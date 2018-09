Tố Quyên (25 tuổi) vừa tốt nghiệp cao đẳng ngành y tại bang Florida. Chồng cô anh Alex (24 tuổi) cũng vừa trở thành cơ trưởng của một hãng hàng không nội địa Mỹ. Quyên cảm thấy may mắn lấy được người chồng thông minh, chăm chỉ. Ngược lại, Alex luôn tự hào khi có cô gái Việt học giỏi, đảm việc nhà làm vợ anh.

Anh phi công Mỹ trúng sét ái tình với cô y tá Việt

Năm 2015, Tố Quyên tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học tại Việt Nam, sau đó làm hồ sơ du học tự túc Mỹ. Noel năm đó cô gái Đà Nẵng đến Florida, đổi hướng theo ngành y "khó nhằn", bởi nghề này dễ xin việc hơn. Thời gian đầu, cô tiếp thu bài giảng rất khó khăn. Dù trước đó tự tin với khả năng ngoại ngữ, nhưng khi sang đây cô chỉ hiểu được 60% bài giảng. Đêm nào Quyên cũng vùi đầu đọc lại giáo trình đến nửa đêm.

"Chi phí mỗi mùa học 5.000 - 6.000 đôla nên mình cố gắng không để bị rớt môn. Mọi người chọn 4 lớp mỗi mùa, mình học 6 lớp. Mùa hè các bạn đi chơi, mình ở lại học thêm. Mình dồn tất cả vào việc học thật nhanh ra trường, vì thời gian là vàng", Quyên tâm sự.

Tự nhận mình không xinh đẹp, chỉ có thể phấn đấu cho học hành, Tố Quyên đã có chuyện tình yêu cổ tích với chàng phi công Mỹ. Ảnh: NVCC.

Thời điểm đó, chàng trai Alex McCaffrey làm việc cho một hãng máy bay chở hàng ở Florida. Anh thích con gái châu Á nhưng không có điều kiện gặp được ai. Tháng 3/2017, Alex tình cờ thấy hình Facebook của Quyên "trông dễ gần" nên đã chủ động nhắn tin làm quen. Sau màn chào hỏi, anh chàng nhắn: "Do you know how to cook Pho?".

Câu nói đó và vẻ ngoài hiền, trí thức của anh chàng to cao, đeo kính cận khiến Quyên chú ý. Những ngày sau họ trò chuyện nhiều hơn. Cô gái ở vùng đất xa lạ thu hút anh mạnh mẽ. Sau một tuần, anh hẹn gặp cô tại sân bay Eustis, nơi mình đang làm việc.

Bữa đó cô được anh dẫn đi ăn, xem phim, rồi chở dạo một vòng ngắm biển. "Lần đầu tiên mình được ngồi trong máy bay nhỏ có hai chỗ ngồi. Cảm giác mới lạ khiến mình rất thích thú, về nhà mà vẫn phơi phới nghĩ về khoang lái", Quyên kể.

Với Alex, ngay lần đầu gặp gỡ anh đã "kết" cô gái có nước da bánh mật, khuôn mặt đậm chất Á Đông. Khi đi ăn, cô một mực chia tiền. "Hết buổi hẹn, tôi định hôn tạm biệt nhưng cô ấy không cho, còn nói: 'Hai đứa chỉ là bạn, chưa có mối quan hệ gì nên không được hôn'", Alex cười kể.

Biết không thể chinh phục cô theo cách thông thường, nên Alex dành sự quan tâm như người bạn. Lần gặp thứ hai, họ vẫn chia tiền. Lần thứ ba, Quyên dẫn anh về nhà gặp người thân khiến anh cảm giác đã thành công một bước. Lần thứ tư, anh dẫn cô đến gặp mẹ mình. Sau buổi hẹn đó, anh tỏ tình và được cô đồng ý.

Khi yêu, Alex đã giúp Quyên khá nhiều trong việc học hành. Dù không học y, nhưng anh vẫn hiểu biết về những gì bạn gái đang học. "Có môn giải phẫu học về tim mạch, mình coi video hoài mà không nhớ cách tuần hoàn máu qua các mạch. Anh ấy xem qua rồi tự lấy mực xanh đỏ vẽ lên người để minh họa cho mình. Nhờ cách dạy sinh động của anh ấy mà mình nhớ mãi", Quyên kể. Anh cũng thường góp ý cho cô khi viết luận hoặc giải thích những từ khó hiểu.

Alex vào đại học từ năm 14 tuổi. Anh lấy bằng thạc sĩ năm 19 tuổi, sau đó làm giáo viên dạy Toán cấp 3. Hơn một năm sau, Alex mới tìm được đam mê làm chủ vùng trời. Ảnh: NVCC.

Alex thì biết ơn Quyên vì tác động tích cực của cô. Nghề lái máy bay yêu cầu cân nặng chuẩn, với chiều cao của anh thì không được quá 95 kg. Nhưng lúc mới quen nhau, anh nặng trên 140 kg, đã bao lần giảm cân bất thành. Chỉ đến khi ăn các món bạn gái nấu, Alex đã giảm cân tự nhiên mà không cần phải giảm ăn. Từ đó anh chuyển sang ăn món Việt, hiếm khi ăn đồ Mỹ nữa.

"Cô ấy thường nấu thêm cơm mỗi lần tôi đến chơi và cho tôi phần cơm ấy mang đi làm ngày hôm sau", Alex kể. Không chỉ vậy, Quyên còn đồng hành cùng bạn trai khi đi tập gym. Chừng nửa năm sau khi quen, anh giảm xuống còn 85 kg.

Alex chú tâm vào học hành, làm việc, sống tiết kiệm, nên cách tiêu xài của Quyên khiến anh có thời điểm thấy áp lực. Mỗi bữa đi chợ cô thường tiêu khá nhiều, từ 150 đến 200 đôla.

"Hai đứa nảy sinh bất đồng. Mình giải thích số tiền bỏ ra tưởng lớn, nhưng ăn 7-10 ngày nên thành ra lại rẻ. Anh ấy hiểu được điều đó thì không còn bận tâm nữa. Mình từ sau đó cũng học được cách cân nhắc chi tiêu hơn, vì thực sự trước đó mình thường tiêu xài thoải mái, gọi món không nghĩ đến giá cả", Quyên kể.

Sau những lần ngồi lại cùng nhau giải quyết bất đồng như vậy, Alex càng trân trọng Quyên hơn. Bên cô, anh cảm nhận được một người tự lập, có mục đích sống. Quen nhau không lâu, cả hai đã tìm thấy điểm chung trong nhiều việc.

"Với các cô gái khác khi bất đồng quan điểm sẽ giận hờn, cãi vã, đòi phân thắng thua. Nhưng với Quyên, cô ấy có giận vẫn tôn trọng đối phương và chịu ngồi xuống để nói chuyện cho rõ ràng", Alex nói.

Alex run run cầu hôn Quyên đến mức quỳ cả hai gối và còn đeo nhẫn nhầm tay. Ảnh: NVCC.

Xác định đây là một nửa của đời mình nên Alex quyết định cầu hôn chỉ sau 7 tháng yêu. Một đêm tháng 10/2017, họ lặp lại chuyến bay như hôm đầu đi ngắm biển. Lúc máy bay sắp hạ cánh, Quyên bất ngờ nhìn thấy dòng chữ "Marry me" phát sáng từ 140 chiếc đèn lồng, do anh bí mật nhờ đồng nghiệp xếp hộ.

"Xuống máy bay, anh ấy quỳ xuống cầu hôn với chiếc nhẫn mẹ anh đưa cho. Vì quá run nên anh quỳ luôn cả hai đầu gối và hỏi đi hỏi lại 3 lần: 'Will you marry me?'. Mình cũng đồng ý 3 lần", Quyên hạnh phúc kể.

Họ đăng ký kết hôn 2 tuần sau đó. Cưới rồi, Quyên càng phát hiện chồng cô có nhiều tài lẻ. Anh không chỉ chăm việc nhà mà còn thích được làm đẹp cho vợ. Alex sử dụng thành thạo máy uốn, máy kẹp và biết nhiều kiểu bện tóc, sơn móng.

Đầu tháng 5 vừa qua, Quyên tốt nghiệp. Buổi sáng hôm đó, Alex vẫn đi làm nhưng anh bí mật đặt giày và váy mới cho vợ. Buổi trưa về, anh bắt tay uốn những lọn tóc xoăn và lên đồ cho vợ thật đẹp. Giây phút biết vợ đạt loại giỏi, Alex vô cùng tự hào. Anh biết ngành y rất khó và còn không phải ngôn ngữ mẹ đẻ, mà vợ vẫn học rất tốt. "My baby is getting another degree. I’m so proud of you!", anh lên tặng hoa vợ và luôn miệng nói.

Thời gian tới đôi vợ chồng đặt mục tiêu phấn đấu cho sự nghiệp. Quyên sẽ học tiếp lên thạc sĩ, trong khi Alex bắt đầu lái máy bay chở khách và đặt mục tiêu làm cơ trưởng của hãng hàng không lớn trong tương lai.

Phan Dương