- Thưa bác sĩ! Năm nay em 24 tuổi, em bị tàn hương từ khi 18 tuổi, khi đó tàn hương chỉ xuất hiện rất ít mà mờ, 2 năm gần đây tàn hương nổi nhiều hơn và đậm màu hơn. Xin bác sĩ tư vấn giúp em cách chữa trị như thế nào ạ. Em cảm ơn bác sĩ! (Mot Mi Xinh Xinh, 24 tuổi, TP HCM)

- Bác sĩ Trần Ngọc Ánh (Phó chủ nhiệm bộ môn da liễu Đại học Y Phạm Ngọc Thạch): Tàn hương (hay gọi là tàn nhang) sẽ tăng lên khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và một số vấn đề liên quan đến nội tiết. Đặc biệt là khi trong kỳ kinh và mang thai của người phụ nữ thì tàn ngang thường có đậm màu hơn.

Đối với tàn nhang, phòng ngừa thì tốt hơn điều trị. Quan trọng nhất là phải tránh nắng, ra đường trời mát vẫn phải sử dụng kem chống nắng và tránh đi vào giữa trưa (từ 10h đến 15h). Nếu phải ra ngoài thì dùng kem chống nắng, đeo khẩu trang. Ngay khi ở trong nhà mà có cửa kính và có ánh nắng mặt trời xuyên qua vẫn phải sử dụng kem chống nắng. Bên cạnh đó, có thể thoa một số loạt mỹ phẩm để làm nhạt màu tàn nhang, làm sáng da. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý chế độ sinh hoạt điều độ, không thức khuya, không dùng các chất kích thích, dinh dưỡng hợp lý, không ăn đồ cay nóng và bổ sung thêm một số vitamin C, E.

- Chào bác sĩ Sương, em là Ngọc, 25 tuổi, chưa có gia đình, khoảng 2 năm gần đây trên vùng da gần mắt của em xuất hiện những đốm nâu nâu, mà theo em đây là hiện tượng sạm da. Em rất ít khi dùng mỹ phẩm và thường xuyên uống thuốc kháng sinh loại mạnh do bị viêm xoang mãn tính, việc uống thuốc như vậy có ảnh hưởng đến làn da không. Mong bác Sương tư vấn cho em một loại kem dưỡng da sử dụng hàng ngày thích hợp với làn da nhờn của em. Em nhìn làn da bác Sương quả thực rất ngưỡng mộ.

- Bác sĩ Võ Thị Bạch Sương, Giảng viên bộ môn Da liễu Đại học Y dược TP HCM: Chào Ngọc, rất cảm ơn lời khen và tình cảm của em (niềm vui ngày 27/2 chăng?). Không phải kháng sinh nào cũng gây ra sạm da mặc dù sạm da có thể gây ra do thuốc. Trước mắt, em cần tránh nắng, đeo kính mát có khả năng chống nắng, sử dụng những loại kem dưỡng da có chứa chất chống nắng, vitamin C, vitamin PP, Licorice, Arbutin, Acid Kojic... Việc sử dụng phải được thực hiện đều đặn lâu dài thì mới có kết quả. Cần thông báo với bác sĩ tai mũi họng chọn lựa các thuốc không gây nhạy cảm ánh sáng.

- Tôi 32 tuổi, 2 gò má tôi xuất hiện nám da khoảng một năm trở lại đây theo mức độ tăng dần. Xin cho tôi hỏi cách điều trị và phòng ngừa. Xin cảm ơn! (Nguyễn Tuấn, 32 tuổi, TP HCM)

- BS Sương: Chào bạn Tuấn, vết nám ở đàn ông hiếm gặp hơn do sự khác biệt về nội tiết và ít nguy cơ bị nám từ việc sử dụng mỹ phẩm hơn là ở phụ nữ. Bạn cần tránh nắng tích cực: hạn chế ra nắng từ 10h sáng đến 15h chiều, hoặc sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên 30 phút trước khi ra nắng, dùng đủ lượng và lặp lại khi đổ mồ hôi nhiều hoặc khi xuống nước.

Cần bổ sung chế độ ăn nhiều vitamin C, các nguồn thực phẩm có chứa L-cystin và thoa các thuốc bôi có công dụng làm mờ vết nám. Tốt nhất bạn nên đi khám bệnh để được bác sĩ chọn lựa thuốc bôi phù hợp với làn da của bạn.

- Thua bac si. Nam nay em 25 tuoi, vung da mat co rat nhieu tan nhang, luc nho khong co, den luc day thi moi xuat hien, vay xin bac si tu van giup cach lam giam bot tan nhang tren mat a. Ngoai ra, dao gan day chan tay em xuat hien nhung not san, nhin giong nhu mun, em co tham khao tren bao thi biet do la viem nang long, truoc day khong co, xin bac si tu van de mua thuoc dieu tri a. Xin cam on bac si. Fanta1622. (Uyen Le, 25 tuổi, TP HCM)

- Bác sĩ Trần Ngọc Ánh: Về cách điều trị tàn nhang, tôi đã đề cập ở trên. Bạn có thể tìm mua những sản phẩm làm sáng da, mờ tàn nhang có hoạt chất như: vitamin C, vitamin E, axit Licorice, axit Kojic, Arbutin... an toàn và hiệu quả.

Hiện tượng mà em nói giống như viêm nang lông thì tôi nghĩ đó là mụn trứng cá vì viêm nang lông xuất hiện ở vùng có lông (như da đầu, vùng nách, mặt) và rất ngứa. Còn mụn trứng cá xuất hiện ở mặt, lưng, ngực, tay với những vết sần, mụn mủ thường không gây ngứa. Để điều trị mụn trước hết phải giữ vệ sinh da để giảm nhờn và chống nhiễm trùng. Về dinh dưỡng, bạn nên ăn nhiều rau, trái cây, uống nhiều nước. Thời gian điều trị cũng cần kiên nhẫn vì mụn trứng cá liên quan đến nội tiết, độ tuổi...

- Tôi bị nám da đã lâu, tuy không lan rộng nhưng cũng không hề thuyên giảm. Tôi có thể gặp bác sĩ ở đâu để khám chi tiết? (Pham Kieu, 40 tuổi, 40/18 Nguyen Gian Thanh, Q10)

- BS Sương: Chào bạn, Bệnh viện Da liễu và các phòng khám có chuyên khoa da đều có chữa bệnh nám. Bạn có thể chọn lựa địa chỉ thích hợp gần nơi bạn sống hoặc niềm tin vào một thầy thuốc nào đó. Chúc bạn luôn vui khỏe!

- Tôi thường rửa mặt bằng nước vo gạo đặc mỗi ngày có tốt không? Nước vo gạo có tác dụng dưỡng da như thế nào? Xin cảm ơn chị (Trương Quỳnh Hoa, 36 tuổi, Quận 8, TP Hồ Chí Minh)

- BS Sương: Chào bạn, trong cám gạo có chứa chất Licorice - được công nhận có tác dụng làm mờ vết nám. Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng nước vo gạo đặc thì đôi khi không loại bỏ được chất bẩn trong cám gạo, nếu sử dụng nước vo gạo loãng sau khi làm sạch nhiều lần thì hiệu quả điều trị lại không đáng kể. Việc làm này không gây hại da nhưng mất thời gian và tác dụng đem lại không cao. Bạn có thể chọn lựa các sản phẩm (thuốc điều trị, kem dưỡng) có chứa chất trên.

- Tôi năm nay 30 tuổi, nhưng có làn da không được đẹp từ hồi còn thiếu nữ, bị rất nhiều tàn nhang, mặc dù da trắng và mịn. Tôi cũng đã dùng một số các sản phẩm chăm sóc da trị nám tàn nhang của nhiều hãng có tiếng nhưng không thấy có hiệu quả. Hiện tôi đang mang thai cháu thứ 2, làn da trông càng tệ vì những vết tàn nhang càng đậm màu hơn (tôi vẫn dùng sản phẩm chống nắng thường xuyên). Tôi nên làm thế nào để cải thiện được tình trạng da của mình, sau khi sinh tôi có nên đi chiếu laze không? (Nguyen Dieu Huong, 30 tuổi, TP HCM)

- BS Trần Ngọc Ánh: Hồi còn trẻ thì đẹp, đến nay không còn được như xưa là do sự thay đổi nội tiết ở người nữ khi sau sinh con và vấn đề lão hóa (theo quy luật sinh học). Việc điều trị tàn nhang cần thời gian lâu dài. Như đã nói trên ngoài những sản phẩm dưỡng da, trị nám, bạn cần phải bảo vệ da thường xuyên tránh ánh nắng mặt trời và bổ sung những chất dinh dưỡng cho da. Cần chú ý không dùng một số loại thuốc có thể làm đậm màu tàn nhang và sạm da như thuốc ngừa thai, kháng sinh, thuốc điều trị thần kinh... vì những loại thuốc này làm cho da tăng nhạy cảm với ánh sáng mặt trời.

Ngoài ra bạn có thể bổ sung một số thực phẩm dinh dưỡng giúp làm sáng da có vitamin C, vitamin E, Selenium, L cystin...vì những hoạt chất này ức chế sự ôxi hóa các gốc tự do là nguyên nhân của sự lão hóa, tăng đào thải melamin ở lớp sừng của da, làm sáng da, giảm đồi mồi, tàn nhang...

- Kính gửi Bác sĩ, em do tiêm thuốc nội tiết để điều trị bệnh vô sinh nên da mặt bị nám hết ở hai bên gò má từ 02 năm nay và ngày càng lan rộng ra. Em không biết nên dùng loại thuốc nào để điều trị cho nó giảm bớt nám cả. Rất mong nhận được tư vấn của bác sĩ. Em xin chân thành cảm ơn (Nguyễn Thị Tuyết Mai, 33 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội)

- BS Trần Ngọc Ánh: Sạm da cũng có nguyên nhân là do thuốc nội tiết điều trị bệnh. Trong trường hợp cần thiết phải sử dụng thuốc nội tiết, việc điều trị nám sẽ khó khăn hơn và kết quả thường thì chỉ giảm phần nào. Tuy nhiên bạn cũng có thể hạn chế nám bằng cách bảo vệ da khỏi ánh nắng, dùng sản phẩm làm trắng da dạng (thoa hoặc kèm theo uống), mà trong thành phần có chứa vitamin C, E, L cystin... nếu không có chống chỉ định. Thường sau khi ngưng điều trị nội tiết, tình trạng sạm da sẽ giảm và việc điều trị nám sẽ có hiệu quả hơn.

- Gửi bác sĩ Sương. Tôi 37 tuổi, từ khi trẻ đã có tàn nhang trên mặt nhưng không nhiều. Vài năm gần đây, một số nốt tàn nhanh đã lan rộng ra và có xu hướng thành những đốm nám. Tôi rất lo lắng và cũng tìm hiểu cách phòng ngừa nhưng theo tôi biết thì nám không chữa được, dùng mỹ phẩm đặc trị cũng không ăn thua. Tôi chỉ biết tránh nắng và bôi kem chống nắng mỗi khi ra đường. Vậy bác sĩ cho hỏi có cách gì ngăn ngừa không cho các đốm nám phát triển tiếp không? Nám và tàn nhang có phải là một không? (Vũ Ngọc Bích, 37 tuổi, TP HCM)

- BS Sương: Chào bạn, tàn nhang và đốm nâu có thể hình thành và tăng dần theo tuổi như một quy luật. Do đó, chúng ta chỉ có thể làm mờ hoặc mất chúng chứ không thể ngăn ngừa sự nổi thêm của thương tổn mới. Tránh nắng là một việc làm tích cực giúp hạn chế phần nào độ sậm, sự lan rộng của thương tổn mới. Với các thương tổn hiện hữu, chúng ta có thể thoa các thuốc làm mờ hoặc sử dụng các biện pháp vật lý như là chiếu IPL, Laser...

Nám và tàn nhang đều là những thương tổn do sự tăng sắc tố bất thường trên da, cùng tăng sậm hơn khi ra nắng. Tàn nhang là những đốm nhỏ hình tròn hoặc bầu dục, ở vị trí phơi bày (mặt, cổ, tay, vai); có liên quan đến yếu tố di truyền, chủng tộc. Nám là sự tăng sắc tố bất thường thành mảng ở trán, hai má, mũi, vùng râu, cằm, chịu tác động bởi nhiều yếu tố như: nội tiết, di truyền, thuốc uống, ánh nắng mặt trời, một số bệnh toàn thân, dinh dưỡng, stress, sự lão hóa...

Việc điều trị và phòng ngừa nám và tàn nhang tương đối giống nhau. Chế độ dinh dưỡng cân đối và đầy đủ dưỡng chất, tăng cường bổ sung nguồn thực phẩm chứa vitamin C, vitamin E, Beta Caroten, Selenium... cũng có tác dụng hỗ trợ cho việc cải thiện các đốm nâu và tình trạng sạm da khi tuổi tăng dần. Các viên thuốc uống chứa các chất đã kể, vitamin PP, L-cystin thường được bác sĩ kê đơn cho các tình trạng này.

- Chào Bác sĩ! Cho em hỏi hiện nay trên thị truờng có các loại thuốc, mỹ phẩm nào điều thị nám da hiệu quả cho 2 độ tuổi sau: - Cho người 23 tuổi - Cho người 45 tuổi. Trân trọng cảm ơn bác sĩ! (Minh Kieu Huynh, 23 tuổi, Dong Nai)

- BS Trần Ngọc Ánh: Nguyên tắc chung của điều trị nám đầu tiên là chống nắng bằng kem chống nắng (từ lúc sáng sớm cho đến chiều), ngay cả khi ở trong nhà. Kế tiếp là chế độ sinh hoạt điều độ, tránh stress, ngủ đủ. Về chế độ dinh dưỡng, cần bổ sung đầy đủ vitamin, khoáng chất, đạm.

Đối với người lớn tuổi (40 trở lên), việc điều trị nám thường khó hơn do vấn đề lão hóa da. Trước hết có thể dùng các sản phẩm thoa để làm mờ vết sạm có hoạt chất Arbutin, Mulbery, axit Azelaic, axit Tranexamic... Bên cạnh đó có thể sử dụng những biện pháp vật lý như: laser, lột hóa chất, siêu mài mòn.

Để việc điều trị hiệu quả hơn, bạn có thể uống bổ sung các loại thực phẩm dinh dưỡng có thành phần Selenium, L cystin, vitamin C, E... như Blooming, Belaf, Newpantio...

Mặc dù có nhiều phương pháp, song việc điều trị nám thường khó khăn và lâu dài nhất là ở người lớn do tình trạng nám da dễ tái phát hơn.

- Xin bác sĩ tư vấn giúp, làm thế nào để không bị nám, sạm da sau khi sinh. (Kim Chi, 27 tuổi, Lê Lâm, Tân Phú, TP HCM)

- BS Sương: Chào Kim Chi, đi cùng niềm vui làm mẹ, giai đoạn mang thai có thể đem đến cho người phụ nữ một số biến đổi bất lợi trên da. Các vết nám hình thành trong giai đoạn mang thai có thể gặp ở một số chị em do sự thay đổi nội tiết. Trên lý thuyết, chúng sẽ nhạt màu dần theo thời gian khi người phụ nữ có kinh trở lại. Sau khi sinh, nếu bị nám có thể do một trong số những nguyên nhân sau đây: sự căng thẳng, sử dụng mỹ phẩm trong giai đoạn ở cữ, một số thuốc uống, khi đi làm trở lại chị em phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời...

Không thể đề ra biện pháp phòng ngừa chắc chắn được. Bảo vệ da với nắng, giữ tinh thần thoải mái, sử dụng mỹ phẩm khi thực sự cần thiết với những hiểu biết rõ ràng, hạn chế sử dụng thuốc uống nội tiết... là những việc làm giúp phòng ngừa tích cực tình trạng sạm nám sau sinh.

- Chào BS Sương, em 33, vừa mới lập gia đình. Nhưng không hiểu sao sau khi lập gia đình, em phát hiện da mặt mình thường xuyên bị mụn, mới đây, còn phát hiện vết nám trên má. Em đã ra quầy thuốc tây tìm mua loại thuốc nào tốt tốt để có thể ngăn chặn việc này, nhưng thấy có rất nhiều loại thuốc trị nám, mà lại còn giống giống nhau nữa. Em không biết chọn loại nào luôn. Xin BS tư vấn giúp em nên chọn loại thuốc nào là tốt nhất ạ? (Trương Thị Hoàng Mai, 33 tuổi, Quận 6 - HCM)

- BS Sương: Chào bạn Hoàng Mai, có nhiều hoạt chất giúp cải thiện độ sậm của vết nám: Hydroquinone, Acid Azelaic, Arbutin, Licorice, Acid Kojic, Vitamin C, Glutathion... Việc chọn lựa chất nào có thể thay đổi tùy vết nám, tùy làn da. Em cần đi khám bệnh để được tư vấn cụ thể.

Cần thận trọng với các sản phẩm làm trắng nhanh, chúng thường chứa chất Corticoid, khi sử dụng sẽ đẹp lúc đầu làm giảm nám nhanh nhưng về sau sẽ làm nổi mụn, đỏ da, nổi gân máu trên da, tăng sự nhạy cảm của da... Chúc em mau lành bệnh!

- Phong nam da theo phuong phap nao la hieu qua nhat thua bac si (Thanh Hai, 33 tuổi, So 1 doan tran nghiep HN)

- BS Trần Ngọc Ánh: Vì nám da rất khó điều trị nên phòng bệnh thì hay hơn chữa bệnh. Trong điều kiện thời tiết khí hậu ở nước ta nắng nóng quanh năm, việc bảo vệ da khỏi tác dụng có hại của ánh nắng mặt trời là quan trọng nhất nên bạn cẩn thường xuyên sử dụng khẩu trang, kem chống nắng từ sáng đến chiều khi ra ngoài. Tiếp theo là chế độ sinh hoạt lành mạnh, không thức khuya, tránh stress, chế độ dinh dưỡng giàu vitamin và khoáng chất. Ngoài ra bạn cũng nên bổ sung thêm một số thực phẩm dinh dưỡng có thành phần hoạt chất chống ô xi hóa, làm chậm quá trình lão hóa như đã đề cập ở phần trả lời trên. Thêm vào đó cần lưu ý tránh sử dụng những loại thuốc có thể gây sạm da như một số kháng sinh, kháng viêm, điều trị tâm thần, nội tiết...

- Tôi thấy một số bạn làm trong thẩm mỹ viện có khuyên rằng: Nếu bị nám thì tốt nhất là không sử dụng phương pháp chữa trị gì, vì nếu sử dụng sản phẩm hay phương pháp đặc trị thì sẽ bào mòn da, khi hết liệu trình chăm sóc, mình ra ngoài môi trường với nắng, gió và bụi thì sẽ càng nặng hơn. Vậy xin hỏi chuyên gia, như vậy có đúng không ah? (Phạm Thị Oanh, 29 tuổi, Cầu Giấy, Hà nội)

- BS Sương: Chào bạn, vết nám không gây chết người nhưng làm ảnh hưởng chất lượng cuộc sống của phụ nữ. Việc cải thiện độ sậm của vết nám sẽ giúp chị em tự tin hơn. Cho dù không điều trị, tiếp xúc thường xuyên với nắng cũng làm vết nám lan rộng và đậm hơn. Việc điều trị có mặt tích cực của nó (đương nhiên phải là trị liệu an toàn) trong việc mang lại sự thẩm mỹ và niềm vui cho chị em, giúp chị em thành công và hạnh phúc hơn trong cuộc sống.

Trong công thức của các sản phẩm trị nám thường chứa các chất lột sừng nhằm thúc đẩy việc loại bỏ nhanh chóng các tế bào hắc tố ra khỏi da do đó giúp làm nhạt màu và trẻ da. Tránh nắng là một tất yếu bắt buộc giúp duy trì kết quả điều trị nám đồng thời còn giúp ngăn ngừa sự phát sinh vết nám mới cũng như sự lão hoá da do ánh nắng. Tùy điều kiện kinh tế, nghề nghiệp, bệnh nhân có thể trình bày với bác sĩ để được chọn lựa biện pháp điều trị phù hợp.

- Chào chị! Em là Hue năm nay em 35 tuổi em đọc báo được biết sáng nay tư vấn chăm sóc và điều trị nám da, sạm da nên em gửi mail mong chị tư vấn cho làn da bị nám của em với. Da em bị nám cũng đã 7 năm rồi từ khi em sinh con đầu lòng cho đến nay em cũng đã sử dụng mấy loại kem trị nám nhưng vẫn không được chị ạ. Sáng nay được biết chị tư vấn và hướng dẫn cách điều trị và chăm sóc da bị nám em mừng lắm, mong chị hướng dẫn giùm em với chị nhé! Cảm ơn chị rất nhiều. (Hue Le, 35 tuổi, TP HCM)

- BS Trần Ngọc Ánh: Nám da sau khi sinh con là do vấn đề nội tiết và việc điều trị cần kiên trì vì thời gian điều trị sạm da thường kéo dài ít nhất 6 tháng mới hiệu quả. Thông tin em cung cấp chưa nói rõ là em đã sử dụng loại kem thoa gì vì hiện nay có rất nhiều sản phẩm tẩy nám trên thị trường, trong đó có một số loại không ghi rõ thành phần, nguồn gốc. Vì thế trước hết em nên ngưng dùng những loại kem đã sử dụng trước đây mà cần lưu ý sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài trời, đồng thời dùng kem thoa làm trắng da có chứa thành phần hoạt chất an toàn như đã đề cập ở câu trả lời trước. Bên cạnh đó, em có thể uống kèm những thực phẩm dinh dưỡng làm sáng da. Chú ý không uống các loại thuốc có thể làm cho da nhạy cảm với ánh nắng mặt trời.

- Chào BS Sương! Em bị nám hơn tháng nay rồi, Hôm trước, có người bạn chỉ cho dùng thuốc uống có tên là Blooming, nghe nói nhiều người dùng thuốc này có hiệu quả lắm, nhưng em vẫn thấy không an tâm. Xin hỏi BS, em bị nám có thể dùng loại thuốc này không ah? Và cách thức uống như thề nào? Xin cảm ơn BS. (Trương Thị Sang - Q.Thủ Đức) (Nguyễn Hoàng Mai, 42 tuổi, Cầu Giấy - Hà Nội)

- BS Sương: Hoàng Mai và Sang thân mến, thuốc bạn nói chứa L-cystin là một chất Amino Acid có lưu huỳnh. Chất này hỗ trợ điều trị nám da, mụn trứng cá, rụng tóc, hư móng... Liều dùng 2-4 viên một ngày trong nhiều tuần hoặc theo chỉ định của bác sĩ. Chúc các bạn mau bớt bệnh.

- Chào bác sĩ. Tôi là Thu 40 tuổi. Sau khi sinh em bé thứ 2 cách đây 2 năm tôi bị nám. Tôi nghe bạn bè mách bảo dùng nhau thai cừu bill placenta sử dụng trị nám rất tốt. Không biết có đúng như vậy không?Xin bác sĩ tư vấn dùng mỹ phẩm gì để trị nám có hiệu quả? Cám ơn bác sĩ. (Thu, 40 tuổi, TP HCM)

- BS Trần Ngọc Ánh: Điều trị nám có rất nhiều phương pháp. Tuy nhiên hiệu quả còn tùy thuộc vào lứa tuổi và nguyên nhân gây nám. Nếu nám chỉ nằm ở lớp thượng bì (bề mặt da) thì dễ điều trị hơn ở lớp bì. Hiện nay chưa có một phương pháp nào điều trị hiệu quả tất cả các loại nám. Nhau thai cừu có tác dụng dinh dưỡng, tái tạo tế bào mới, làm sáng da, chống ô xi hóa nên phần nào có tác dụng trị nám. Tuy nhiên hiệu quả ở đây còn tùy thuộc nguyên nhân gây nám da và khi sử dụng nhau thai cũng cần bổ sung thêm những sản phẩm uống có tác dụng làm sáng da và thoa chống nắng mới đạt hiệu quả cao.

- Chào hai bác sĩ, xin vui lòng tư vấn giúp tôi có 2 cháu gái 9 và 14 tuổi, trong dịp hè 2010, 2 con gái tôi đã về quê ngoại 01 tuần các cháu bị muỗi chích ở cả 2 chân để lại rất nhiều sẹo, mặc dù đã thoa kem nghệ một thời gian dài nhưng đến nay các vết sẹo vẫn còn, làm các cháu mất tự tin khi mặc quần áo ngắn. Xin Bác Sĩ tư vấn cho tôi nên sử dụng loại thuốc bôi nào phù hợp và an toàn cho các cháu. Chân thành cám ơn! (Dương Le Hong Linh, 43 tuổi, TP HCM)

- BS Sương: Bạn thân mến, vết thâm do muỗi đốt sẽ mờ dần theo thời gian (dù lâu đấy!). Với bé 14 tuổi, bạn có thể dùng các thuốc bôi chứa chất Hydroquinone, Acid Azelaic... để bôi trong vài tháng. Với bé 9 tuổi chỉ cần tránh nắng một thời gian dài các vết thâm sẽ giảm.

- Hiện con đang học lớp 9, mẹ con cũng bị nám và giờ con cũng bị nám ở gò má. Cô tư vấn cho con cách điều trị, và con nên bắt đầu điều trị như thế nào? Con cảm ơn cô! (Nguyễn Thị Mỹ Hà, 15 tuổi, Nga Liên - Nga Sơn - Thanh Hóa)

- BS Sương: Chào cháu Mỹ Hà, con cần đi khám bệnh để được xác chẩn là nám hay một bệnh lý tăng sắc tố da nào khác. Trước mắt, con tích cực tránh nắng, đừng vội bôi thuốc này thuốc khác theo mách bảo vì có thể gây tổn hại cho da. Chúc con chăm ngoan học giỏi!

- Cô cho cháu hỏi có những phương pháp tự nhiên nào trị nám da hiệu quả ạ? (Trần Thanh Hà, 25 tuổi, Hà Nội)

- BS Sương: Thanh Hà mến, nám là vấn đề về da khó chữa, gây nản lòng cho bệnh nhân và cả thầy thuốc nữa! Có nhiều phương pháp, từ vật lý (laser, IPL, lột da, cà da...) đến biện pháp hóa chất như dùng thuốc uống thuốc bôi. Việc chọn lựa biện pháp nào tùy thuộc từng vết nám, từng làn da. Hiện chưa có biện pháp tự nhiên nào được xem là hiệu quả (trừ việc tránh nắng). Chúc em vui!

- Xin chào bác sĩ, Uyên bị nám da đã lâu là những đốm đen, nằm sâu dưới lớp da, bác sĩ có thể cách nào làm ơn giúp dùm Uyên để xóa đi vết đen đó cám ơn bác sĩ (Thanh Uyen, 53 tuổi, Thành phố sóc trăng)

- BS Trần Ngọc Ánh: Nám da có loại nằm ở lớp thượng bì (trên bề mặt da), lớp bì hoặc loại hỗn hợp. Nám ở lớp thượng bì thường dễ điều trị hơn. Còn nám nằm sâu dưới da (có thể là nám ở lớp bì), việc điều trị cần phối hợp nhiều phương pháp. Ngoài chống nắng, thoa, uống sản phẩm làm sáng da như đã đề cập trên, còn có những phương pháp laser, siêu mài mòn hoặc lột hóa chất. Tuy nhiên những phương pháp này có thể gây tác dụng phụ như tăng sắc tố sau viêm, sẹo, bỏng nên cần có chỉ định của bác sĩ.

Cần lưu ý thời gian điều trị nám khá lâu, có thể kéo dài vài tháng đến vài năm và những phương pháp trên cũng cần sử dụng lặp lại nhiều lần, vì thế đòi hỏi bạn cần phải kiên nhẫn.

- Tôi năm nay 41 tuổi, bị nám da do uống thuốc ngừa thai. Sạm đậm thêm khi gần đến ngày kinh. Xin BS vui lòng cho biết có thể trị hết không. Chân thành cám ơn (Trần Thị Xuân, 41 tuổi, 567 - Võ Thị Sáu - Mỹ Xuyên - TPLX - AG)

- BS Sương: Chào bạn Xuân, yếu tố nội tiết ảnh hưởng trên vết nám khá rõ rệt thông qua các biểu hiện như: sạm đậm lên trước kỳ kinh, sạm đậm lên sau khi dùng thuốc viên nội tiết, trong lúc mang thai... và đặc biệt vết nám hầu như chỉ tấn công lên phụ nữ. Do có nhiều nguyên nhân gây ra nám, việc chữa hết hẳn bệnh này rất khó khăn, chỉ mang tính chất giảm nhẹ độ sậm, duy trì sự thẩm mỹ cho da.

Bạn có thể chọn lựa biện pháp ngừa thai khác như: đặt vòng, bao cao su thay thế cho thuốc ngừa thai nếu có thể.

- Khi sinh bé gái đầu lòng da mặt tôi rất đẹp, nhưng từ lúc mang thai bé trai thứ hai đến tháng thứ 4 thì ở mặt và cổ tôi đã bắt đầu xuất hiện những vết nám. Tôi không biết nguyên nhân vì sao, và tôi cũng không biết có nên sử dụng những loại thuốc uống điều trị nám có chứa axit amin như Bs nói không? Vì tôi sợ ảnh hưởng đến thai nhi (Mai Xuân Linh, 29 tuổi, Huỳnh Tấn Phát Q7)

- BS Trần Ngọc Ánh: Đang mang thai xuất hiện vết nám là do nội tiết trong cơ thể người phụ nữ thay đổi. Thường sau khi sinh tình trạng này sẽ giảm nhưng không hết hẳn. Khi đó bạn có thể dùng các phương pháp điều trị nám, thoa hoặc uống như trên. Còn trong thời gian mang thai, tuy các sản phẩm chứa axit amin như L cystin không ảnh hưởng đến thai nhi nhưng cũng không nên sử dụng.

- Chào bác sĩ, xin hỏi bác sĩ nám & sạm da giữa nữ giới và nam giới có gì khác nhau không? Bố tôi 54 tuổi, bị nám và da có sắc tố sạm xanh. Trước đây bố tôi đã làm công việc quản lý kho xăng trong một thời gian dài. Bố tôi đã dùng một số loại thuốc điều trị nhưng không có hiệu quả. Rất mong nhận được tư vấn của bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ! (Mi Lam, 27 tuổi, Hoàng Mai, HN)

- BS Sương: Mi Lam mến, do sự khác biệt về nội tiết, bệnh nám xuất hiện ở phụ nữ nhiều hơn nam giới. Có nhiều hình thái của vết nám được phân chia vào độ sâu của tế bào hắc tố trên da. Nếu bố bạn tăng sắc tố màu sạm xanh nhiều khả năng không phải là vết nám bình thường mà là một bệnh cảnh tăng sắc tố ở lớp bì sâu. lúc này các thuốc bôi ngoài da không hiệu quả lắm, cần sự can thiệp của các thiết bị laser.

- Tôi bị nám 10 năm. Đã sử dụng qua nhiều phương pháp như chiếu laser, lột da... Nhưng vẫn không khỏi nám. Gần đây tôi có nghe người quen giới thiệu sản phẩm uống Blooming xuất xứ từ Hàn Quốc có thể điều trị nám. Xin bác sĩ Ánh cung cấp thêm giúp tôi những thông tin về sản phẩm này, sử dụng sản phẩm này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? (Nguyễn Hoàng Mai, 42 tuổi, Cầu Giấy - Hà Nội)

- BS Trần Ngọc Ánh: Nám lâu năm do nhiều yếu tố gồm: tuổi tác, lão hóa, ánh nắng, nội tiết, stress... việc điều trị cần phối hợp nhiều phương pháp và đòi hỏi thời gian lâu dài. Ngoài chống nắng, uống, thoa, chiếu laser, lột hóa chất, bạn cũng cần có một chế độ sinh hoạt thoải mái, lành mạnh và chế độ ăn uống hợp lý.

Sản phẩm uống Blooming như bạn đề cập là một trong những sản phẩm có thành phần L cystin, một axit amin thiết yếu của cơ thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, ức chế sự ô xi hóa của các gốc tự do là nguyên nhân của sự lão hóa, kích thích chuyển hóa ở da, tăng đào thải melamin ở lớp sừng nên có tác dụng làm sáng da, giảm sạm, nám, đồi mồi, tàn nhang. L cystin giúp ức chế men collagenase (men phân hủy collagen) nên có tác dụng giúp da săn chắc, mềm mại. Sử dụng sản phẩm này không ảnh hưởng đến sức khỏe nên ở đây bạn có thể uống bổ sung để điều trị nám.

- Chào Bác sĩ, tôi có con gái năm nay 17 tuổi, từ hồi cháu 10 tuổi bắt đầu xuất hiện các đốm màu nâu (dưới da ) vùng cổ trái, lan xuống vai và gần ngực, các nốt đốm ngày càng xuất hiện dầy hơn. Trước đây tôi có lấy lá tía tô rửa sạch, vò nát để lấy nước xoa vào vùng đó, nhưng không thấy đỡ. Đề nghị bác sĩ cho biết cách chữa trị như thế nào? Cám ơn bác sĩ. (Nguyễn Thị Vân, 50 tuổi, Hạ Đình Thanh Xuân)

- BS Sương: Chào chị, qua mô tả trong thư, nhiều khả năng cháu gái nhà chị mắc một bệnh làm rối loạn sắc tố da, tạo những đốm nâu ở nửa bên cơ thể. Đây là bệnh lành tính, không ảnh hưởng sức khỏe, chỉ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ mà thôi. Việc đắp lá tía tô không gây hại nhưng không mang lại hiệu quả điều trị. Nếu muốn chữa các đốm nâu này, cần có sự can thiệp của các thiết bị laser. Tuy nhiên phải điều trị nhiều lần và khá tốn kém.

- Tết rồi tôi có về quê ở ngoài Bắc. Do da khô và thời tiết hanh khô nên tay tôi bị nẻ. Vào lại TP HCM đã 3 tuần nay thì da tôi không còn bị nẻ nữa. Tuy nhiên da bàn tay tôi bị sạm và thâm. Xin tư vấn cho tôi biết cách để da bàn tay của tôi trắng lại như xưa. Chân thành cảm ơn (Bạn Đọc, 26 tuổi, TP HCM)

- BS Sương: Chào bạn, bạn có thể cải thiện tình trạng thâm, sạm ở bàn tay bằng cách dùng kem chống nắng đúng cách, hoặc dùng găng tay bảo vệ kết hợp việc thoa thêm các thuốc hoặc kem chứa chất chống nắng, vitamin C, vitamin PP, Hydroquinone, Acid Azelaic, Arbutin... Nên giới hạn việc sử dụng các hương liệu có trong kem phấn, dầu thơm... vì cũng có thể làm tăng nguy cơ sạm da. Một số thuốc uống cũng có thể gây ăn nắng, trong trường hợp phải dùng thuốc, bạn nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ da liễu.

- Chào Bác sĩ Trần Ngọc Ánh. Hiện nay trên thị trường xuất hiện công nghệ chăm sóc da bằng công nghệ tế bào gốc của tập đoàn FPT có thể sử dụng để chăm sóc da đẹp hơn và đặc biệt là điều trị sạm da, rạn da bụng khi mang bầu. Do vợ tôi đang mang thai và có các triệu chứng trên tôi định mua sản phẩm này cho vợ tôi dùng nhưng đang băn khoăn tính xác thực. Xin Bác sĩ cho tôi lời khuyên là có dùng sản phẩm này cho vợ tôi được không? Chân thành cảm ơn Bác Sĩ. Nguyễn Văn Toàn (Nguyễn Văn Toàn, 28 tuổi, TP HCM)

- BS Ánh: Tế bào gốc có từ nhiều nguồn thực vật hoặc động vật khác nhau, có tác dụng tăng sinh tế bào mới, thay thế những tế bào già cỗi nên được ứng dụng trong công nghệ làm đẹp, trong đó có điều trị nám và rạn da. Từ trước đến nay, tế bào gốc đã được sử dụng trong chữa lành vết thương, trẻ hóa da, điều trị sẹo rỗ và đạt được hiệu quả nhất định trong một số công trình đã được báo cáo. Còn riêng việc điều trị nám và rạn da bằng phương pháp này hiện nay đang bước đầu tiến hành thực nghiệm và ghi nhận kết quả.

Trường hợp của bạn đang mang thai không nên vội điều trị vì việc sạm da có liên quan đến yếu tố nội tiết mà hãy chờ sau khi sinh con, khi tình trạng nội tiết ổn định mới nên điều trị. Còn để hạn chế rạn da, bạn có thể thoa kem làm mềm, giữ ẩm.

- Da em trắng và rất hồng hào nhưng hơi mỏng nên thường bị dị ứng thời tiết như: đỏ, khô và tróc vảy... Có cách nào giúp em khắc phục tình trạng này? (Son, 25 tuổi, Nha Trang)

- BS Sương: Chào Son, em cần uống đủ nước (nước lọc, nước canh, nước trái cây), xoa kem giữ ẩm đều đặn, liên lục. Hạn chế tắm nước quá nóng, để da tiếp xúc với gió, tắm rửa nhiều lần vì những việc này sẽ làm da khô hơn. Có nhiều loại kem giữ ẩm được chọn lựa theo mức độ da khô, tình trạng tróc vẩy, vị trí của vùng bệnh, tuổi... Các bác sĩ chuyên khoa da sẽ tư vấn cho em cụ thể điều này qua thăm khám trực tiếp. Chúc em vui!

- Năm nay em 25 tuổi. Nhưng lại bị nám râu. Vậy bác sĩ cho em hỏi có cách nào làm cho nó hết vĩnh viễn không? Và điều trị như thế nào. Có tốn nhiều tiền không? Em bị như thế này gần 2 năm rồi. Mong bác sĩ tư vấn dùm em. Em xin cảm ơn (Kiều Chinh, 25 tuổi, TP HCM)

- BS Ánh: Nám râu là tình trạng da tăng sắc tố sạm màu ở vùng ria mép. Tình trạng này cũng thường gặp và gây phiền toái cho nhiều người, nhất là đối với phái nữ. Cũng giống như các loại sạm da khác, điều trị nám râu cũng cần nhiều thời gian và có một số nguyên tắc nhất định như: tránh nắng, uống, thoa các sản phẩm có hoạt chất làm sáng da, chống ô xi hóa. Tuy nhiên để hết vĩnh viễn còn tùy thuộc vào tình trạng nội tiết, tuổi tác, chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng... nên mong em kiên trì và lưu ý không dùng các loại kem tẩy trắng không rõ nguồn gốc.

- Người cháu thì không đen, nhưng mặt thì đen, cứ đến mùa hè thì bắt nắng kinh khủng. Nhìn da rất sạm. Cháu xin hỏi làm thế nào để mặt sáng hơn. Ăn gì, đắp gì, hay bôi thuốc gì để da luôn tươi sáng (Loan, 25 tuổi, Tuyen quang)

- BS Sương: Mặt là vùng tiếp xúc với ngoại cảnh nhiều hơn so với các vùng khác khác trên cơ thể, do đó, da mặt và cổ thường sậm màu và lão hoá nhanh hơn các nơi khác. Để da mặt được sáng hơn, em cần tránh nắng kỹ, có thể thoa thêm các sản phẩm dưỡng da làm trắng an toàn. Bổ sung chế độ ăn giàu vitamin C là cần thiết. Chọn lựa các sản phẩm chăm sóc da, giúp da trắng sáng thay đổi tuỳ điều kiện kinh tế, làn da của mỗi người... Tuy nhiên chúng chỉ cho hiệu quả sau một thời gian dài sử dụng và mức độ trắng cũng không nhiều.

- Em chưa lập gia đình, chưa sinh con, nhưng da em đã bị nám từ cách đây 3 năm. Do tính chất công việc nên em ngồi máy tính thuờng xuyên, không biết có phải do nguyên nhân này không. Em cũng ít tiếp xúc với ánh nắng. Hỏi: Em nên làm sao để hết nám, em có nên dùng kem không, dùng loại nào, hay làm phương pháp nào? (Trần Thị Nhâm, 26 tuổi, Dak Nong)

- BS Sương: Chào Nhâm, ngồi máy tính thường xuyên chưa được y văn ghi nhận là yếu tố gây nám. Có lẽ, mức độ công việc căng thẳng làm em gắn liền với máy tính là nguyên nhân gây nám chăng? Hoặc các yếu tố khác (nội tiết, dinh dưỡng, thuốc dùng...) cũng là các nguyên nhân gây bệnh. Trước mắt, em vẫn nên duy trì việc tránh nắng hiệu quả, sau đó sẽ đi khám bệnh để có đơn thuốc cụ thể.

- Chị em năm nay 38 tuổi, đã có 2 con. Chị em bị nám da từ cách đây khoảng 3 năm, đã sử dụng qua nhiều loại mỹ phẩm, lúc đầu thấy đỡ nhưng về sau lại bị nhiều hơn, hiện nay hàng ngày chị đắp mặt nạ khoai tây và mật ong, mong bác sĩ tư vấn giúp chị em (Xinh, 22 tuổi, Lâm Đồng)

- BS Ánh: Nám da thường tái phát nếu không biết cách bảo vệ da. Một số loại mỹ phẩm điều trị nám bằng cách tẩy trắng thì lúc đầu thấy bớt, nhưng sau đó nám lại nặng hơn do không ngăn chặn được sự sản sinh sắc tố từ lớp đáy của da. Do đó để điều trị hiệu quả cần sử dụng những sản phẩm có hoạt chất giúp ức chế sự sản sinh melamin từ lớp đáy của da để ngăn chặn hình thành những đốm nâu và vết sạm mới. Ngoài ra bạn có thể đắp mặt nạ khoai tây và mật ong để cung cấp chất dinh dưỡng cho da. Cũng cần lưu ý các biện pháp chống nắng, ngăn ngừa nám tái phát.

- Năm nay tôi bước sang tuổi 39. Tôi muốn hỏi bác sĩ. Hiện nay để giúp làn da tươi trẻ mãi, làm chậm quá trình lão hóa, tôi thấy có rất nhiều thực phẩm chức năng của các hãng sản xuất trong nuớc cũng như nước ngoài. Xin hỏi nên dùng loại sản phẩm nào phù hợp với tôi. Cám ơn bác sĩ (Nguyễn Thu Hoài, 40 tuổi, 43 Thịnh Quang- HN)

- BS Ánh: Để làm chậm quá trình lão hóa, giúp làn da tươi trẻ ở lứa tuổi U40 như bạn quan trọng là tinh thần thoải mái, sinh hoạt lành mạnh, dinh dưỡng hợp lý, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Các biện pháp tiếp theo là dưỡng da bằng các sản phẩm thoa chống lão hóa, giảm vết nhăn, đồi mồi, tàn nhang và cũng có thể uống thực phẩm chức năng có thành phần vitamin C, E, nhóm B, Selenium, L cystin...

- Chào bác sĩ! Tôi có cháu gái từ năm lớp 9 cháu thức đêm ôn thi rất nhiều và xuất hiện một vết nám trên mặt, hiện cháu tôi đang học năm thứ 2 đại học. Gia đình tôi muốn đưa cháu đi chữa trị nhưng hiện nay chưa biết địa chỉ nào và phương pháp chữa trị nào để đưa cháu đi, xin bác sĩ chỉ giúp phương pháp chữa trị (xin hỏi chiếu tia lazer có hết được không?) (Duong Van Hoat, 35 tuổi, Cty Kinh Do)

- BS Ánh: Thường ở tuổi nhỏ nếu cháu bạn có một vết nám trên mặt có thể là bớt bẩm sinh (tuy sau này mới xuất hiện). Việc điều trị bớt sạm màu tương đối dễ dàng bằng phương pháp laser. Anh có thể đưa cháu đến phòng khám của các trung tâm da liễu để có chẩn đoán và điều trị thích hợp.

- Em bị mụn mủ trên mặt từ năm 19 tuổi, sau khi chữa hết mụn da bị sẹo lõm nên đã dùng 1 số phương pháp như cà sẹo và laser để trị sẹo khá nhiều lần nhưng không thuyên giảm mấy. Hiện tại da em rất dễ bị đỏ và sạm lại. Cho em hỏi có cách gì chữa dứt sẹo lõm. Khả năng bị nám khi sinh con và khi lớn tuổi có cao không, có cách gì phóng ngừa nám từ bây giờ. Xin cảm ơn 2 chị! (Le Kim, 29 tuổi, Vung Tau)

- BS Sương: Chào em, cải thiện các sẹo lõm là việc làm "của đổ hốt lên", nghĩa là kết quả không trọn vẹn. Chưa có cách nào cho hiệu quả tối ưu. Có nhiều biện pháp: cà sẹo, lột da, laser, bứng sẹo, tiêm chất làm đầy, ghép da dưới đáy sẹo... Trong đó, cà sẹo và laser là các biện pháp yêu cầu phải tránh nắng tích cực sau khi thực hiện. Bạn cần lưu ý bảo vệ da với nắng một thời gian dài.

Khả năng bị nám khi sinh con và lớn tuổi thay đổi tùy từng đối tượng, khác nhau ở từng cơ địa, lối sống, làn da, không phải ai cũng bị. Để phòng ngừa vết nám, bạn có thể tham khảo các câu giải đáp bên trên.

- Em năm nay 30 tuổi, da em thuộc dạng da nhờn, nhiều dầu, ngăm ngăm đen, em đã có 1 con. Em muốn nhờ bác sĩ tư vấn cách nào để hạn chế dầu và tránh nám, sạm da khi bắt đầu sang tuổi 30. Em có nên dùng thường xuyên nước thanh tẩy và kem dưỡng ẩm cả ngày không? Em xin cảm ơn! (Pham Thi Thu Huyen, 30 tuổi, TP HCM)

- BS Ánh: Da dầu và bị sạm trước tiên cần phải vệ sinh làm sạch da để giảm nhờn bằng sữa rửa mặt. Có thể thường xuyên dùng nước hoa hồng để cân bằng da trước khi dùng kem dưỡng ẩm dành cho da dầu. Để tránh sạm nám khi bước sang tuổi 30, bạn cần bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời bằng kem chống nắng, thoa kem dưỡng làm sáng da ban đêm, kết hợp với uống thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Cần lưu ý chế độ sinh hoạt ổn định, chế độ dinh dưỡng hợp lý, tránh stress...

- Tôi đã bị tàn nhang từ bé nhưng chỉ vài chấm mờ trên 2 gò má, từ lúc sau khi sinh đến nay các vết tàn nhang ngày càng đậm hơn. Tôi biết tàn nhang xuất hiện là do sắc tố da khó có thể chữa trị dứt điểm. Thậm chí con gái tôi mới sinh đã có tàn nhang và đến nay cháu được 9 tuổi thì tàn nhang xuất hiện càng rõ nét và nhiều hơn. Vì vậy nhờ mục sức khỏe hướng dẫn cho tôi cách nào ngăn ngừa các vết tàn nhang đừng lan thêm và làm mờ bớt để gương mặt trông thẩm mỹ hơn. Chân thành cảm ơn. (Anh Doan, 39 tuổi, Dong Nai)

- BS Sương: Bạn thân mến, sự mất thẩm mỹ của các đốm tàn nhang là lý do nhiều người quan tâm muốn làm mờ hoặc tẩy bỏ chúng đi. Hiện nay, người ta đã phát hiện ra gen quy định tính trạng tàn nhang (thật buồn phải không bạn?), tuy nhiên, một số việc làm sau đây sẽ giúp mẹ con bạn hạn chế sự phát triển của bệnh.

Tránh nắng là yếu tố hàng đầu; kế đến là loại bỏ các nguyên nhân có thể làm đốm tàn nhang đậm thêm như: một số thuốc uống, thuốc thoa, hương liệu.

Đừng vì các đốm nâu xấu xí nhưng rất hiền lành mà gây hại cho da hoặc cho cơ thể bằng việc sử dụng các sản phẩm làm trắng không an toàn.

- BS Ánh: Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý chế độ sinh hoạt thoải mái, tránh stress, chế độ dinh dưỡng hợp lý để tránh tàn nhang đậm hơn. Cần áp dụng các phương pháp đã nói ở trên thường xuyên, lâu dài và kiên trì.

- BS Sương và BS Ánh: Chúc các bạn những ngày cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tư vấn sắp tới. Mong các bạn giữ được làn da khoẻ đẹp.

