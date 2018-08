Chị Hoàng Anh, thạc sĩ về Hợp tác quốc tế và phát triển kinh tế, đang công tác tại một dự án giữa Liên hiệp quốc và chính phủ Việt Nam. Trước đây chị từng làm việc tại một trường mầm non quốc tế ở Sài Gòn, rất ham mê nghiên cứu các sách và tài liệu về giáo dục trẻ em từ 0-5 tuổi. Hiện tại chị theo học khóa học online về Early Childhood Education (giáo dục sớm cho trẻ em) của Australia.

Bài viết này thể hiện một góc nhìn của chị về việc cân bằng giữa công việc và chăm con, cũng như nỗi lo lắng khi rất nhiều trẻ em hiện nay không được cha mẹ dành thời gian, mà chủ yếu là phải ở bên người giúp việc:

Gần đây tôi có đi khảo sát hai chung cư tại Hà Nội (Nam Cường Cổ Nhuế và Hà đô Park View) với khoảng 2.000 hộ gia đình thì phát hiện là 90% gia đình có người chăm sóc trẻ là giúp việc, 10% còn lại là có ông bà. Trong đó có cả những gia đình vừa có ông bà vừa có giúp việc.

Theo nghiên cứu của Trung tâm phát triển trẻ em, Đại học Harvard thì 90% sự phát triển của trí não diễn ra trong giai đoạn trẻ 0-5 tuổi. Đây là thời kỳ vàng cho sự phát triển của trẻ. Nhưng hiện nay trong giai đoạn 0-5 tuổi, người ở cùng trẻ nhiều nhất là ai? Rất ít trường hợp đó là cha mẹ, mà là người giúp việc hoặc là ông bà đã rất lớn tuổi hay là tivi và ipad.

Từ 0-5 tuổi trẻ học được rất nhiều và rất nhanh. Bill Gates cũng nói "The first five years have so much to do with how the next 80 turn out" (5 năm đầu tiên của đời người rất quan trọng đối với việc 80 năm tiếp theo đó sẽ như thế nào). Nếu trẻ em là tương lai của chúng ta và nếu 5 năm đầu tiên cực kỳ quan trọng đối với tương lai của trẻ thì thật ra tương lai này đang nằm trong tay ai?

Tôi có quen một chị bạn, người mà tôi rất ngưỡng mộ. Sinh con lần thứ nhất, chị nghỉ việc ở nhà hơn một năm chăm con. Đi làm lại được một thời gian lại nghỉ sinh đứa thứ hai, rồi lại nghỉ làm tiếp ở nhà chăm con. Đến khi xin việc, đi làm lại, chị làm trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị của một nhà phát hành sách nổi tiếng ở Việt Nam, kiêm Giám đốc tác nghiệp (COO) của một tổ chức phi chính phủ, một người phụ nữ cực kỳ năng động và thành đạt.

Chị Hoàng Anh.

Sheryl Sanberg, nữ COO của Facebook là điển hình của người phụ nữ có thể cân bằng được việc làm mẹ và công việc. Chị Sheryl Sanberg từng chia sẻ rằng, có lúc nói chuyện điện thoại ở công ty, người ở đầu dây bên kia hỏi có tiếng gì kỳ lạ vậy (vì chị vừa làm việc vừa dùng máy hút sữa cho con) và chị ngại quá nói rằng đó là tiếng ôtô đang đỗ xe bên đường.

Bản thân tôi cũng từng vất vả tìm kiếm sự cân bằng giữa làm việc và làm mẹ. Thời kỳ một mình ở Sài Gòn, con nhỏ, công việc bận rộn và nhiều áp lực, tôi đã quyết định bỏ việc 1.000 USD để ở nhà với con suốt 6 tháng và sống bằng tiền tiết kiệm trước đó. Tôi cũng từng vô cùng stress vì phải ở nhà trông con mà nhìn bao cơ hội trôi qua. Nhưng rốt cục tôi vui vẻ với mỗi lần chuyển việc là lương lại thấp đi nhưng thời gian ở cùng con nhiều hơn.

Người Do Thái luôn đưa con cùng đi trong các cuộc giao lưu xã hội, nhất là bàn chuyện kinh doanh, để con trẻ hấp thụ năng lượng và tư tưởng kinh doanh từ nhỏ. Tôi đã áp dụng điều này triệt để bất cứ khi nào có thể. Mỗi khi đi học, hay đi giao lưu, bàn công việc buổi tối, tôi đều đón con tham gia cùng. Đêm ngủ thấy con hỏi về start-up, tối đến thấy con ngồi xếp lego Cung Trí Thức, rồi mơ sang Mỹ học, tôi thấy vui và tự hào lắm. Đấy cũng là cách để tôi có thể cân bằng giữa công việc, theo đuổi đam mê mà vẫn được ở cạnh con.

Một người thành đạt và được coi là vĩ đại như Jack Ma (doanh nhân tỷ phú Trung Quốc) đã rơi nước mắt khi nghĩ về con trai. Vợ ông nói "Con trai là vật hi sinh cho sự nghiệp của Jack Ma". Jack Ma để lại tài sản khổng lồ cho con trai mà ông vẫn thấy ân hận vì đã không dành thời gian cho con đủ nhiều.

Con càng nhỏ càng cần mẹ. Con dù lớn, dù tự lập, cũng vẫn cần mẹ. Những người mẹ đi làm, không ở nhà với con hoàn toàn, cũng không có nghĩa là không thể dành được mỗi ngày một đến hai tiếng hoàn toàn chỉ tập trung vào con. Để làm điều đó, bạn có thể mướn người giúp việc, nhờ người khác trong gia đình, hàng xóm, bạn bè chăm con cùng mình, nhưng nên phân định rõ việc gì tự tay mẹ làm cho con, việc gì nhờ được người khác. Chẳng hạn dạy con, chăm con là của mẹ. Còn những việc như rửa bát, giặt đồ, lau nhà, có thể nhờ hoặc thuê bớt, để dành thời gian cho con nhiều hơn.

Hoàng Anh