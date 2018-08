5 quyết định về tiền bạc khiến bạn hối hận về sau

Các dịp họp lớp gần đây, anh Trung đều cáo bận không tham gia. Người đàn ông 34 tuổi quê Bắc Ninh này thú nhận, anh sợ nghe những lời "đá đểu" của đám bạn: "Lớp này ông Trung là sướng nhất, cưới con đại gia, sẵn nhà lầu xe hơi chẳng phải lo cày cuốc như chúng tôi", hay "Tiền rượu bia hôm nay chắc có đại gia Trung tài trợ rồi, bố vợ làm to thế cơ mà"...

Anh Trung kể, sau đám cưới, vợ chồng anh được nhà vợ cho một căn nhà hai tầng trên mảnh đất vài trăm mét vuông bên cạnh nhà ông bà. Hai con anh đều được ông bà chăm lo, đưa đón nên vợ chồng yên tâm đi làm, không phải lo lắng nhiều.

Dù vậy, mỗi lần gặp bạn bè hay mấy người họ hàng ở quê, nghe những câu đùa hay khích tướng rằng mọi thứ mình có đều nhờ lấy vợ giàu, anh lại thấy sôi máu. Ở gần nhưng anh ít khi sang nhà bố mẹ vợ chơi nên hay bị các cụ trách. Thấy ông bà ngoại cho con thứ gì, anh thường hậm hực hơn là vui, thậm chí còn không muốn cho con dùng. Vì điều này, vợ chồng anh mâu thuẫn và có lúc to tiếng với nhau.

Cuối năm ngoái, anh nằng nặc đòi đi mua nhà nơi khác, trả lại đất cho ông bà, dù trong tay chưa có tiền. "Giờ đang nợ è cổ, vợ chồng cũng vất vả hơn vì phải xoay sở tự đưa đón con cái nhưng cũng thấy vẫn dễ thở hơn trước. Ông bà nội lên chơi cũng thoải mái", anh Trung nói.

Lấy con gái một gia đình giàu có ở Tây Hồ, Hà Nội, anh Minh lại mệt mỏi, khó xử vì vấn đề khác.

Anh Minh cho biết, gia đình vợ anh ngoài ngôi nhà 6 tầng đang ở còn có 3 căn khác cho Tây thuê, chưa kể có cổ phần ở một số công ty. Vợ anh là con gái út, trên còn có chị gái đã lập gia đình và sống ở nước ngoài.

Anh Minh xuất thân trong gia đình viên chức bình thường. Khi yêu, anh thích vợ ở tính rất chân thật, phóng khoáng, hay nũng nịu. Lúc cưới xong, anh phát hiện cô là tiểu thư đỏng đảnh, không muốn mó tay vào việc gì.

Kết hôn rồi sinh con luôn, vợ anh từ đó tới nay 6 năm liền không đi làm nhưng thói quen thích gì mua nấy và chỉ xài hàng hiệu vẫn giữ nguyên. Mức thu nhập của một nhà thiết kế nội thất không đủ để anh đáp ứng hết các nhu cầu của vợ. Vậy là mua giày vài triệu cho mình hay sữa ngoại cho con, chị lại về xin bố mẹ.

"Bực nhất là ông bà luôn bênh con gái. Vợ chồng tôi có mâu thuẫn gì là thể nào nhạc phụ, nhạc mẫu cũng gọi điện mắng mình rồi luôn làm như thể con họ lấy tôi là phải khổ sở lắm", anh Minh kể.

Gần đây, anh Minh khuyên vợ đi làm thì chị nói chỉ thích mở cửa hàng thời trang. Anh không đồng ý vì vừa không có vốn vừa chẳng tin tưởng vào khả năng kinh doanh của vợ. Chẳng biết vợ anh về tỉ tê với bố mẹ ruột thế nào mà ông bà gọi anh sang bảo: "Anh lấy vợ về không lo được cho nó thì thôi, đừng đem thói gia trưởng ra bắt vợ đi làm hay cấm đoán nó làm điều mình thích". Anh Minh đùng đùng bỏ về, không quên buông câu: "Bố mẹ thích thì đón con gái về mà nuôi luôn".

"Cô ta đã dẫn con về nhà bố mẹ đẻ cả tháng nay. Tôi cũng chán chẳng muốn tới năn nỉ hay đón về như vài lần trước nữa", anh nói.

Nhà tâm lý Trần Thị Hồng Hà, Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết, hơn 20 năm trong nghề, bà từng gặp không ít ca hôn nhân trục trặc do người chồng cảm thấy quá áp lực, mặc cảm khi gia cảnh nhà vợ chênh lệch lớn với mình. Tuy nhiên, đa số người gọi điện hay đến tư vấn lại là những bà vợ. Họ than rằng chồng thường vì mặc cảm, tự ái nên hay co mình lại, xa lánh nhà vợ, thậm chí tỏ thường xuyên cáu bẳn và dễ hiểu lầm nhà ngoại. Cánh đàn ông, nếu có tư vấn thì thường là băn khoăn trước cưới vì sợ mình bị lép vế khi về làm rể nhà giàu.

Bà Hà thường khuyên nam giới nếu chưa vượt qua được sự mặc cảm của bản thân thì đừng cưới. Bởi thực tế rất nhiều đôi lục đục sau kết hôn, thậm chí chia tay, mà chủ yếu do người đàn ông sẵn mặc cảm nên dễ bị tác động từ bên ngoài, về nhà gây sự với vợ con và hay suy diễn những câu nói, hành động từ gia đình vợ.

"Khi trong đầu họ đã thường trực suy nghĩ mình kém cỏi so với nhà vợ, sợ bị coi thường thì rất khó có cuộc sống cân bằng, hạnh phúc", bà Hà nói. Tất nhiên, theo bà, cũng có một số đôi trục trặc do cha mẹ đôi bên từ ban đầu đã ác cảm với dâu/rể do không "môn đăng hộ đối" hoặc do thói quen được bao bọc trong nhung lụa khiến người vợ ỷ lại, không có thói quen vun vén cho gia đình.

Nhà tâm lý cho rằng, khi đã quyết tâm lấy cô gái xuất thân từ gia đình giàu có, quyền quý, chính bản lĩnh và sự tự tin, vươn lên của người đàn ông sẽ quyết định hạnh phúc gia đình. "Khi có tình yêu chân thành, biết khẳng định bản thân bằng cách tự lập và thể hiện được vai trò người chồng biết chăm lo cho gia đình, quan tâm tới nội ngoại hai bên, bạn sẽ giữ vững được tổ ấm", nhà tâm lý chia sẻ.

Sau 7 năm gắn bó với người phụ nữ mình từng định chia tay trước cưới chỉ vì phát hiện gia thế khủng của nhà nàng, anh Hoàng Văn Công (quận 10, TP HCM) cũng khẳng định: Chính thái độ và sự quyết tâm của người đàn ông sẽ lèo lái hạnh phúc hôn nhân.

Anh Công kể, bố mẹ vợ anh là tiến sĩ đã định cư ở Mỹ nhiều năm, đang đầu tư tại Sài Gòn, có vài biệt thự ở trong nước và số tiền khủng gửi tại nhà băng nước ngoài. Anh không hề biết điều đó cho tới khi đến nhà bạn gái xin phép bàn chuyện cưới xin.

Khi bày tỏ ý định chia tay, anh sững người nghe bạn gái nói: "Được thôi, nếu chỉ trước chút tiền của, hào nhoáng đã khiến anh sợ hãi như vậy thì anh không xứng đáng với tình yêu của em". Suy nghĩ thấu đáo lại, anh quyết định cưới chị. Sau hôn lễ, vợ chồng anh ở nhà thuê. Anh một lúc làm hai nghề để tăng thu nhập, cùng vợ tiết kiệm lo cho tương lai. Lúc hai người mua căn hộ, bố mẹ vợ nói sẽ cho mượn một số tiền và tính lãi thấp hơn ngân hàng một chút, anh đồng ý. "Tôi thực sự học được rất nhiều từ ba mẹ vợ. Họ giàu có nhưng luôn dạy vợ tôi biết tự lập và dựa vào chính mình. Cách cư xử của ba mẹ cũng khiến tôi luôn thấy mình được tôn trọng và độc lập", anh Công nói.

Cũng lấy tiểu thư con một đại gia ở Bình Dương, anh Trọng Bình, 32 tuổi cho biết, sau đám cưới, khi nhạc phụ nhạc mẫu nói cho một ngôi nhà lớn, anh cảm ơn và nói rõ nhà đó sẽ đứng tên vợ, là tài sản riêng của chị. Hai vợ chồng anh đi thuê một nơi tiện cho công việc rồi cùng tích lũy và đã tự mua nhà vài năm trước. "Vợ chồng tôi chục năm nay sống yên ấm bên nhau. Mình tự sống tốt bằng khả năng và lo được cho gia đình thì ai dám khinh", anh Bình nói.

