Tiến sĩ Trần Danh Cường, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán trước sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết, bệnh nhân là chị Minh Nguyệt, 29 tuổi (Thanh Sơn, Phú Thọ). Ca mổ khó này được thực hiện hôm 22/6.

Khi siêu âm, các bác sĩ đã xác định một khối u chiếm toàn bộ ổ bụng của chị Nguyệt nhưng không thể đo được kích thước. Khối u có chu vi khoảng 30 cm này đã chèn vào gan và có nguy cơ vỡ. Các bác sĩ đã chọc hút ra 8 lít dịch trước khi cắt toàn bộ khối u lành tính nặng khoảng 10 kg.

Mẹ của sản phụ 29 tuổi cho biết, có thai tới tháng thứ 4, con gái bà mới đi siêu âm tại trạm y tế xã. Nhân viên y tế tại đây sau khi khám thì khẳng định không nghe thấy tim thai và giới thiệu gia đình tới bệnh viện tuyến trên. Các bác sĩ bệnh viện huyện siêu âm và xác định em bé vẫn khỏe mạnh nhưng bà mẹ lại có một khối u buồng trứng. Lo lắng, người nhà bệnh nhân đã tới bệnh viện tỉnh khám lại và được hướng dẫn nên đợi thêm một thời gian nữa để mổ lấy cả em bé và khối u ra.

Tuy nhiên, hơn một tháng trước, chị Nguyệt thấy nóng ran trong người, bụng to lên quá nhanh nên đã đi khám lại. Lần này, chị được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức điều trị 10 ngày rồi đưa sang khám tại Bệnh viện phụ sản Trung ương.

Theo tiến sĩ Cường, u buồng trứng trong thời kỳ thai nghén không hiếm gặp. Nếu được phát hiện sớm và phẫu thuật sau tuần thứ 14 thì sẽ an toàn hơn cho mẹ và bé. Để càng to, khối u sẽ chèn ép thai, gây khó thở cho bà mẹ, và thậm chí có thể tống thai ra ngoài, rất nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Trường hợp bệnh nhân Nguyệt khá hiếm gặp vì thai đã to, khối u cũng phát triển nhanh và đã quá lớn.

Bác sĩ cho rằng, ca mổ rất thành công vì đã cắt bỏ được hoàn toàn khối u, cứu sống tính mạng người mẹ mà vẫn bảo toàn được thai nhi. Tuy nhiên, việc phẫu thuật gây cơn co tử cung nên việc giữ được em bé khỏe mạnh để chào đời đủ ngày đủ tháng không đơn giản. Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và đang được truyền thuốc giữ thai.

Minh Thùy