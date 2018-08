Nhóm chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu ung thư Cork (Đại học tổng hợp Corkhas) đã tìm thấy những vi khuẩn vô hại trong sữa chua di chuyển tự do trong cơ thể và có thể lớn lên trong khối ung thư. "Vi khuẩn đi từ ruột vào máu và lớn lên bên trong các khối u trên khắp cơ thể, ở đó chúng có thể tạo ra những gì mà chúng ta muốn", nhà nghiên cứu, tiến sĩ Mark Tangney cho biết trên ABC. Chẳng hạn, các nhà khoa học có thể biến đổi gene của những vi khuẩn này, nhờ thế chúng sẽ tiết ra các tác nhân chống ung thư bên trong chính khối u. Phát hiện này một ngày nào đó có thể giúp loại bỏ kỹ thuật tiêm hóa chất xạ trị vào người, vốn gây đau đớn, đồng thời giảm ảnh hưởng có hại của nhiều liệu pháp chữa ung thư hiện nay lên các tế bào lành. Các phương pháp hóa trị hiện nay bên cạnh việc tiêu diệt tế bào ung thư còn gây độc hại cho nhiều tế bào lành, và thường gây ra nhiều phản ứng phụ cho bệnh nhân. Đó là lý do vì sao các nhà nghiên cứu rất hứng thú với công trình mới này. T. An