Trải nghiệm ngủ cùng con với bà mẹ trẻ

Người mẹ trẻ hát bài "How will I know" của Whitney Houston. Giọng hát của Henderson rất ngọt ngào và bài hát ru thực sự hiệu quả, khiến đứa con gục đầu vào ngực mẹ ngủ ngon.

Bà mẹ hát ru con gây sốt trên facebook

Người mẹ trẻ chia sẻ, những phản hồi cô nhận được sau khi đưa video lên đã thay đổi cuộc sống của cô. "Có những cô gái liên lạc với tôi và nói rằng từng muốn bỏ thai nhưng khi xem video, họ lại muốn được trải nghiệm khoảnh khắc ru con", người mẹ trẻ chia sẻ.

Mùa hè trước, Henderson từng thử sức với các cuộc thi âm nhạc là American Idol and The Voice nhưng chưa đạt kết quả khả quan. Hiện tại, bà mẹ trẻ quyết định dồn sức cho công việc của một luật sư. Cô sẽ để dành giọng hát cho đứa con của mình.

Vương Linh (theo Cosmopolitan.com)