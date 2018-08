Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Takashi Yorifuji, từ Trường Y Okayama, cho biết ô nhiễm không khí và tiếng ồn từ các con đường có thể là thủ phạm khiến các bé không thể ở đủ ngày tháng trong bụng mẹ. Nhóm của ông đã tìm hiểu hơn 14.000 em bé sinh ra từ giữa năm 1997 đến năm 2008 ở Shizuoka, thành phố ở phía tây thủ đô Tokyo. Với mỗi em bé, nhóm đều ghi lại chi tiết tiểu sử mang thai, mức độ sống gần đường của mẹ. Họ phát hiện thấy 15% số phụ nữ sống trong bán kính 200 mét tính từ đường cái lớn thì sinh con trước 37 tuần, so với 10% ở những người sống cách xa hơn. Một thai kỳ bình thường kéo dài 40 tuần. Các nhân tố khác có thể có liên quan đến việc sinh non như tuổi tác, nghề nghiệp và hút thuốc. Tuy nhiên, ngay cả khi tính đến các yếu tố này, nhóm nghiên cứu vẫn tìm thấy có sự gia tăng tới 50% các ca sinh non ở những phụ nữ sống gần đường ồn ào. Những phụ nữ này cũng có nguy cơ cao sinh con trước tuần thứ 32 và 28. "Ô nhiễm không khí được xem là nguy cơ quan trọng gây sinh non", tiến sĩ Yorifuji nói. "Ở nhóm các bà bầu nội trợ, chúng tôi tìm thấy nguy cơ cao hơn so với những người đi làm bên ngoài. Có thể các bà nội trợ dành nhiều thời gian ở nhà hơn, đồng nghĩa với việc ở trong khu vực ô nhiễm lâu hơn, và vì thế họ phản ánh kết quả chính xác hơn". Theo orlandosentinel, phát hiện đã ủng hộ những nghiên cứu trước kia, cho thấy mối liên quan giữa ô nhiễm không khí với huyết áp cao và tình trạng viêm nhiễm - các yếu tố có thể gây vỡ màng ối sớm. Tác giả cũng khuyến cáo nếu không thể tránh khỏi việc sống gần đường lớn, các bà bầu hãy hạn chế vận động ở bên ngoài trời, tránh hút thuốc và ăn uống hợp lý. T. An