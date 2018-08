Nỗi khổ của những người vợ giỏi / Muốn quản 'dế' chồng cũng phải cao tay

Trong hôn nhân vợ chồng luôn cần nhau, dù là sự hỗ trợ tinh thần khi khó khăn hay những việc nhỏ nhặt hàng ngày. Tuy nhiên, một số điều bạn mong đợi ở các ông chồng là không thực tế. Dưới đây là 9 điều người vợ không nên yêu cầu chồng thực hiện:

Lựa chọn giữa bạn và mẹ anh ấy

Dù vấn đề của bạn với mẹ chồng là gì, chẳng hạn như thi thoảng anh ấy coi mẹ là trên hết hay đơn giản bạn và bà không hợp nhau, hãy bỏ qua những chuyện đó vì bạn đời của bạn. Mẹ chồng là người đã sinh ra anh ấy. “Trong nhiều trường hợp, anh ấy sẽ chọn mẹ thay vì bạn và bạn nên chấp nhận điều đó”, chuyên gia về hôn nhân gia đình April Masini (Mỹ) nói. Bạn không nên yêu cầu chồng phải chọn bạn hay mẹ anh ấy. Làm như vậy, bạn sẽ gây chia rẽ giữa hai vợ chồng, chứ không phải giữa anh ấy và mẹ.

Ảnh minh họa: Womansday.com.

Nghe bạn tâm sự như một người bạn gái thân

Chồng bạn có thể lắng nghe bạn trong những lúc khó khăn nhưng không phải lúc nào anh ấy cũng sẵn sàng nghe bạn xả mọi điều. "Đàn ông và phụ nữ có những mục đích khác nhau khi giao tiếp. Với đàn ông, họ chỉ tập trung vào phân tích và giải quyết vấn đề, còn phụ nữ thì chỉ tập trung bày tỏ tình cảm, cảm xúc của mình", chuyên gia tình yêu - hôn nhân David Bennett - tác giả của cuốn “Eleven Dating Mistakes Women Make (And How to Correct Them) nói. Theo ông, việc phụ nữ yêu cầu chồng phải thích thú khi nghe mình "tám" sẽ làm người đàn ông cảm thấy chán nản và bạn cũng cảm thấy chán theo khi "nửa kia" chẳng có hứng thú gì khi lắng nghe câu chuyện của bạn.

Không bao giờ chú ý đến người phụ nữ khác

Đàn ông và ngay cả vợ của họ cũng không thể không ngoái nhìn các cô nàng xinh đẹp. Bạn không nên mong đợi chồng mình sẽ không chú ý đến một phụ nữ xinh đẹp khi cô ấy đi ngang qua. "Nhìn ngắm là chuyện hết sức bình thường và không phải là một điều gì đó thiếu lành mạnh”, nhà tâm lý Jason Nik nói. Rõ ràng khi chồng bạn tán tỉnh người phụ nữ khác thì bạn mới nên tỏ thái độ với anh ấy.

Từ bỏ niềm đam mê của anh ấy, dù đó là nghề nghiệp hay sở thích cá nhân

Chẳng phải lúc mới quen và yêu, niềm đam mê riêng của anh ấy là một phần khiến bạn thấy chàng cuốn hút? Vì vậy, bạn không nên yêu cầu chồng từ bỏ niềm đam mê khi hai người đã kết hôn. Khi người chồng vùi đầu vào công việc hay sở thích, đó không phải bỏ bê gia đình mà là để tìm niềm hạnh phúc trọn vẹn cho mình. Tuy nhiên, sự cân bằng là chìa khóa: Chàng không vì niềm đam mê của mình mà quên cả việc thường xuyên dành thời gian cho gia đình và quan tâm đến vợ.

Trở thành một người đàn ông khác

Sẽ là điều bình thường khi đôi khi bạn tự hỏi mình "Sao tôi lại lấy người này?" sau nhiều năm chung sống. Hãy nhớ rằng, những điểm xấu ở chồng chỉ là một phần của anh ấy. Theo Nakya Reeves, cố vấn về hôn nhân và gia đình ở Nam Florida, Mỹ, nếu có điều gì không vừa lòng, hãy góp ý với chồng. Chẳng hạn, nếu bạn có ông chồng hay có vấn đề về giờ giấc, hãy thể hiện để anh ấy biết, bạn thực sự cần chồng đi đón con đúng giờ nhưng có thể chấp nhận thói quen để anh ấy ăn tối muộn.

Với những nhiệm vụ quan trọng, hãy giải thích để anh ấy hiểu việc làm của anh ấy có ý nghĩa lớn trong kế hoạch hoạt động chung của gia đình trong ngày, sau đó, thảo luận về trách nhiệm mỗi người cần thực hiện. Bằng cách đó, chồng bạn sẽ cảm thấy anh ấy nhận một trách nhiệm quan trọng (là đón con) và cần hoàn thành, hơn là đơn giản chỉ thấy mình bị vợ cằn nhằn.

Không gặp gỡ bạn bè của anh ấy

Anh ấy cần có những người bạn chí cốt, có thể là các đồng nghiệp hay bạn học, cũng như bạn cần có những người bạn thân của mình. Nếu bạn ngăn chồng gặp gỡ bạn bè, anh ấy sẽ cảm thấy buồn bã và sẽ trách móc bạn.

"Nếu những người bạn nữ của chồng không tôn trọng ranh giới và điểm dừng hoặc cố tình quyến rũ anh ấy, bạn nên buộc hai người đó ngừng liên lạc với nhau và cho cô ấy biết rằng không nên làm người thứ ba", nhà tâm lý học lâm sàng, tiến sĩ Ramani Durvasula khuyên.

Ghi nhớ mọi khoảnh khắc đặc biệt trong chuyện tình yêu của hai bạn

Phụ nữ thường ghi nhớ những khoảnh khắc xúc động giỏi hơn nam giới. Trong khi bạn nhớ chính xác ngày và thời điểm hai người đính ước với nhau, chồng bạn có thể đã quên.

Vì vậy, hãy nhắc khéo chồng trước những ngày kỷ niệm của hai bạn. Nếu anh vẫn chưa hiểu, hãy bình tĩnh giải thích và nói lý do tại sao bạn cảm thấy buồn. Đừng đổ lỗi cho chồng hay mong đợi anh ấy sẽ hiểu khi bạn không nói ra. Bạn không nên mong đợi anh ấy sẽ hiểu bạn muốn nói gì qua tiếng thở dài.

Chia sẻ mọi sở thích của bạn

"Đừng rủ chồng tham gia vào các hoạt động mà anh ấy không thích", cố vấn chuyên gia các mối quan hệ Tina B. Tessina nói. Trên thực tế, theo đuổi những đam mê riêng của bạn sẽ thúc đẩy tình cảm của hai người. Hãy cho anh ấy cơ hội để cảm thấy thiếu vắng bạn. Anh ấy sẽ đáp lại bằng việc tán tỉnh, chiều chuộng, yêu thương bạn và cho bạn biết rằng anh ấy trân trọng bạn. Sau đó, hai bạn có thể làm một điều gì đó cùng nhau và có những kỷ niệm đẹp bên nhau.

Phải trở nên "người lớn" hơn khi bạn hành động như trẻ con

Im lặng và lạnh nhạt hoặc sử dụng hình thức "cấm vận" (đặc biệt là sex) để thể hiện giận dỗi với chàng là cách hành xử hết sức trẻ con và phản tác dụng. Thay vì dỗ dành bạn, anh ấy có thể đáp lại bằng thái độ tương tự. Im lặng và thờ ơ làm mọi vấn đề phức tạp hơn, chỉ tạo nên vòng luẩn quẩn tiêu cực, phá hủy mối quan hệ bằng cách gây cảm giác giận dữ và oán hận giữa hai người.

Nếu bạn cảm thấy anh ấy còn nợ bạn một lời xin lỗi, đừng im lặng hay tấn công anh ấy bằng "chiến tranh lạnh". Thay vào đó, hãy quyết đoán với một "tuyên bố": "Em cảm thấy bị tổn thương khi anh thờ ơ với em và những điều em nói. Em cảm thấy anh cần phải xin lỗi cho cách anh đối xử với em hôm qua. Lần sau, anh đừng làm thế với em nữa nhé".

Quỳnh Trang (theo Womansday.com)