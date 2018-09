Những phát hiện thú vị về khả năng cương của 'cậu nhỏ' / Chiều dài 'cậu nhỏ' và thước đo hài lòng của phụ nữ

Chủ đề gây tranh cãi này xuất phát từ mối bận tâm tới phần cơ thể được coi là niềm tự hào của đấng mày râu. Dưới đây là một số sự thật liên quan tới kích thước của cậu nhỏ, có thể giải đáp phần nào thắc mắc của các quý ông.

1. Kích thước trung bình của cậu nhỏ khi cương

Kích thước trung bình của cậu nhỏ khi cương là dài 12,7 cm và đường kính khoảng 3,8 cm. Cụ thể, một nghiên cứu đăng trên tờ Journal of Sexual Medicine cho biết đàn ông Mỹ có chiều dài “cậu nhỏ” trung bình là 14,2 cm. Chỉ 15% nam giới chiều dài trên 17,7cm và chỉ 3% dài trên 20,3 cm.

2. Kích thước cậu nhỏ có ý nghĩa với tình một đêm

Những người đàn ông đang tìm kiếm tình một đêm có thể cảm thấy bị áp lực đối với cuộc tình một đêm ngắn ngủi. Một nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo của Hiệp hội Khoa học tâm lý ở San Francisco, California, Mỹ vào tháng 6/2014 nhận thấy rằng khác với những đối tác gắn bó lâu dài, với những đối tác một đêm, chu vi của cậu nhỏ quan trọng hơn là độ dài. Theo các nhà nghiên cứu, điều này có thể là do đầu mút thần kinh nhạy cảm với áp lực âm đạo có thể cảm nhận sự giãn ra nhờ độ lớn của “cậu nhỏ”.

3. Cậu nhỏ không nhất thiết phải hoành tráng

Những quý ông có "cậu nhỏ" khiêm tốn có thể yên tâm rằng bộ phận này hoành tráng không phải luôn tốt. Kích cỡ tương ứng với cơ thể các chàng mới là điều hấp dẫn chị em hơn. Sự tự tin của quý ông, tính cách thú vị và sự hấp dẫn là những yếu tố dự báo mạnh mẽ cho sự hài lòng trong khi “yêu” và có ý nghĩa hơn là kích thước cậu nhỏ không tương xứng.

4. Cậu nhỏ có kích thước nào, đàn ông vẫn lo lắng

Dù là người đàn ông bình thường, nhiều quý ông vẫn lo lắng về kích thước dương vật của mình. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Sexual Medicine năm 2013 chỉ ra rằng thậm chí đàn ông có "cậu nhỏ" trung bình hoặc trên trung bình cũng có cảm giác không hài lòng và tự ti. 35% nam giới được khảo sát hài lòng với kích thước "cậu nhỏ" của họ và 30% cho biết không hài lòng. Những người lo lắng nhiều nhất là những người đồng tính, lưỡng tính và đàn ông lớn tuổi. Người ta tin rằng tỷ lệ xấu hổ về "cậu nhỏ" ở đàn ông đồng tính và lưỡng tính có thể tăng lên do họ có cơ hội so sánh với cơ thể người khác. Tuy nhiên, ở đàn ông lớn tuổi, sự thiếu tự tin này có thể xuất phát từ những lo ngại về tình trạng sức khỏe để thực hiện “chuyện ấy”.

5. Đức là nơi thực hiện phẫu thuật tăng kích thước cậu nhỏ nhiều nhất

Đức là thủ đô của thế giới về phẫu thuật tăng kích thước “cậu nhỏ”. Dữ liệu năm 2014 của Hội phẫu thuật chỉnh hình tạo hình thẩm mỹ quốc tế chỉ ra rằng 18% tất cả các trường hợp phẫu thuật tăng kích thước “cậu nhỏ” trên thế giới được thực hiện ở Đức. Điều này đồng nghĩa với khoảng cứ 8/100.000 đàn ông trưởng thành thực hiện phẫu thuật nói trên ở nước này. Venezuela, Tây Ban Nha và Mexico đứng sau nước Đức về số ca phẫu thuật.

6. Cách tốt nhất để có “cậu nhỏ” lớn hơn là giảm béo

Có rất nhiều loại kem, thuốc và thủ thuật hứa hẹn tăng kích thước của "cậu nhỏ" nhưng sự thật là chưa có cách nào được chứng minh một cách khoa học là có hiệu quả. Tạp chí Psychology Today chỉ ra rằng giảm mỡ bụng bằng cách tập luyện, ăn ít thịt, pho mát và ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật hơn để giảm trọng lượng. Bụng to có thể chèn vào gốc dương vật và khiến nó trông nhỏ hơn. Giảm mỡ bụng sẽ giúp "cậu nhỏ" của bạn trông như có kích thước lớn hơn.

7. "Cậu nhỏ" của chàng đồng tính khi cương có kích thước lớn hơn

Trung bình, kích thước "cậu nhỏ" của người đàn ông đồng tính dài hơn khoảng 0,8 cm. Nghiên cứu đăng trên tờ Archives of Sexual Behavior năm 1999 có thể có điều gì đó đã xảy ra với hormone trước khi sinh và nó ảnh hưởng tới cấu trúc, kích thước của bộ phận sinh dục, chắc chắn cấu trúc nhất định của não ảnh hưởng tới định hướng tình dục. Kích thước “cậu nhỏ” được tìm hiểu ở đây là tự báo cáo.

8. Không thể dự đoán kích thước “cậu nhỏ” qua vẻ ngoài của quý ông

Các nhà khoa học đã cố gắng liên hệ kích thước "cậu nhỏ" với kích thước bàn chân, mũi, ngón tay cái, dái tai và ngón tay trỏ. Một nghiên cứu đăng trên tờ West African Journal of Medicine năm 2006 đã thử kiểm chứng niềm tin cho rằng kích thước “cậu nhỏ” của một người có thể được dự đoán qua vóc dáng và kích thước vòng mông của anh ấy, với những người nhỏ và mông lép dễ có “cậu nhỏ” dài. Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy chiều dài "cậu nhỏ" không liên quan tới vóc dáng. Nhìn chung, bạn không thể dự đoán kích thước của cậu bé mà không quan sát trực tiếp.

Hải Ngân (Theo Medicaldaily)