy sẽ tiếp tục chung sống trong mỏi mòn với người mình yêu.

5. Các đôi sống chung ít cưới nhau hơn. Tại sao? Ngoài lý do ít động cơ để kết hôn hơn, các đôi này thường có thái độ ít tha thiết hơn với sự ràng buộc và không cố gắng để gắn bó bên nhau. Khi mối quan hệ gặp khó khăn, họ dễ đường ai nấy đi. Sự ràng buộc về pháp lý, gia đình buộc các đôi phải cố gắng cùng nhau giải quyết những xung đột và gắn bó lâu dài.

6. Sống thử không phải là cách hay để xem liệu hai người có hòa hợp không. Thực tế, các đôi chung sống trước hôn nhân có tỉ lệ ly hôn cao hơn. Có nhiều cách khác để giúp hôn nhân của bạn hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Hẹn hò nghiêm túc giúp hai người hiểu về nhau cũng như quyết định liệu cả hai có chung thủy, tôn trọng, hợp tác, cùng chung giá trị sống hay không.

Sống chung một nhà, cả hai sẽ lộ ra nhiều thói quen xấu, điều kỳ quặc, trong khi các lớp học tiền hôn nhân dạy rằng giao tiếp và các kỹ năng sống sẽ trang bị cho các đôi những điều họ cần để tránh vấp phải các vấn đề phổ biến và giải quyết các xung đột có thể nảy sinh.

7. Rất ít đôi chưa kết hôn có con với nhau chung sống lâu dài. Nói cách khác, cơ hội để đứa trẻ sống chung nhà với cả bố lẫn mẹ kiểu này tới tuổi thiếu niên là cực hiếm. Đây là điều quan trọng vì trẻ được nuôi dạy bởi cả bố lẫn mẹ trong một mái nhà ít xung đột sẽ có tâm lý và cảm xúc lành mạnh hơn những bé mà bố mẹ ly hôn hoặc không kết hôn.

8. Chung sống trước làm mất đi sự hứng thú trong giai đoạn đầu sau cưới. Trở thành cô dâu và chuyển tới sống với chồng để bắt đầu cuộc sống mới với chiếc nhẫn lấp lánh trên tay là một trải nghiệm tuyệt diệu mà nhiều phụ nữ vẫn mong ngóng. Nhưng nhiều người không có được trải nghiệm này khi chấp nhận sống chung không hôn thú.

Vương Linh