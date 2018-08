Các bố dỗ con khiến mẹ phải ngả mũ thán phục

Hai cô con gái, 9 và 8 tuổi, của chị Sarah Tyau ở Utah, Mỹ, hầu như không phải mua quần áo bao giờ bởi bà mẹ khéo tay luôn tự may đồ cho con từ các trang phục của mẹ hay các món đồ tìm được từ cửa hàng từ thiện.

Chị đã biến chiếc váy cưới cũ thành váy mùa hè bắt mắt, chiếc áo da lùng bùng thành túi xách sành điệu, một chiếc áo jean bỏ đi thành món đồ trông chẳng kém mẫu mới hợp mốt...

Bà mẹ biến chiếc áo sơ mi quá khổ thành chiếc váy xinh xắn cho con gái. Ảnh: Ourlifeisbeautiful.

Mới đây, chị còn thực hiện một dự án tên gọi "Com sew with us", dạy các kỹ thuật may vá cơ bản, chia sẻ mỗi tuần một cách tái chế đồ trên Youtube cho những người quan tâm.

Chị cho biết, ngoài may đồ cho hai con, chị cũng tái chế cho mình mặc và thời gian trung bình để hoàn thành một món đồ này thường khoảng 3 tiếng.

Chiếc áo khoác lỗi thời được chị Sarah tái chế thành váy và bờm nơ xinh cho con. Ảnh: Ourlifeisbeautiful.

"Mỗi người chúng ta trung bình thường ném 90 USD (khoảng 2 triệu đồng) vào trang phục mỗi năm. Khoảng 80% hàng dệt may bị lãng phí, chiếm 5% diện tích bãi rác thải. Tôi là kiểu người rất tiết kiệm, không muốn vứt quần áo đi nên nghĩ cách chế lại", chị nói.

Là người thích tiết kiệm tiền, bảo vệ môi trường và làm những thứ độc đáo, chị luôn háo hức xem những tưởng tượng của mình biến thành thực tế.

Chị Sarah cũng tự tái chế các món đồ từ cửa hàng từ thiện thành váy, áo cho chính mình. Ảnh: Ourlifeisbeautiful.

Chị nói hai cô con gái giúp mình rất nhiều trong quá trình này. Các bé đều thích đồ mẹ may và không ngại thử đi thử lại nhiều lần để mẹ sửa cho vừa vặn.

"Nếu bạn có đam mê, có tài năng hay một ước mơ, đừng bỏ quên để đợi khi mình có nhiều tiền, nhiều thời gian hay nhiều nguồn lực hơn. Hãy thực hiện ngay với những điều mình đang có. Làm từng chút một, dù chưa hoàn hảo, cũng hơn là không làm gì", chị chia sẻ trên Ourlifeisbeautiful.

Vương Linh