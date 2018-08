Tổ chức National Fatherhood Initiative (Mỹ) đã tiến hành một cuộc khảo sát tìm hiểu lý do của các vụ ly dị. Dựa trên kết quả của họ, dưới đây là 8 lý do phổ biến nhất.

Thiếu cam kết, tranh cãi nhiều là 2 nguyên nhân hàng đầu dẫn đến li hôn. Ảnh: Londonmumsmagazine

1. Thiếu cam kết

73% các cặp vợ chồng cho rằng thiếu cam kết và ràng buộc chính là lý do khiến cuộc hôn nhân của họ xấu đi.

Theo khảo sát, 62% những người đã ly hôn cho biết họ muốn người bạn đời cũ của mình cố gắng hơn để duy trì hôn nhân. 30% nam giới và 21% phụ nữ ước rằng giá như chính họ cố gắng hơn để gìn giữ cuộc sống gia đình.

2. Tranh cãi quá nhiều

56% những người đã ly hôn tham gia cuộc khảo sát nói rằng tranh cãi quá nhiều là lý do dẫn đến sự tan vỡ của họ. Không ngừng tranh cãi dẫn đến không có biện pháp giải quyết có thể gây nguy hiểm lớn cho bất kỳ mối quan hệ nào.

Chuyên gia các vấn đề gia đình Clinton Power cho rằng: "Một trong những lý do chính khiến tranh cãi kéo dài là do bạn không hiểu, không đánh giá đúng mức hoặc không thừa nhận quan điểm của người bạn đời. Một khi bạn có thể tự mình đánh giá cao những điểm khác biệt của người bạn đời, khi đó bạn đã xuống thang trong tranh luận và đang tìm kiếm giải pháp để hòa giải".

3. Không chung thủy

Không có gì ngạc nhiên khi lừa dối đóng một vai trò quan trọng trong ly hôn. Đó là lý do phổ biến thứ ba được trích dẫn trong cuộc khảo sát, 55% số người được hỏi nói rằng ngoại tình là nguyên nhân gây ra sự chia tay của họ.

Chuyên gia tâm lý Ruth Houston cảnh báo sự không chung thủy thường bắt đầu như kiểu một tình bạn trong sáng. Từ vấn đề tinh thần, tình cảm sẽ dần dẫn đến yếu tố nhục dục.

4. Kết hôn khi quá trẻ

46% những người đã ly hôn được phỏng vấn cho rằng tuổi tác là một nhân tố gây nên sự bất ổn cho hôn nhân của họ.

Gần một nửa những cặp kết hôn trước 20 tuổi đã ly dị trong khoảng thời gian 15 năm sau ngày cưới. Con số này giảm xuống còn 35% đối với những cặp kết hơn ở độ tuổi 24-26.

5. Những kỳ vọng không thực tế

45% những người được hỏi cho rằng những kỳ vọng thiếu thực tế cuối cùng đã dẫn đến ly hôn. Power nói rằng các cặp vợ chồng thường không lường trước được số lượng những cuộc tranh cãi có thể xảy ra trong cuộc sống gia đình.

"Một nhiệm vụ quan trọng đối với các cặp vợ chồng là phải cho phép và thừa nhận sự khác biệt khi chúng bắt đầu xuất hiện. Những cặp vợ chồng có thể xử lý linh hoạt vấn đề bất đồng thì có thể sống hạnh phúc hơn.

6. Thiếu bình đẳng

Một tỷ lệ lớn những người được khảo sát (44%) nói rằng họ cảm thấy cuộc hôn nhân của họ là bất bình đẳng, và cuối cùng sự bất bình đẳng dẫn đến ly hôn. Nếu một người cảm thấy trách nhiệm đối với gia đình không công bằng giữa hai vợ chồng, mối quan hệ hôn nhân sẽ đứng trước nguy cơ tan vỡ.

7. Thiếu sự chuẩn bị

41% số người được hỏi cho biết họ đã không được chuẩn bị gì trước khi bước vào hôn nhân. Thiếu những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống gia đình, những người này cảm thấy họ khó khăn khi hòa hợp với bạn đời.

Một cuộc hôn nhân phù hợp hay được tư vấn trước hôn nhân có thể giúp các cặp vợ chồng đảm bảo rằng họ được trang bị đầy đủ về cảm xúc để có thể gắn kết với nhau.

8. Lạm dụng

Đáng buồn thay, 29% các vụ ly dị xảy ra do kết quả của bạo lực gia đình.

Đối với các nạn nhân của sự lạm dụng, ly dị có thể là một quá trình phức tạp hơn nhiều . "Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo rằng bạn có thể an toàn khi nghĩ đến ly thân hoặc ly dị," Power tư vấn. "Thứ hai, hãy để những người gần gũi với bạn biết về những nguy hiểm có thể xảy ra do việc chuẩn bị hoặc thông báo ly dị của bạn. Nên có một kế hoạch dự phòng để mọi người có thể giúp bạn an toàn”.

Kim Anh (Theo Msn)